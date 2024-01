Zoznám sa tímami, ktoré začínajú stavať sane na Red Bull Jump & Freeze

Odborná komisia zasadla a rozhodla! Poď sa zoznámiť s tímami, ktoré sa 2. marca na Red Bull Jump & Freeze v stredisku PARK SNOW Donovaly spustia dole svahom rovno do bazéna s ľadovou vodou.

Registrovaných bolo viac ako 100 posádok, ale na samotný štart sa ich okrem divokých kariet (na tie si zatiaľ počkaj) môže postaviť iba 30 najlepších. Odborná komisia preto niekoľko hodín tuho premýšľala a diskutovala, aby dala dokopy zoznam, ktorý nájdeš nižšie.

Pýtaš sa, na koho sme hodili túto zodpovednosť? Red Bull športovkyňa Zuzana Vráblová ako wakeskaterka vie najlepšie posúdiť, ktorý návrh má predpoklad na efektný skok do vody. Moderátor z Fun rádia Tibor Ferenčík a video tvorcovia Rasťo Paulínyi a Michal Totka zase dohliadali na to, aby vybrané tímy mali potenciál svojou šou poriadne zabaviť veľké publikum na Záhradišti. A kutil Miroslav Bača dával pozor na konštrukčné návrhy prihlásených saní.

Tak sa teda poď pozrieť na partie, ktoré 2. marca dostanú príležitosť stať sa hrdinami Red Bull sveta:

01 Flinstonovci

Fred, Barny, Wilma a Dino. Samozrejmosťou bude aj krátky program pred našou jazdou. Pripravíme si krátku scénku, pri ktorej sa pes (Dino) odtrhne z reťaze a rozbehne sa po trati smerom ku vode. Ostatní členovia tímu nasadnú do saní a budú sa rútiť dole traťou za ním, pričom budú kričať ikonickú hlášku Flinstonovcov.

02 Barbenheimer

Náš tím pozostáva zo štvorčlennej posádky intelektuálov a dievčat v ružovom, ktorí sa povezú na saniach prezentujúcich rozprávkový kabriolet. Z jednej časti ružový, z druhej pochmúrny, avšak stále plne funkčný. Možno teraz hľadáte, aký je v tom zmysel, no odpoveď je jasná – Barbenheimer... Barbie autíčko, ktoré bude spolovice klasicky rúžové a spolovice temnejšie s paletou farieb z filmu Oppenheimer.

03 Predator

Čaute, sme manželia, sme rodičia, sme za každú srandu a pokiaľ môžme zabaviť aj ostatných, radi prídeme. Veď predsa v Red Bull súťažiach nie sme nováčikovia 😉. Naša loď priletí z ďaleka, z vesmíru, pretože na nej príde predátor so všetkým, ako má byť, ale netreba sa báť. Na Donovaly spolu s ním príde aj veľká hviezda, Arnold!! Áno, Arnold. Poriadne namakaný, aby všetkých divákov ochránil aj spolu do svojimi dvomi vojakmi, takže je sa na čo tešiť!!

04 Prešovský dúhový jednorohý hypnodrak

Kto si doteraz myslel, že čínskeho draka stretne iba v Číne, tak… Má stále pravdu! Na Donovaly sa totižto rúti prešovský dúhový jednorohý hypnodrak. Zo solivarských baní vylieza stvorenie hýracie všetkými farbami sveta, ktoré svojím hypnotickým pohľadom opantá myseľ každého diváka, ktorý nájde odvahu zahľadieť sa mu do očí. Legenda hovorí, že tento drak si vypestoval na svojej hlave monumentálny roh za jediným účelom - nastoknúť si naň trofej za tú najfarebnejšiu jazdu do studených vôd donovalského bazéna.

Kolíziou zocelená, ostrieľaná posádka z minuloročného Hriankovača sa tento rok rozhodla vymeniť kuchynský spotrebič za toto mystické stvorenie a skrotiť ho pomocou svojich statočných vychodňarskych sŕdc tak, aby to tentokrát zvládli do bazená viac… V celku 🤷‍-️

05 Fishermen

Radi sa otužujeme a máme bláznivé nápady. Máme radi výzvy, sneh a ryby, ideálne pre náš projekt. Vidíme to tak, že kapor prežil Vianoce, tak ho pusťme späť do vody. A my rybári tam skočíme tiež, nech v tom nie je sám. Návrh je precízny a budeme sa držať témy. Ale ešte nevíme, či urobíme veľmi široké kola alebo lyže namiesto nich.

06 Grécka lesť

Sme tím troch ITčkarov ALE obľúbencov histórie z Popradu a vzdialeného okolia. V pláne máme postaviť repliku trójskeho koňa, aby sme divákom na Donovaloch mohli ukázať túto krásnu historickú scénu. Jeden člen bude na saniach s koníkom ako grécky vojak a ďalší dvaja na lyžiach oblečení v brnení ako trójsky bojovníci „ťahajúc“ koníka do svojho mesta (bazéna).

