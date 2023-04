Ako Ďurifuk na Novom Zélande zažil vlastné dobrodružstvo z Pána prsteňov

Prišiel som, videl som, letel som. Podarilo sa mi to na Kaukaze, v Himalájach, v Juhoafrickej republike... Prísť, uvidieť a uletieť rekord alebo vyhrať preteky. A aj keď sa napokon ukázalo, že tento nebol historicky najdlhší let na území Nového Zélandu (iba druhý najdlhší), minimálne z daného štartového bodu to bol historický zápis.

Bol to krásny deň, plný scenérií zo Stredozeme, sledovaných z perspektívy orla Gwahira. Neuveriteľné rieky, grúne a... a... vôbec! Večer pristávam na kopci, slnko zapadá a ja rozbaľujem stan, veď som na bivakovej paraglidingovej výprave. Vďaka hory, skláňam sa hlboko a ďakujem krásne za túto možnosť a klenot, ktorý je uložený veľmi obozretne v pamäti a zápisníku.

Poďme ale pekne postupne...

Pozri si video, ktoré Ďuro sám natočil aj zostrihal, a pokračuj na článok nižšie ⬇️

Konečne v krajine z Pána prsteňov

Na Nový Zéland som išiel preto, lebo som veľký fanúšik príbehov Pána prsteňov a teda celého tohto univerza, ktoré si vymyslel anglický spisovateľ John Ronald Reuel Tolkien, s ktorým zdieľam rovnaký deň narodenia, akurát že o sto rokov neskôr. Chcel som preto niektoré scény z jeho filmového spracovania zažiť na vlastnej koži.

Okrem toho moja hlava uvažovala ešte tak, že v rámci Austrálskeho kontinentu je Nový Zéland, a špeciálne jeho Južný ostrov, to najlepšie, čo si môžeš ako paraglidista, ktorý cestuje bivakovacím štýlom, priať. Je tam totiž strašne veľa hôr, ktoré tvoria kompaktné hrebene a dá sa na nich hore pristáť, prespať a na druhý deň letieť ďalej.

Večný romantik © Juraj Koreň

A napokon tu bol posledný faktor – a síce ten, že Austrália bola ako svetadiel poslednou oblasťou na Zemi, ktorú som doposiaľ nemal tú možnosť spoznať zo vzduchu. Lietal som v Európe, Ázii, Južnej a Severnej Amerike, Afrike aj na Antarktíde, takže týmto výletom som sa pridal k veľmi úzkemu zoznamu ľudí, ktorým sa podarilo rozprestrieť padák a preletieť sa na každom svetadiele našej planéty. Ťažko to 100% dohľadať, ale na ich spočítanie by ti pravdepodobne stačili dva prsty.

Niektoré veci sa doma nenaučíš

Každé miesto, ktoré som s padákom navštívil, mi dalo nejakú novú skúsenosť, pretože často sú to dosť špeciálne miesta a ja sa často snažím lietať tam, kde ešte nikto neletel, alebo spraviť nejaký rekord. A to v preklade znamená, že najprv potrebujem to prostredie pochopiť.

Tak a teraz sa skús zorientovať 😀 © Juraj Koreň Takto to má rád © Juraj Koreň

V Antarktíde som sa stretol napríklad s „katabázou“ alebo katabatickým prúdením, čo je fenomén, pri ktorom studený vzduch steká dole do údolia alebo do mora. V slovníku paraglidistu to znamená, že sa ťa príroda snaží posadiť čo najrýchlejšie dole na zem. To isté ma potom privítalo aj v Grónsku, ale tam som si už len povedal, že „toto poznám, a nemám preto problém, pretože viem, na čo si dávať pozor a ako reagovať.“

Na Zéland som sa šiel naučiť opäť niečo nové, pretože tam funguje „morská bríza“, pomerne rozsiahla „konvergencia“ a podobný „foehnový vietor“ ako v Alpách. Všade sa to volá inak, ale podstata je, že pokiaľ je tento „fén“ pravidelný, dokážeš ho čítať, neprekvapí ťa a môžeš v ňom aj lietať.

Foehn (vzduchové prúdenie) Tlačí sa cez hrebeň hôr a vyrovnáva tlak na oboch jeho stranách. Prináša zrážky na hrebeni a v údoliach turbulencie. Konvergencia Stúpanie, ktoré vzniká zrážaním sa dvoch vetrov, prúdiacich proti sebe.

