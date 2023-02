To však nie je to, čo si sa chcel dozvedieť. Poď sa teda pozrieť na to, čo vymysleli tímy, ktoré idú ďalej. A nezabúdaj, že to nebolo iba o grafickom návrhu, ale aj o kreatívnom znení prihlášky!

To však nie je to, čo si sa chcel dozvedieť. Poď sa teda pozrieť na to, čo vymysleli tímy, ktoré idú ďalej. A nezabúdaj, že to nebolo iba o grafickom návrhu, ale aj o kreatívnom znení prihlášky!

To však nie je to, čo si sa chcel dozvedieť. Poď sa teda pozrieť na to, čo vymysleli tímy, ktoré idú ďalej. A nezabúdaj, že to nebolo iba o grafickom návrhu, ale aj o kreatívnom znení prihlášky!

Sme trojčlenný tím a ukážeme vám jazdu na neposlušnom koníkovi, kde dvaja z tímu budú prezlečení za koňa a jeden bude kovboj. Nebude to však ľahké, pretože koník bude mať obuté lyže a kovboj ho musí presvedčiť na skok do ľadovej vody, čo sa mu nebude páčiť, no nakoniec to kovboj dokáže. Humorná scénka a crazy jump.

Sme trojčlenný tím a ukážeme vám jazdu na neposlušnom koníkovi, kde dvaja z tímu budú prezlečení za koňa a jeden bude kovboj. Nebude to však ľahké, pretože koník bude mať obuté lyže a kovboj ho musí presvedčiť na skok do ľadovej vody, čo sa mu nebude páčiť, no nakoniec to kovboj dokáže. Humorná scénka a crazy jump.

Sme trojčlenný tím a ukážeme vám jazdu na neposlušnom koníkovi, kde dvaja z tímu budú prezlečení za koňa a jeden bude kovboj. Nebude to však ľahké, pretože koník bude mať obuté lyže a kovboj ho musí presvedčiť na skok do ľadovej vody, čo sa mu nebude páčiť, no nakoniec to kovboj dokáže. Humorná scénka a crazy jump.

No, takže vyrobíme si dvojmetrový donut. Áno, viem, dá sa možno kúpiť, no my si ho vyrobíme! Navlečieme sa do krásnych dámskych legín, pekne slimfit, aby nám zvýraznilo figúry (eMko s pupkom). Spustíme sa dole kopcom a cieľ bude tú vodu preskočiť, lebo všetci z nás sa zimy bojíme. Asi stačí. Ostatné uvidíte pri muffine. Tešíme sa!

No, takže vyrobíme si dvojmetrový donut. Áno, viem, dá sa možno kúpiť, no my si ho vyrobíme! Navlečieme sa do krásnych dámskych legín, pekne slimfit, aby nám zvýraznilo figúry (eMko s pupkom). Spustíme sa dole kopcom a cieľ bude tú vodu preskočiť, lebo všetci z nás sa zimy bojíme. Asi stačí. Ostatné uvidíte pri muffine. Tešíme sa!

No, takže vyrobíme si dvojmetrový donut. Áno, viem, dá sa možno kúpiť, no my si ho vyrobíme! Navlečieme sa do krásnych dámskych legín, pekne slimfit, aby nám zvýraznilo figúry (eMko s pupkom). Spustíme sa dole kopcom a cieľ bude tú vodu preskočiť, lebo všetci z nás sa zimy bojíme. Asi stačí. Ostatné uvidíte pri muffine. Tešíme sa!

Tento rok by sme chceli postaviť štvormiestne sane v tvare banánu. Materiálovo to máme vymyslené ako hybrid nafukovačky a vymodelovaného viacvrstvového papierového banánu. Tento koncept sa nám na Red Bull pretekoch veľmi osvedčil. Touto metódou už sme úspešne vytvorili draka, ale aj obrnené vozidlo. Tvar bude najrýchlejší na svahu a tým pádom by sme vedeli preskočiť ľadový bazén na konci. Ale keby náhodou tá rýchlosť bola malá, manévrom by sme chceli spraviť backflip. Preto máme pozície jazdcov vymyslené ako na klasických saniach a nohami vieme zatáčať, brzdiť, ale aj vyskočiť. Naša posádka by bola celá v štýle monkey-ganstrov, ktorí by na štýl Jungle Boogie - Pulp Fiction rozdávali úsmevy celému obecenstvu svojou celodennou show pred, počas ale aj po akcii.

Tento rok by sme chceli postaviť štvormiestne sane v tvare banánu. Materiálovo to máme vymyslené ako hybrid nafukovačky a vymodelovaného viacvrstvového papierového banánu. Tento koncept sa nám na Red Bull pretekoch veľmi osvedčil. Touto metódou už sme úspešne vytvorili draka, ale aj obrnené vozidlo. Tvar bude najrýchlejší na svahu a tým pádom by sme vedeli preskočiť ľadový bazén na konci. Ale keby náhodou tá rýchlosť bola malá, manévrom by sme chceli spraviť backflip. Preto máme pozície jazdcov vymyslené ako na klasických saniach a nohami vieme zatáčať, brzdiť, ale aj vyskočiť. Naša posádka by bola celá v štýle monkey-ganstrov, ktorí by na štýl Jungle Boogie - Pulp Fiction rozdávali úsmevy celému obecenstvu svojou celodennou show pred, počas ale aj po akcii.

Tento rok by sme chceli postaviť štvormiestne sane v tvare banánu. Materiálovo to máme vymyslené ako hybrid nafukovačky a vymodelovaného viacvrstvového papierového banánu. Tento koncept sa nám na Red Bull pretekoch veľmi osvedčil. Touto metódou už sme úspešne vytvorili draka, ale aj obrnené vozidlo. Tvar bude najrýchlejší na svahu a tým pádom by sme vedeli preskočiť ľadový bazén na konci. Ale keby náhodou tá rýchlosť bola malá, manévrom by sme chceli spraviť backflip. Preto máme pozície jazdcov vymyslené ako na klasických saniach a nohami vieme zatáčať, brzdiť, ale aj vyskočiť. Naša posádka by bola celá v štýle monkey-ganstrov, ktorí by na štýl Jungle Boogie - Pulp Fiction rozdávali úsmevy celému obecenstvu svojou celodennou show pred, počas ale aj po akcii.