07 Baníci z Handlovej

Sme dvojica dievčat (a možno sa k nám pridá ešte jedna osôbka) z Handlovej, bývalého baníckeho mesta, preto sme sa po dôkladnom zvážení a podpory kamarátov rozhodli ísť za baníkov. A uhlie a uštipačné hlášky nesmú chýbať 😄.

08 MarioGirlz

Sme tím MarioGirlz pozostávajúci z dvoch dievčat s veľkou energiou a detským duchom, sme za každú srandu a sme prípravné vám predviesť dobrú šou s troškou nostalgie. Chceme vám priniesť Maria a Luigiho s ich mario kart saňami, ktorí vo svojej dráhe nenechajú nikoho pred sebou a dozávodia do prvého miesta. Tešíme sa na vás.

Sophia (resp. Luigi) je gamerka, fotografka, grafička, boxuje, je životaplná s veľkou motiváciou.

Chiara (resp. Mario) je cestovateľka, seriálový nadšenec, grafička, v dobrej spoločnosti energická s dobrodružným duchom.

09 Noemová Archa

V časoch dávnych zosnulých si Noe pod vplyvom svetových zemských okolností zostrojil loď. Noe bol v časoch nečasoch mysliteľ, architekt, záchranca smotánky sveta. Nič živé pred ním neušlo, dokonca ani jeho žena Naama, ktorá verila v lepšie zajtrajšky. V hrobe sa obracia Noe a Naama jedine preto, že sa im nepodarilo zachrániť jednorožca, ktorého ale my na lodi máme. Hahahahah!

10 Harley Quinn team

V Harley Quinn team budú traja dospelí šialenci. Postavu Harley Quinn stvárni mladá žena Lucia, športovkyňa naklonená za každú srandu. Joker je dušou nestarnúci vášnivý bikerista Róbert. Žijúci naplno, zapálený pre každú športovú extrémnu aktivitu. Posledný v tíme je večne pátrajúci Police man Jakub. Športovec narodený pre každú srandu a jedlo.

11 Stračia nôžka

Domček na stračej nôžke a Ivan. Sane budú tvorené domčekom, „stračie nôžky“ budú tvorené dvoma ľuďmi na lyžiach (snowboardoch), každý prezlečený za jednu „kuraciu nohu“. Na sebe budú mať model malej búdky a na nej bude sedieť človek prezlečený za čarodejnicu. Pred búdkou bude pekný Ivan, ktorý sa premení na medveďa. Bude mať na sebe krojovanú košeľu.

12 Kočík 3XL

Poznáte to, dlhodobo sa snažíte o dieťa a zrazu bum – dvojičky. A nie hocijaké. Poctivé 85 kilogramov vážiace batoľatá. Takto urasteným dvojičkám musíte prispôsobiť celý svoj život a najmä svoju výbavu. XXXL kočík, plienky, cumlíky, dojčenské fľašky a predovšetkým silné ruky.

Keď sa rodič vydá s takýmito dvojičkami zimnou idylkou na zasnežených Donovaloch, nemusí to byť vždy jednoduché. Dvojičky poštvornožky s XXXL dojčenskými potrebami spoznávajú zasneženú krajinu slovenských hôr, rodič tlačiaci XXXL vintage kočík s upraveným podvozkom na sneh sa k deťom prihovára a užíva si ničím nerušený deň. Z nenazdajky, dvojičky začnú pociťovať hlad. Avšak s hladom prichádza aj otravný krik a plač. Deti sa stávajú nepríčetnými a jediné, čo chcú, je teplo domova a prítomnosť svojej mamy. Otec spanikári a zahlási: „Ideme domov za mamou!“. Starostlivo naloží obe plačúce dvojičky do upraveného kočíka a dotlačí ho čo najrýchlejšie naspäť domov. Teda aspoň si to myslí…

13 Slovak Air Force - Top Gun

Štyria fešáci, milovníci žien, zábavy a Red Bullu. Jeden z nich niekoľkonásobný účastník adrenalínových podujatí Red Bullu. Legenda. Rovnako ako legendárny film s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe. A teraz aj jedinečná šanca zažiť Toma Cruisa na svahu na Donovaloch .A sním aj veľkú dávku lásky k letectvu a kvalitnej zábavy.

14 Maťko a Kubko

Veľká miska „bryndzových halušiek so slaninkou a pažitkou“ na saniach vedená postavami z tradičnej rozprávky Maťko a Kubko, oblečených v krojoch týchto slovenských junákov. Kubko sedí v miske spolu s „haluškami” a hrá na fujaru, kým Maťko riadi sane, spieva ľudovky a popíja národnú žinčicu. Na miske je pripevnená veľká tradičná lyžica. Celú našu „show” dolaďujú ľudové prvky (ovečka, valaška z polystyrénu) rozmiestnené na našich saniach.

