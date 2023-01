A na záver ho vo veľkej paráde pošlete spolu so sebou dole svahom na Bielej púti rovno do pripraveného bazénika s ľadovo vychladenou vodou.

A na záver ho vo veľkej paráde pošlete spolu so sebou dole svahom na Bielej púti rovno do pripraveného bazénika s ľadovo vychladenou vodou.