Juraj Koreň všeobecne známy ako „ Ďurifuk “ je poriadny dobrodružný živel. A čo sa stane s takýmto človekom, keď mu „pristrihnú krídla“ v rámci štátu či okresu? Prispôsobí sa a urobí všetko, čo je v jeho silách, aby mu nechýbal adrenalín a aby pokračoval v ceste za svojimi snami .

Ďuro našiel svoje dočasné útočisko na Chate v Tatrách , ktorú vymenil za svoj pojazdný domov menom Karolínka – teda zelený Volkswagen T4. V úpätí horskej doliny sem tam pomáha s chodom samotnej chaty a každú voľnú chvíľku venuje tréningu lezenia a naberaniu skúseností na to, čo ho čaká, keď toto všetko skončí. Viac ti však prezradí sám v našom rozhovore, v ktorom sa dočítaš:

Ako Juraj hodnotí túto zimu?

Aké istenie využíva pri lezení?

Čo najhodnotenejšiu sa mu podarilo uskutočniť?

Kam to všetko smeruje?

Zima 20/21

Servus Juraj, tak nám na úvod prosím popíš, kde sa nachádzaš, ako tam tráviš svoje dni a čo je „misiou“ z dlhodobého hľadiska?

Nazdar, nachádzam sa vo svojom už obvyklom zimnom cvičisku, teda v Tatrách. O čom som už roky tajne sníval, sa konečne stalo realitou. Leziem, jem a spím – dookola už od konca leteckej sezóny, od októbra. Na chate trochu pomáham, ale hlavne veľmi veľa trénujem. Aby som upresnil – zážitkovo. Žiadne stroje, cvičenie na hrazde, fitko,... Normálne trénujem lezením. Pripravujem sa na ďalší vrchol Seven Virgin Summits (projekt, ktorý mal rozrobený s Mišom Sabovčíkom, v rámci ktorého chceli vyliezť a zletieť z panenskej hory na každom kontinente), no už len vo svojej réžii, teda sólo (pracovný názov – Veni Vidi Volantis). Úplne ma táto výzva chytila a konečne sa cítim v stenách veľmi dobre. Pri každom výstupe zažívam krásne chvíle. Cieľom „misie“ z dlhodobého hľadiska je skúsenosť a forma, s ktorou som schopný prísť pod stenu, vytýčiť si prvovýstupovú líniu slušnej náročnosti, vyliezť ju istený sám sebou (s prípadným bivakom) a z vrcholu zostúpiť na paraglide.

Výbavička clekom váži © Juraj Koreň 01 / 05

Aká je zatiaľ táto zima z tvojho pohľadu? Nadelila ti, čo si chcel, alebo by mohlo byť aj lepšie?

Zima nie je pre horolezcov tento rok prajná. Po celkom slušnom decembri prišlo sneženie, mráz a silný vietor. Bežný človek si povie: „veď to je zima“. Pravdaže je, no absencia niekoľkých dní plusových teplôt aj vo výškach okolo 2 500 m udržiava sneh prachovým, silný vietor ho zase presúva do závetria, kde sa tvoria miesta s vysokým rizikom doskových lavín a na náveterných svahoch naopak – trčia holé skaly. Okrem tohto, prachový sneh je nenosný, nedá sa po ňom liezť ako po firne, či slangovo „betóne“. To výrazne znemožňuje lezenie vo veľkých stenách Tatier.

Preliezol si toho už naozaj požehnane – aj to máš nejako spočítané, že čo všetko si už od nejakého prvého snehu/ľadu stihol?

Odkedy som tu, strávil som v stenách Tatier už okolo 40 lezeckých dní, samozrejme nie všetky sa skončili úspešným prelezením vytýčeného cieľa a nie všetky túry som si značil... Dni na lyžiach či s vynáškou na chrbte sú zvlášť kapitola. Podarilo sa mi z môjho subjektívneho pohľadu viacero „pekných podnikov“. Jeden slušný prvovýstup, vzdanie holdu Stanisławskemu (legendárny poľský horolezec zo začiatku 20. storočia), niekoľko ťažších zimných ciest, či uvoľnenie letných „hákovačiek” v zime a sólo. Dvadsaťštyri túr som k dnešnému dňu liezol sólo.

„Hákovačka“ je slangovo výstup lezený technicky, namiesto chytania sa skaly sa v ťažkom úseku ťaháš o skoby, slučky či rebríky, pričom jej „uvoľnenie“ je chápané ako prelezenie takejto cesty bez chytania a poťahovania sa za tieto umelé pomôcky).

