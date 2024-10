Jürgen Klopp sa vracia do futbalu s novou strategickou úlohou, v ktorej bude dohliadať na sieť Red Bull klubov.

Klopp mal špeciálne puto s fanúšikmi v každom tíme, ktorý viedol. Od svojich začiatkov, keď bojoval o postup medzi elitu v Mainzi 05 (a napokon to zvládol), cez Borussiu Dortmund, kde získal ligový titul a domáci pohár, až po Liverpool FC, kde zavŕšil svoje úspechy a vyhral Premier League, FA Cup a prestížnu Ligu majstrov.

Cestou zažil vzostupy, pády, napätie a niekoľko takmer neuveriteľných comebackov. Tu je deväť zápasov, ktoré Kloppa definovali ako trénera. Meraní síl, na ktoré nezabudne nikto, kto ich sledoval alebo bol ich priamym účastníkom.

01 Mainz 05 - Eintracht Trier 3:0, máj 2004

Kloppova trénerská filozofia vznikla v Mainzi © Moritz Winde/Bongarts/Getty Images

Kloppova schopnosť premeniť outsiderov na ašpirantov na úspech sa prvýkrát prejavila v Mainzi 05. Po niekoľkých neúspechoch si tím prvýkrát v histórii vybojoval postup do Bundesligy a hral s vysokým nasadením, ktoré sa stalo Kloppovým signifikantným prvkom. Do záverečného zápasu sezóny vstupovali s dvojbodovým odstupom od Alemannioe Aachen v boji o posledné postupové miesto, ale jej prehra 0:1 v Karlsruhe otvorila Mainzu dvere na tretiu priečku. Dva góly Michaela Thurka a jeden Manuela Friedricha priniesli Mainzu potrebné víťazstvo a odštartovali divokú párty, ktorá trvala dlho do noci. Aj po dvoch desaťročiach považuje tréner Klopp tento postup za jeden zo svojich najväčších manažérskych úspechov.

02 Borussia Dortmund - Schalke 3:3, september 2008

Klopp sa v roku 2008 presunul na post trénera Dortmundu. Jeho prvou skúsenosťou s derby na Porúrí bola chaotická záležitosť, v ktorej Dortmund pred 80 000 divákmi (vypredané) prehrával 0:3 ešte pred uplynutím hodiny hry. Kloppova pozitívna nálada a neustála chuť bojovať inšpirovali jeho tím k dramatickému comebacku, ktorý sa skončil, keď Alex Frei v 89. minúte vyrovnal z pokutového kopu na konečných 3:3. Toto vstanie z mŕtvych ukázalo vieru, ktorú Klopp rýchlo vštepil svojmu novému tímu, a ponúklo pohľad na to, čo bude nasledovať.

03 Borussia Dortmund - Bayern Mníchov 5:2, máj 2012

Klopp dáva do všetkého, čo robí, vrátane osláv, maximum energie © INA FASSBENDER/AFP/Getty Images

Kloppov Dortmund zavŕšil domáce double, keď vo finále DFB-Pokalu v roku 2012 pred 75 000 fanúšikmi na Olympiastadione v Berlíne zlikvidoval večného favorita Bayern Mníchov. Jeho taktický prístup v ten deň ohromil Bayern, Dortmund kompaktne bránil a útočil s klinickou presnosťou a rýchlosťou. Hlavnou hviezdou na ihrisku bol Robert Lewandowski. Poľský útočník, ktorého Klopp podpísal v roku 2010 len za 4,5 milióna eur, zaznamenal hetrik a rozhodol o slastnom triumfe.

04 Norwich City - Liverpool FC 4:5, január 2016

Klopp prevzal Liverpool v októbri 2015 a tento zápas, ktorý stelesňoval jazdu na horskej dráhe, dokonale kopírovaôl kombináciu chaosu, zábavy a vášne z jeho prvých dní vo funkcii. Bolo to ešte predtým, ako The Reds pod jeho vedením neustále bojovali o ligový titul. Zápas plný útočnej brilantnosti sa skončil víťazným gólom Adama Lallanu z 95. minúty, čo vyvolalo emotívne scény, pri ktorých Klopp uprostred chaosu stratil a rozbil okuliare. „Mám druhé okuliare, ale nemôžem ich nájsť,“ povedal. „Je naozaj ťažké hľadať okuliare bez okuliarov!“ Oslava len upevnila spojenie s hráčmi a fanúšikmi, a ukázala sa ako dôležitý míľnik, keď sa snažil splniť svoj sľub, že Liverpool zmení „z tých, ktorí neveria, na veriacich“.