Gwahir na oblohe © Juraj Koreň

Morská bríza je zase na bežnom pobreží bezproblémová vec, ale na Novom Zélande sú aj takmer 3 800 m vysoké hory, takže sa tam spája so silným údolným prúdením a celé je to zložité na druhú. A presne toto som sa chcel naučiť chápať.

Mojím cieľom bolo zažiť niečo pekné, osamotené a najlepšie preletieť aspoň 500 alebo 600 km. Sólo a štýlom Vol biv. Tak, že cez deň si niečo preletím, prípadne niečo prešliapem, užijem si scenériu a potom pristanem, kde chcem. A na ďalší deň pokračujem.

Vol biv (alebo z francúzštiny „vol bivouac“) v preklade to znamená „lietať a kempovať“. Je to pre mňa akoby vyššia forma disciplíny „Hike & fly“, pretože tá sa chápe ako jednodňová záležitosť, pri ktorej sa každý deň vrátiš do civilizácie. Aj koncept podujatí, ako sú napríklad Red Bull X-Alps, už trochu prekračuje klasické Hike & fly, ale stále platí, že spíš na nejakom ubytovaní alebo v karavane, ktorý ti šoféruje podporný tím, takže zvyčajne nebivakuješ.

Hotel je tam, kde si ho postavíš © Juraj Koreň

Pri Vol biv je to iba o tebe a zostávaš v divočine, vďaka čomu so sebou musíš mať výrazne viac vecí. Namiesto 10 kíl so sebou nosíš napríklad 20 alebo 30, a takto exponenciálne rastú aj nároky na človeka. Ale tak to mám rád.

Tešil som sa ako malý na dlhé osamotené obdobie v prírode, v horách a najmä nad nimi. Tešil som sa na nové obrodenie, myšlienky a radosť z toho, že môžem byť kým chcem, pokojne aj obyčajným pochábľom a bláznom!

Slnko hore nohami

Po prílete na južnú pologuľu sa okamžite stretávam s v prvým problémom, a ten spočíva v tom, že slnko tu chodí po oblohe naopak. Pri paraglidingu je veľmi dôležitá práve orientácia a predpoklad, ako sa slnko bude po oblohe pohybovať, lebo na základe toho odhadujem termiku na jednotlivých svahoch. Vždy si domýšľam, na ktorý bude svietiť a potom z neho bude stúpať teplý vzduch, ktorý chytám do padáku a využívam ho na lietanie. A pri bivakovaní je to ešte zložitejšie v tom, že si volíš miesto, na ktorom pristaneš a zároveň z neho budeš musieť na druhý deň aj odletieť. Podvečer teda lietaš na západných svahoch a ráno musíš odštartovať z východnej strany hrebeňa. A to si v miestach, kde nie sú turistické chodníky. Jedna hora, na ktorej neplánovane pristávam, nemá ani názov a musím po nej seriózne liezť. Hrozí, že ak spadnem, reálne to nemusí dopadnúť dobre a toto všetko iba znásobuje problematickosť celej situácie.

Slnko bolo rovnaké, ale iné © Juraj Koreň

Našťastie, všetko dobre dopadlo. Trochu sa rozkukávam, stotožňujem sa s tým, že slnko chodí sprava doľava, po troch dňoch vyrážam na bivak a hneď to začína veľmi dobre. Darí sa mi na jeden záťah preletieť 224 km a nebyť domáceho machra a účastníka Red Bull X-Alps Nicka Neynensa, ktorý z iného kopca zvládol 235 km, mal by som vo vrecku historicky najdlhší let na území Nového Zélandu. Ja, Ďurko z krajiny, ktorá je na druhej strane zemegule. A to som tu len tri dni! Napokon mi teda ostal iba rekord kopca, ale aj tak...

Hurá na druhý koniec ostrova

Trasu som si vytýčil už doma. Najoptimistickejší variant, ktorý som pokladal aj za uskutočniteľný, bol do Údolia Wairau. Ďalej už začínajú radené okrsky dvoch letísk, kde sa už ani na padáku nedá a nesmie lietať. Poriadna príprava je vždy polovica úspechu. V dnešnej dobe nie je problém naštudovať si lety iných ľudí. Pokiaľ k tomu systematicky pristupuješ, čo sa sám sebe čudujem, lebo ja nie som systematický, tak sa dokážeš pripraviť dobre a naštudovať si toho naozaj veľa. Samozrejme, realita je vždy iná, ale treba mať aspoň nejakú predstavu a v tomto prípade som príjemne prekvapený, že to funguje.