15 SEPARÁTORI

S radosťou predstavujeme náš tím s názvom SEPARÁTORI, ktorý sa zameriava na originálne a ekologické sánkovanie. Naše jedinečné sane majú výraznú podobu smetných nádob, zvaných „kuka nádoby“. Každý smetný kôš reprezentuje určitý typ triedeného odpadu - sklo, papier, plasty a kovy.

Každý člen našej tímovej posádky bude symbolizovať konkrétny druh odpadu, ktorý je umiestnený v smetnom koši a zabalený do igelitového vreca príslušnej farby. Týmto spôsobom nielenže ponúkame zábavu, ale aj zdôrazňujeme dôležitosť triedenia odpadu.

Sme odhodlaní ukázať, že zábava môže byť spojená s environmentálnou zodpovednosťou. Tešíme sa na spoločný zážitok a príležitosť ukázať, že sánkovanie môže byť nielen vzrušujúce, ale aj prospešné pre životné prostredie. Ďakujeme za vašu podporu!

16 Poletíme?

Vlastne ani už nevieme, ako vznikol náš nápad, nakoľko to bolo minulý rok. Vtedy sme skončili zarmútení, prečo sme neboli vybraní. Potom som však uvidela kresbu, ktorú sme poslali na registráciu a... V momente som to pochopila. Takže teraz to skúsime znovu, inak a nevzdávame sa.

Náš tím je zložený zo samých vrabčiakov. Nie tak doslova. Naše účesy za to tentokrát nemôžu. To, že sa tak cítime, majú na svedomí masky, ktoré používali doktori počas epidémie moru. Tie použijeme ako naše kostýmy. Čo by sme však boli za vtáky, keby sme nemali hniezda? Naše skvelé sane budú hniezdo, ktoré hádam vydrží aj jazdu dolu.

17 Freezing Blinders

Veľmi nás bavil seriál Peaky Blinders, tak sme si povedali, že otestujeme naše kutilské schopnosti a postavíme Bentley speed six z r. 1930 a spolu s vami spravíme poriadny crash test. Samozrejme bratia Shelby predvedú, ako sa robí biznis. Bude to divočina.

18 Derby but cool boys

Slovensko alebo Česko? Kto skáče do vody lepšie v hokejovej výstroji? Budú mať Česi opäť šťastie alebo si Slováci tvrdo vybojujú prvé miesto? Preto sme tu my, aby sme túto dilemu vyriešili raz a navždy! Postavíme si mini ľadovú plochu s mantinelmi aj bránami, aby vyzerala ako skutočné ihrisko. Naše kostýmy budú reprezentovať dve krajiny, ktoré každý máme v našich srdciach, ale počas zápasu nepoznáme priateľa. Jedinečnú atmosféru bude dopĺňať legendárny hokejový komentár a zavŕši to naša slovenská hokejová hymna. Sme športovci telom aj dušou, preto do každého zápasu nastupujeme s tým, že si ideme pre víťazstvo! Inak to nebude ani na tejto akcii.

19 Angry girls

Zoznámte sa s nebojácnou štvoricou adrenalínových nadšencov: žltá Kitti, ktorá so svojou rýchlosťou predbehne všetky sane; čierna Rebecca 1, ktorá svojou výbušnosťou nedá šancu ostatným; biela Michala, ktorá je po ostatných ochotná aj svoje vajcia hodiť; a nakoniec červená Rebecca 2, ktorá svojou agresiou potiahne celý tím k víťazstvu. Budú prasiatka, katapult a stavba z Angry Birds. Môžeme zaručiť, že naša ženská bláznivosť v katapulte porazí všetky ostatné prasačiny.

20 OctoBros - Chobotnáci

Sme partička troch chalanov, ktorí milujú adrenalín, nové zážitky a hlavne výzvy. Cestujeme spolu po Slovensku a svete s cieľom vyskúšať a ukázať ľudom rôzne bláznivé zážitky. Pri tom všetkom nás sprevádza naša plyšová chobotnica 😄, ktorou budú inšpirované aj naše sane. Všade, kam prídeme, vieme urobiť super show a zábavu. Pretože tak, ako chobotnice, aj my patríme do studenej vody. Vidíme sa v marci.

21 KARTAK team

Sme tím Kartak, štyria mladí chalani z Turca (z toho traja študenti a jeden už mukluje), od malička sme vyrastali spolu a podobných kúskov (v zime podomácky vyrobené sane, v lete motokáry a iné vozidlá) sme uskutočnili neúrekom. S odstupom času to hodnotíme ako výbornú prípravu práve na tento event. Vlastne na nič iné sme doteraz nečakali, len sme si to neuvedomovali.