05 Liverpool FC - Borussia Dortmund 4:3, apríl 2016

Emotívny večer sa skončil dramatickým víťazstvom proti jeho bývalému klubu © John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Hrať proti svojmu bývalému klubu vo štvrťfinále Európskej ligy bolo pre Kloppa výnimočné, ale ani on nemohol očakávať, že to dopadne takto! Za stavu 1:3 v odvete a 2:4 v celkovom súčte bol Liverpool takmer bez šance na postup. Domáci diváci však povzbudzovali The Reds a góly Philippeho Coutinha a Mamadoua Sakha pripravili priestor na veľkolepý záver. Dejan Lovren sa v nadstavenom čase presadil hlavou a zavŕšil tak jeden z najnapínavejších európskych comebackov v bohatej histórii klubu. Ten najväčší však ešte len mal prísť.

06 Liverpool FC - FC Barcelona 4:0, máj 2019

Jeden z najväčších návratov histórie © Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Klopp zažil na Anfield Road niekoľko skvelých momentov, ale tento bol určite najkrajší. Po prehre 0:3 v prvom zápase vonku s Barcelonou a so zranenými kľúčovými útočníkmi Mohamedom Salahom a Robertom Firminom nikto nedával Liverpoolu šancu na zvrátenie manka v semifinále Ligy majstrov. Divock Origi dal fanúšikom záblesk nádeje hneď na začiatku. Následne náhradník Georginio Wijnaldum rozhýbal situáciu, keď tesne pred uplynutím hodiny hry strelil dva góly v priebehu dvoch elektrizujúcich minút. Fakt by to mohlo vyjsť? Kloppova taktická genialita a schopnosť presvedčiť svojich hráčov, že možné je všetko, sa opäť prejavila. Origi v závere zápasu premenil rýchlo rozohraný rohový kop Trenta Alexandra-Arnolda. Bol to vyslovene geniálny moment. Výsledok zanechal Lionela Messiho a Barcelonu v absolútnom šoku a Liverpool kráčal do finále.

07 Tottenham Hotspur - Liverpool FC 0:2, jún 2019

Klopp oslavuje víťazstvo vo finále Ligy majstrov © Matthias Hangst/Getty Images Sport

Klopp si v tomto čisto anglickom finále zabezpečil svoj prvý titul v Lige majstrov - a šiesty titul Liverpoolu. Po tom, čo už dvakrát okúsil chuť prehry vo finále tejto veľkolepej súťaže, platilo na štadióne Atlética Madrid pre Nemca do tretice všetko dobré. Nebolo to najkrajšie futbalové predstavenie, ale na tom nezáležalo, pretože Liverpool skóroval v úvode zápasu vďaka penalte Mohameda Salaha a potom pokojne zvládol zápas. Bol to výkon, ktorý ukázal Kloppov vývoj ako manažéra, ktorý dokáže vyvážiť futbal s vysokou intenzitou a kontrolou, vtedy, keď je to potrebné. Origi spečatil víťazstvo po výkone, ktorý upevnil pozíciu Liverpoolu a Kloppov status v kráľovskej rodine európskeho futbalu „Od pochybovačov k veriacim a k nebeským úspechom,“ znel na druhý deň ráno titulok v miestnych novinách The Liverpool Echo. Správne.

08 Aston Villa - Liverpool FC 1:2, november 2019

Pre mnohých fanúšikov bol tento zápas Premier League rozhodujúcim momentom sezóny, v ktorej Liverpool získal majstrovský titul. Kloppov Liverpool v 87. minúte prehrával 0:1, ale neskorými gólmi Andrewa Robertsona a bývalého útočníka Red Bullu Salzburg Sadia Maného zápas sebe vlastným spôsobom otočil. Kloppova filozofia dať do toho všetko až do posledného dychu a nikdy sa nevzdávať nádeje vyniesla Liverpoolu vo Villa Parku tri body a utvrdila ho v presvedčení, že by konečne mohol ukončiť svoje 30-ročné čakanie na titul Premier League. V tej sezóne The Reds dominovali a skončili na prvom mieste so ziskom 99 bodov. To je klubový rekord.

09 Chelsea FC - Liverpool FC 0:1, február 2024

Klopp označil svoju poslednú trofej s Liverpoolom za najvýnimočnejšiu vo svojej kariére. Stalo sa tak po tom, čo inšpiroval silne oslabený tím k víťazstvu nad Chelsea vo finále EFL Cupu vo Wembley. Liverpoolu chýbali hráči ako Salah, Alexander-Arnold, Darwin Núñez, Alisson Becker, Dominic Szoboszlai či Diogo Jota a lavičku tvorili takmer výlučne mladí chlapci. Po tom, čo dostali šancu mladíci Bobby Clark, Jarell Quansah, James McConnell a Jayden Danns, kapitán klubu Virgil van Dijk skóroval v 118. minúte a spečatil víťazstvo, ktoré naplnilo Kloppa hrdosťou. Ten už predtým oznámil, že na konci sezóny odstúpi, ale aj tieto výkony hráčov z akadémie ukázali, že klubu zanecháva veľké dedičstvo, na ktorom sa dá v budúcnosti stavať.