Samotná taktika lietania je tu omnoho komplikovanejšia, pretože vlastne musím nielen vedieť šoférovať ten padák a predpokladať termiku, ale predpokladať, čo sa stane na druhý deň, na mieste, ktoré som nikdy naživo nevidel. Mnoho problémov musím vyriešiť z veľkej diaľky a za pár sekúnd, takže robím viacero rozhodnutí, pri ktorých spätne ani neviem, ako som ich zvládol. Aj tie pristátia sú všelijaké.

Raz končím na 30° strmom svahu, z ktorého sa už samovoľne zosúva štrkový povrch. Z oblohy sa totiž spustil downburst. Je to skoro ako keby na teba niekto vylial vodu z kýbla, takže ma to rýchlo posiela na zem a ostávam poriadne rozklepaný. Kým však mám v sebe adrenalín, rýchlo všetko balím a o chvíľku sa už brodím strašným potokom, takou riavou, preskakujem korytá a snažím sa dostať do bezpečia.

Aj toto k tomu patrí. Ale ideálne čo najmenej © Juraj Koreň Sám uprostred ničoho. Tak to má rád © Juraj Koreň Ľadovcové rieky a majestátne hory © Juraj Koreň Čo dodať © Juraj Koreň

Downburst Meteorologický jav, keď sa akoby roztrhne mrak a vyleje sa z neho naraz veľké množstvo vzduchu a zrážok.

Celkovo sa mi darí vyhýbať sa neželaným dlhším prechádzkam a dokopy nachodím iba približne 50 kilometrov, ale s tým batohom, ktorý má s foto technikou a päť a pol litrami vody vyše 30 kíl, je to dosť. Niekedy to všetko ani neviem vyložiť na seba. Najdlhší pochod, ktorý musím absolvovať, má 20 kilometrov a ver mi, že počas toho by si mi nechcel robiť spoločnosť. Je to pekne „na nervy“.

Ráno kráčam mokrou trávou, niekedy aj vyše hlavy, na taký malý kopček v doline, kde ma včera zoťalo spod veľkých a tmavých oblakov. Vidno že tu fúkava, kriaky sú olámané zo severovýchodnej strany. Hodinu sa presúšam holatý na grúni, kým sa to (rozumej príroda) rozbehne. So stále mokrými topánkami štartujem. Musím sa prebiť z 850 m kopca do výšky 2 200 m n. m., zo západnej, zatienenej strany na nasvietenú a aj nafukovanú, východnú. Dalo to zabrať, ale odmenou je 20 km jazda po hrebeni. Potom zbadám Pacifik a zároveň narazím do morskej brízy. Tá ma zotne tak, že proti vetru letím len a len na speede a pristávam...

Speed systém Kladkový systém na paraglidovom krídle, pri ktorého použití sa dokáže zvýšiť maximálna rýchlosť z 38 až na cca 65 km/h.

Tam kľačím a spracovávam, čo som práve teraz dokončil. Že po viac ako desaťročí snívania o tom, že budem lietať po horách Nového Zélandu ako taký anciáš, že budem po tých grúňoch bivakovať, ako keby sa nechumelilo, je to konečne realitou. Že pochopím, budem schopný predvídať a patrične využijem celkom jednoduché ale neviditeľné, rukami neuchopiteľné prírodné procesy v podobe prúdenia vzduchu až do takejto, orlovi Gwahirovi rovnej, miery. A sám!

Tu som doma © Juraj Koreň

Sen, ktorý sa konečne splnil

Lietal som na všetkých siedmych svetadieloch tejto našej zemegule. Všetko to boli diamanty poriadne komplikovaného klenotu, takého môjho osobného Silmarillu. A tento posledný, sedemtisíc stodvadsaťpäť hrmených, bol fakt najlepší!

Toto doma nezažiješ © Juraj Koreň

Pána Fera! A to, čo som videl, to kde som bol, a to čo som robil?! No nič, veď som si len zaďurifučil!

