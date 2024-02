Aké je to zúčastniť sa Red Bull Jump & Freeze? Sleduj naj zábery z trate

Už sa to blíži! Prvú marcovú sobotu si určite sprav cestu okolo strediska PARK SNOW Donovaly , pretože tam bude prebiehať akcia, na ktorú len tak nezabudneš.

Tí najväčší skokani a otužilci totiž už teraz pracujú na tom, aby svoje prihlášky na Red Bull Jump & Freeze , ktoré odborná komisia vybrala spomedzi stovky návrhov , priviedli k životu.

Nie je to však len o saniach, ale aj o kostýmoch, pripravenej choreografii na štarte a napokon o veľmi dôležitom WOW efekte, ktorý by mal priniesť samotný skok do vody. Dali sme preto dokopy pár archívnych POV (Point of View) záberov, ktoré ti ukážu, ako môže táto zdanlivo jednoduchá úloha dopadnúť dobre a tiež ešte lepšie! 🤣

2 min. Najlepšie POV klipy z Red Bull Jump & Freeze 2023 Sleduj zábavu a adrenalín, ktoré prináša podujatie Red Bull Jump & Freeze, z pohľadu samotných účastníkov.

Tak si pusti video vyššie a zober ho ako ochutnávku, pretože tento rok bude všetko na tomto podujatí raz také veľkolepé a raz také zábavné.

Nezabúdajme ani na kredit, ktorý treba udeliť tímom, ktoré obetovali svojich členov pre vznik tohto videa:

KÓD HNEDÁ 💩

Kód Hnedá © Filip Nagy

Títo borci prišli na Red Bull Jump & Freeze prekvapiť. A to doslova! Iba málokto s prítomných divákov totiž očakával, že sa zo záchoda pri skoku do bazéna vyštverá ešte jedno veľké hnedé čudo.

FALCO 🐶

Falco © Filip Nagy

Veľký biely lietajúci pes sa síce konca tohto príbehu nedožil, ale možno aj dobre. Aspoň ostal preňho nekonečným, z čoho by mal Atrej určite radosť. Pusti si song nižšie a hoď sa do moodu.

CRAZY POPCORN 🍿🤪

CRAZY POPCORN © Filip Nagy

Baby to mali naozaj vymakané. Od parádnych saní, ktoré elegantne dosvišťali až do cieľa, po obrovské pukance z pur peny, ktoré lietali vzduchom jedna radosť. Za čo však dávame najviac palec hore, je tá emócia, ktorá prišla v ľadovom bazéniku.

BRAVE PENGUINS 🐧

Brave Penguins © Soňa Maléterová

Najprv na to chceli ísť opatrne a brzdiť, no akonáhle sa tieto odvážne tučniaky dostali na trať, začali si užívať svojich päť minút slávy a nechali sa unášať endorfínmi. Tak sa nám to páči.

KOKOSY NA SNEHU 🥥❄️

Kokosy na snehu © Soňa Maléterová

Od reči tela na štarte, cez pád na trati až po hrdinské dokráčanie do cieľa. Musíme uznať, že táto posádka dokázala až neuveriteľne realisticky napodobniť výkon jamajského štvorbobu z roku 1988. Alebo teda aspoň filmového spracovania jeho príbehu 😅. Či už tam v skutočnosti to vajce bolo alebo nie, za nás dostáva 👍.

MOMENTUM 🏋️

Momentum © Soňa Maléterová

To je tak, keď je gym tvoja láska a nemôžeš bez neho žiť ani minútu. Dokonca to máš tak, že ak by šiel ku dnu, pôjdeš tam s ním. V tomto prípade to však vôbec nevadilo, pretože z dna sa tím Momentum dostal až na vrchol a na Red Bull Jump & Freeze 2023 dokonca zvíťazil.

Dokonca bol tento príbeh aj sfilmovaný ⬇️

NINJA KORYTNAČKY 🐢🍕

Ninja Korytnačky © Matúš Zeťák

Jazdu, ktorá mala byť pecka, museli Ninja korytnačky napokon dokončiť po svojich. Ich pizza to totiž nedala a obloha sa rozsypala po celej trati. Treba však uznať, že tieto obojživelníky mali slušnú rýchlosť aj na súši.

COFFIN DANCE TEAM 😎

Coffin dance team © Soňa Maléterová

Určite poznáš virálne video, ktoré má údajne korene niekde v Ghane a ukazuje, ako sa aj rozlúčka s našimi blízkymi môže premeniť na poriadne divokú párty. Presne takúto priniesla jedna optimistická štvorica aj do Jasnej a musíme uznať, že na tej tradícii niečo bude!

DarkKnights 🦸‍♂️🦹

DarkKnights © Soňa Maléterová

Joker, Superman, Batman a Flash v jednom filme? To by sme si teda pozreli, akurát sa obávame, že by to dopadlo presne tak, ako na tomto videu. Niekedy je predsa len lepšie nechať superhrdinov v ich vlastných vesmíroch a nemiešať ich dokopy.

Ostáva už len ťa pozvať do PARK SNOW Donovaly, kde 2. marca možno uvidíš ešte uletenejšie partičky v akcii. Tu je odkaz na náš Facebook event , ak chceš byť v obraze, ale pokiaľ si hodíš follow na náš Instagram a TikTok , určite ti tiež nič neujde!