+3

Sám vojak na stene

Väčšinu času lezieš sám, Je tak?

Určite sa budem držať názoru staršej a skúsenejšej generácie horolezcov a absolútne bez potreby si niečo dokazovať či sa nadradzovať tvrdím, že pri sólovaní je miera rizika výrazne vyššia a určite sólo je len pre mentálne vyzretých. Nebezpečie je v nepozornosti, v neustálej činnosti a nemožnosti akejkoľvek kamarátskej pomoci pri páde. Na všetko si sám a za chybné rozhodnutia nesieš dôsledky. Buď si schopný sa z problému vysekať sám, alebo... Alebo nie. To však platí pri hocičom, nie len pri lezení. Sladkou odmenou je nespútaná sloboda v rozhodovaní kde, čo a kedy sa rozhodnem liezť a tiež čistota prežívania každej sekundy v silnom opojení adrenalínu.

Na druhej strane nechodíš štýlom free solo (teda bez istenia), ale máš nejakú poistku. Ako to funguje?

Moja istiaca pomôcka sa volá Soloist a je to drobná bordová duralová krabička, ktorá pri páde pod istiaci bod lano zasekne. Zmotané šesťdesiatmetrové lano si nesiem pri lezení v batohu, z ktorého sa mi postupne odvíja cez Soloista a zakladám si svoje istenia. Po dolezení dĺžky po horný štand ju celú zlaním, rozoberiem spodný štand, zoberiem veci a lezením či žumarovaním (teda ťahaním sa hore pomocou mechanických pomôcok) stúpam na vrchol. To znamená, že každú dĺžku lana idem trikrát. Samozrejme, som pomalší ako klasická lezecká dvojka, no v tejto ťažkej dobe si to neviem vynachváliť. Ďalším plusom je to, že sa nemusím nikomu inému prispôsobovať a leziem si teda čo chcem, kedy a ako chcem. A keď sa mi nechce, tak idem lyžovať. 😀

Soloist © @PhotoMartini

Istím sa najmä v ťažšom teréne a vďaka tomu zo sebou môžem zobrať viac vecí (napríklad bivak) a zároveň liezť ťažké cesty či previsy.

+4

⚠️ Dôležitá poznámka: Určite ani Juro ani my soloist neodporúčame nikomu, kto ho dokonale nepozná a nemá s ním patričné skúsenosti!

Čo si sa už naučil za túto sezónu?

Zobral som to hneď zhurta a vďaka Soloistu mám oproti minulému roku (tri istené sóla za sezónu) už 24 – z toho väčšinu po vlastnom istení, či dokonca vlastných štandoch. Cibrím samostatnosť a najmä silu. Snažím sa o zrýchlenie úkonov a zvyšovanie náročnosti. Podarilo sa mi aj bezpečne spadnúť do vlastného istenia, aj pár krát uniknúť zo steny, keď som si nevedel rady. Dosť som posunul aj schopnosť premeniť strach na svoju výhodu – oddeliť jeho výhody, využiť ich a nevýhody utlmiť. Pod nevýhodou chápem neschopnosť racionálne uvažovať a tým pádom riešiť situáciu. A výhoda? Všetko, čo božská ambrózia (adrenalín) dokáže. Bleskové reflexy, veľká sila a ostrý zrak, ignorovanie bolesti či zvýšený pulz. To sú najkrajšie chvíle – sám a utopený v delíriu situácie. Poviem ti, je to paráda!

Takto to má rád © Juraj Koreň

Daidalos a Ikaros na pamiatku otca

Zatiaľ asi taká najvýznamnejšia cesta, pri ktorej si všetko zúročil, bol predpokladám prvovýstup, ktorý si pomenoval Daidalos a Ikaros. Už si ti to aj „overil s majstrami“, akú náročnosť tomu stanoviť?

Po diskusii so skúsenejšími lezcami a na základe môjho pocitu ako prvovýstupcu som tejto ceste dal klasifikáciu M7+. Objektívne hodnotenie však môže prísť jedine s prelezom cesty niekým druhým a to, zdá sa, ešte chvíľu potrvá. Možno, že sa druhým bude zdať ľahšia ako mne (sólolezcovi s batohom plným lana na chrbte)...

Kde sa to presne nachádza – a prečo si si vybral práve tento výstup?