Už len vytlačiť a nalepiť na stenu © Juraj Koreň

„Čaute, ja som Ďuro Koreň a preletel som Zéland.“ To si dám do životopisu! Hlavne mi spadol veľký kameň zo srdca, lebo som vlastne splnil niečo, čo som sľúbil. Nemám rád, keď niekomu niečo sľúbim a nepodarí sa to splniť. Teraz to bolo hlavne kamarátovi, ktorého firma mi pomohla s letenkou a ešte ďalším spoločnostiam, ktoré ma podporujú. Takže je to wav a hlavne, že som tu, v cieli, kľačím, a vykrikujem, a smejem sa, a tancujem, pretože mi došlo, čo som dokázal. Bol som na to sám a k tomu som musel zvládnuť problémy s neočakávanými fenoménmi počasia. Tesne potom ma čaká aj vytriezvenie, pretože som celkom ďaleko od civilizácie, ale je tu perfektná cesta, takže si naivne myslím, že pristanem a idem. Napokon to sú dve hodiny, čo tu hladný, smädný, smradľavý a spotený stojím v strašnom vetre a slnku, pričom mi nikto nestopne a nezvezie ma.

Som už celkom nahnevaný. Až neskôr sa dozvedám, že v tom údolí žijú veľkofarmári, ktorým sa nepáčilo, že som stopoval. Pritom keby mi tam zastal autobus, tak nemám problém a ten lístok si kúpim, ale bol som uprostred pustatiny a žiaden nešiel, takže mi to chvíľu trvalo. Napokon som sa však prestopoval. Na ďalší deň bolo strašné počasie, tak si vybavujem, čo mám, zašívam si nejaké roztrhnuté veci a dopĺňam zásoby, a potom si hovorím, že veď ja mám ešte 16 dní. Čo s tým? A tak sa rozhodujem, že skúsim ísť naspäť. Takže letím a je to super!

POV: Si orol © Juraj Koreň

Hlavne ma fascinuje, že som v podstate ako orol Gwahir z Pána Prsteňov, čo zachránil z Hory Osudu Froda alebo Gandalfa z Isengardu – proste pán orlov – som ten vysoko letiaci, nikto ma nevidí a som nad vecou... Lebo na tie na tie miesta, kde sa točil film, sa dostane každý, ale teraz, keď to vidím z výšky ako orol, tak je to niečo neskutočné. Úplne iné. Podarilo sa mi letieť veľmi blízko Edorasu, priamo ponad Helmov žľab, letel som na mieste, kde sa točila úvodná scéna z Dvoch veží, keď Gandalf bojoval s Balrogom, letel som priamo ponad Isengard a ešte nad miestami, kde sa točili scény z Hobita, a bol to pre mňa zaujímavý pocit, pretože univerzum Pána prsteňov, a vôbec ten Tolkienov príbeh je niečo, čo ma ovplyvňuje asi celý život. Veľa som sa vďaka tomu naučil a zároveň túžim vo svojej hlave snívať, aké to bolo byť Aragorn – najväčší dobrodruh stopár tohoto veku.

Drink pauza s najlepším výhľadom © Juraj Koreň

Škoda prestať v tom najlepšom

Po tých 600 prvých kilometroch, som si povedal, že „to tak rýchlo? Mal som presne ten pocit, ako po Red Bull X-Alps, že celý čas sa tešíš na koniec, a potom keď si tam, tak si povieš že „fú, a veď som síce zničený, ale je tu fajne, je to zábava.“ Chcel som doletieť až naspäť do Queenstownu, čiže dvakrát to isté, ale to sa mi nepodarilo. Uletel som len necelých 500 km navyše, takže viac ako polovicu cesty naspäť, ale potom prišli záplavy na Severnom ostrove a dosť sa pokazilo počasie. Ale cestou naspäť to bolo ešte lepšie, lebo som už tomu všetkému absolútne rozumel a poznal som terén, pretože som tadiaľ už letel.

Všade, kde som už preletel, tam sa nestratím. Nemám pamäť na mená, ale toto je vec, ktorú ja v priebehu letu riešim do takej miery, že na tom závisí môj život. Alebo minimálne zdravie. A teda už presne viem, čo je za rohom, lebo som tam bol týždeň dozadu. A v tom je ten bivak úžasný a to sa mi na takej akcii páči, že ja tam neriešim nič iné. Proste len sedíš a rozmýšľaš nad počasím. Ale že tri hodiny, lebo môžeš. Nikto ti nezavolá, nikto ti nenapíše, nik ťa nevyruší...