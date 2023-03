Porota na Red Bull Jump & Freeze schová do vačku aj tú zo Superstar

💣 Ozaj! Ešte sme nespomenuli, že after párty bude Gleb ? Ani DJ EKG, DJ Yanko Kral, VI3E a DJ Andee & DJ Spirit ? Tak si to rovno poznač do kalendára, aby si nemusel ľutovať, že si to zmeškal. Začíname od 19:00 v Après-ski zóne a o 20:00 sa všetko presunie do Happy Endu !