Nachádza sa v Mengusovskej doline vo východnej stene Prednej Bašty. Komínik, ktorý tvorí jej kľúčovú dĺžku, som zbadal pri detailnejšej obhliadke steny, ktorá ma zaujala z diaľky svojou strmosťou až previsnutosťou. Podmienky vo vysokých severných stenách nie sú vhodné, a tak som hľadal výzvu v tých nižších. Na prvý pokus som však najväčší problém nebol schopný preliezť a musel som pred tmou zlaniť. Po jednom dni oddychu viedli moje kroky do Prednej Bašty znova. Veľmi silno namotivovaný som nakoniec po ôsmich hodinách totálneho lezeckého nasadenia sedel obkročmo na hrebeni, sledujúc červené zore, ktoré farbili zasnežené vrcholy do krvava. Užívajúc výhľad, mrazivý vietor, ktorý ma šľahal do tváre, a všetky tie hormóny, ktoré mi telo namiešalo. Myslel som vtedy na otca, ktorého tretie výročie odchodu zo sveta bolo presne v ten deň. A siahnutím si na telesné i mentálne dno som mu chcel vzdať hold a vďaku. Vyšlo to!

Cítil si nejaké rezervy a plánuješ túto zimu možno ešte ďalšie podobné veci?

Samozrejme, vždy je kam sa posúvať. Aj v Daidalovi a Ikarovi som pár metrov pod koncom previsu „sedel“. Určite, keď ma nejaká linka osloví, skúsim ju. No mňa skôr zaujímajú naozaj veľké severné a zastrčené steny Tatier ako Galéria Gánku, Mengusovský, Kežmarský, Rumanov štít či Hrubô. Lenže tie sú neprístupné pre snehové podmienky, a tak cibrím a trénujem v menších stienkach v údolí.

Takto to väčšinou začína © @PhotoMartini

Čo máš radšej – letné lezenie v Tatrách alebo to zimné?

Milujem zimné, pretože je to výzva na viacerých frontoch a tak to mám rád. Vysoké hory, ktoré ma lákajú, sú podľa mňa skôr zimné ako letné a tomu treba aj prispôsobiť tréning. V zime je v Tatrách a všeobecne v horách menej ľudí, pretože príroda kladie väčšie prekážky. Od nástupu pod stenu, kedy sa často brodíš snehom, cez krátkosť dňa, mráz a riziko lavín, až po váhu výstroja. Napríklad môj batoh na jednodňovú akciu váži 19 kilogramov. S bivakom aj 23. Pri lezení mám bežne na sebe 13 kg „zbroje“ a to už nie je sranda, keď ťa tá váha ťahá z previsu do hlbiny. Okrem toho, leto je odvodené od slova lietať a lietať je zas odvodené od slova Ďuro, takže mi nič iné neostáva 😀.

Ako veľmi je pre teba dôležitý takýto v podstate neustály pobyt v prírode? Už aj predtým si ho mal veľa, keď si býval v aute, ale predsa len asi teraz, keď si rovno pod horskými stenami, tak predpokladám, že toho času stráveného na horách je ešte trochu viac, nie?

Byť neustále vonku, v horách, na akýkoľvek spôsob je v podstate pre mňa to najdôležitejšie. Nie som fanúšikom pravidelného cvičenia, pretože si myslím, že na hory natrénuješ len v horách, nie na umelej stene či na hrazde. Pri zimnom lezení (či sólom, či v tíme) sú veľmi dôležité také veci ako morálka, odolnosť voči chladu a vytrvalosť – nie len v zmysle lezenia, ale aj chodenia či už pri nástupe, či zostupe s ťažkým batohom. Takisto sledovanie podmienok, počasia, navigácia v teréne, núdzové situácie... Mojím primárnym cieľom je si lezenie užívať. Preto si ho aj užívam tak, že neustále leziem, ako mám rád. Nejde mi totiž o výkony, ale hlavne o môj pocit.

Na konci dňa © Juraj Koreň

Budúcnosť je vo hviezdach, ale Ďuro sa k ním rád pohybuje čo najbližšie

Čo máš vymyslené, keď bude možné opäť sa neobmedzene pohybovať a spoznávať svet?

Budem pokračovať v troch smeroch (ako doposiaľ) a zvyšovať latku. Hike & fly preteky ako Red Bull X-Alps , bivakové lietanie po veľhorách sveta a lezecko-letecká séria expedícií na každom kontinente Veni Vidi Volantis . Už som vyše roka nevytiahol päty zo Slovenska, čo ma mrzí, no aspoň naberám motiváciu a skúsenosti, aby keď to príde... To stálo za to!