Súťažiaci musia prejsť viac ako 1 200 km krížom cez Alpy iba po svojich alebo letieť na paraglide. Môžu mať podporný tím, ktorí im pomáha so stratégiou či sa stará o stravu a zabezpečenie nocľahu, no povinnú výbavu v rátane niekoľko kilogramového batohu s padákom si musia športovci niesť na chrbte sami . Preteky trvajú viac ako týždeň (záleží na počasí) a do cieľa to v časovom limite zvládnu iba tí najlepší. V minulosti sa štartovalo v Salzburgu a končilo v Monaku, no po novom vedie trasa z Rakúska cez Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko a cez Taliansko späť do Rakúska.