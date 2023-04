Jedno oko neostalo suché, ale v prípade tejto prvoaprílovej žúrky je to len dobre. Znamená to totiž, že súťažiaci sa so svojou úlohou popasovali na jednotku a každý, kto sa prišiel na

„Tímy boli absolútne geniálne. Prevedenie bolo oveľa lepšie, ako som si myslel, keď som videl pôvodné plániky. Veľmi som im neveril, ale zvládli to všetci a všetci sú pre mňa hrdinovia. Už len za to, že skočili do toho bazéna. Napokon rozhodla emócia.“

Emócia, ale hlavne komplexný výkon. Body sa totiž udeľovali za privedenie nákresu saní k životu, za vystúpenie tímu na štarte a napokon za samotný jump do ľadovej vody. K nemu sa nie každá patria prepracovala v celku, ale čo je doma, to sa počíta a

„Strašne to bolo celé dobré,“ nevedela víťazov vynachváliť Becca. „Niektoré tímy nemali veľmi prepracovanú choreografiu, ale táto dvojica na tom jednoznačne zamakala a okrem toho boli ich sane už na prvý pohľad obrovské, a medzi porotcami sme si pri štarte hovorili, že títo asi do cieľa neprídu. A oni dokonca ešte počas jazdy urobili otočku a dopadli do vody.“

