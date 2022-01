Leto v Alpách podľa Ďurifuka. Takto vyzerá život dobrodruha

Chcem ísť za hranicu, lebo sa chcem posúvať. A to riziko, ktoré z toho vyplýva, som akceptoval. Už do steny som išiel s tým, že som si dopredu nahral závet. Bez toho prekračovania hraníc by sme sa nikde nedostali. Samozrejme, je otázne, či je to, čo robím, pre niekoho prospešné, ale minimálne pre moje osobné naplnenie áno. Samozrejme, to riziko tam je, ja si to veľmi dobre uvedomujem a som na to pripravený, ale presne to je zároveň to, čo ma posúva ďalej. Pretože bojovať bitku, v ktorej si jasným víťazom, to dokáže každý. Ale keď je tam nejaká tá neistota, už si to vyžaduje určitú dávku odvahy. Nie, že by som sa chcel robiť hrdinom, ale mne sa to páči, baví ma to a ďalej ma to posúva.