Hlavný iniciátor Mišo preposlal ostatným potenciálnym členom tímu vašu video pozvánku, ihneď na to Ľubo a Filip dali hlavy dokopy, a postupom času zostrojili v programe Creo 3D návrh stroja (nie saní, stroja) ktorý je neodmysliteľnou súčasťou každej lyžiarskej trate. Ak vám už napadlo, že by sa mohlo jednať o starý známy „Ratrak“ (pásové vozidlo na úpravu lyžiarskych tratí na šesť), tak sa mýlite. My sme totižto ako úplne prví na Slovensku zostrojili stroj novej generácie Kartak (pozn.: niekde sa ľudovo uvádza aj Traktark). Toto vozidlo má oproti klasickému ratraku mnoho výhod, ktoré bohužiaľ nie je možné pomenovať konkrétne, nakoľko stále iba prebieha proces patentovania. Jedna nevýhoda, ktorú si na vlastné triko dovolíme predsa len prezradiť, je, že na udržanie rovnováhy tohto stroja bolo potrebné nájsť štvrtého člena tímu. Tým sa stal Jakub, ktorý vyvažuje nie len Kartak, ale aj vekové rozloženie tímu.

22 Babky pletky

Sme traja kamoši, ktorí sa vždy vieme spojiť pre šialený nápad. Tentokrát sme ho nazvali „Babky pletky“. Hodíme na seba to najtypickejšie vidiecke oblečenie starých aktívnych babičiek, ohneme chrbty, oprieme sa o paličky a spustíme zábavu a obľúbenú činnosť nazývanú pletky. Kde inde by sa zábavná dedinská ohováračka mohla diať, ako pri čakaní starých paní na autobus. Uvidíme, ako sa energické babičky zvezú v zastávke dole svahom a osviežia vo vode.

23 Epidural

Tím sa bude skladať z lekára, pôrodnej sestry a rodičky. Sane budú vytvorené z platformy, na ktorej bude pôrodné kreslo a iné príslušenstvo k pôrodu.

24 KLMPK

Náš tím sa skladá z dvoch dám a dvoch pánov. Sme otužilci Karpatské ľadové medvede Pezinok – KLMPK. Ivuška je naša kráska plná energie a športu, ktorá sa nevie zastaviť a ide vždy naplno. Klaudika je moja žena, ktorá má rada život, zábavu a jej úsmev roztopí všetky ľady. Ďuri je na výzor tichá voda, ale on bol ten, kto nám predstavil nápad zúčastniť sa tohto podujatia. Peťo, a.k.a Charlie, teda ja, som kapitola sama o sebe. 110 kilogramov blázna, ale vždy ochotný pomôcť.

Táto šou bude v štýle LMFAO a uvidíte Redfoo a Skyblu pri nástupe s kartónovými zlatými krabicami na hlavách so svietiacimi očami. Za sprievodu skladby „Sexy and I Know It“, pri ktorej nastúpime my páni, po cca 30 sekundách strhneme zo seba šaty, ktoré budú replikou štýlu LMFAO a pod nimi ostanú iba speedo plavky so zvieracím vzorom. Z reprákov vyskočia naše kočky, ktoré nám podajú šampanské. To vystrelíme a po rýchlej „champagne shower“ sa spustíme do vody na schladenie, aby nezačalo horieť z tej energie.

25 Ufoni

Lietajúci farebný tanier s farebnými oknami a svetielkami okolo. Na dvoch lyžiach. Kostým: strieborný overal, tváre a viditeľne časti tela natreté na zeleno, na hlave tykadlá.

26 Faraoni

Oblečenie posádky bude ako faraóni. Sane budú postavené na lyžiach a budú v tvare pyramídy. Ich konštrukcia bude zváraná a steny budú z plastovej fólie využívanej napríklad na billboardy. Všetci členovia teamu sme zvárači a máme vlastnú dielňu, v ktorej vozidlo vyrobíme a odskúšame.

27 Kopec mudrcov

Pozdravujeme všetkých milovníkov čarov a kúziel. Náš tím bude na tému klasiky Harryho Pottera. Spomedzi všetkých našich nápadov nás tento jediný očaril, doslova. Program budeme smerovať do niektorej scénky z filmu ohľadne súbojov dvoch čarodejníkov. Postavy budú také ako na obrázku, možno to trochu okoreníme Hop-šup práškom a zameníme ich. Nechajte sa prekvapiť.

28 Yellow submarine

Naše sane budú plávať v znamení The Beatles. Žltá ponorka nás odvezie do vody v tematických kostýmoch členov skupiny za zvuku „Yellow submarine“.

