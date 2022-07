Ako si Ďurifuk v Indii vyvetral hlavu lietaním vo výške 7 000 m nad morom

Baví ma to, veru, baví, pretože z videa, ktoré si takto postrihám, ako sa páči mne, mám formulku, ako si spätne po dlhom čase vyvolať rovnaké pocity ako počas akcie. Dobre sa potom spomína na mrazivé noci v bivaku, keď sa na ne pozeráš niekde v teplúčku a s plným bruškom. Rád píšem, veľmi rád sa zamýšľam nad všetkým možným, mám rád tvrdú ale aj klasickú hudbu a šport. Keď to môžem všetko skombinovať do jedného výstupu, je to super.

Cieľ bol stať sa nezávislým, teda byť schopný urobiť si svoj výkon, natočiť ho, napísať scenár a postrihať svojpomocne do formy, ktorá by sa mi páčila a dala sa zdieľať s ostatnými, najlepšie aj na úrovni amatérskeho filmu. Zbúchať to napríklad za pár dní v Karolínke, mojom domove na kolieskach, či v „mekáči“. To sa mi na moje počudovanie celkom darí a tým pádom sa mi otvorili obzory rovnako nekonečné, ako keď som začal liezť sóla. Nežobrať o to, kto by mi film zostrihal, kto by ma natočil a či by sa mu to vôbec chcelo, páčilo.