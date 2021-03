Kenny "kennyS" Schrub , francúzsky sniper, je súčasťou top CS:GO scény už od jej začiatkov. Ešte predtým hrával Counter-Strike: Source a po príchode novej verzie CS sa zaradil hneď medzi najlepších. Aktuálne je hráčom tímu G2 po boku hráčov NiKo, huNter-, nexa, AmaNEk a JaCkz, pričom práve posledný menovaný ho nahradil v aktívnej zostave.

KennySa sme sa opýtali, čo všetko obnáša profesia profi esportového hráča a prezradil nám toho skutočne veľa!

V rozhovore sa dozvieš:

Ako kennyS začínal a čo sa zmenilo

Či ho v hraní podporovala rodina

Čo obnáša kariéra profesionálneho CS:GO hráča

Jeho názor na krátkodobé tímy aj kvality hráčov

Ako vníma našich slovenských a českých top hráčov

Dôležitosť tímovej chémie a teambuildingu

Zopár odpovedí aj od jeho tímových kolegov

Život mimo sveta teroristov a protiteroristov

Ako vyzeral tvoj bežný deň predtým, než si sa začal venovať Counter-Striku profesionálne?

🎙️ kennyS: „No, povedal by som, že úplne normálne. Chodil som do školy a športoval – najmä futbal, v ktorom som bol dobrý a trénoval som tri až pätkrát do týždňa. Potom som začal hrať CS serióznejšie... No a všetko ostatné šlo stranou, haha. Neradím spraviť to isté!“

Vieš si predstaviť, čo by inak teraz bolo tvojou prácou?

🎙️ kennyS: „Netuším, bolo ťažké si predstaviť, čo by som mohol teraz robiť. Veľmi zbožňujem futbal a PSG, takže som chcel robiť v tejto oblasti, čo bol však samozrejme nerealistický cieľ. Inak som pracoval s miestnými žurnalistami, aby som sa prípadne stal jedným z nich so zameraním na šport! A ako milovník CSka som taktiež rozmýšlaľ o robení niečoho viac ...akčného!“

Keď si začal s CSkom, bol si zrejme veľmi mladý. Mal si nejaké komplikácie s rodičmi? Mnohí hráči nemajú podporu zo strany rodiny. Najmä pokiaľ niečo nedosiahnu, ich rodičia toto herné odvetvie odmietajú...

🎙️ kennyS: „Myslím si, že dnes už je určite jednoduchšie považovať gaming za veľkú vec! Vtedy bolo zrejmé, že rodičia chcú, aby som sa sústredil na školu a nemajú na to všeobecne dobrý názor. Ale potom, ako som dokázal, že som dobrým a perspektívnym hráčom a mal som šancu vyhrať svoj úplne prvý LAN turnaj, mojim rodičom sa otvorili oči a rozhodli sa mi veriť, čo sa týkalo mojej budúcnosti. Nakoniec to nebolo ťažké rozhodnutie, škola nebola úplne pre mňa, celý čas som tam strávil v detskom a provokatívnom duchu.“

Profesionálna kariéra v CS

Si jedným z najikonickejších hráčov Counter-Strike. Ako by si opísal vývoj CS scény od začiatku CS:GO a aktuálne podmienky, ktoré profesionálny hráči majú?

🎙️ kennyS: „Jednoznačne sa je to oveľa profesonálnejšie, má to štruktúru, viac divákov, väčší záujem, VIAC VŠETKÉHO. Začínal som s 2 000 divákmi a počas niekoľkých rokov môjho hrania na pódiach mali zápasy 15 000 až cez milión sledovateľov. Neviem, všetko je úplne odlišné, až na jednu vec, ktorá sa nemení – a tou je ambícia a oddanosť ľudí pre hru. To bolo rovnaké vždy. Nemali sme rovnaké ciele, ale rovnaký hlad.“

Scéna sa mení, ale odhodlanie ostáva © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Čo musí hráč v reálnom živote obetovať, aby sa dostal na špičku esportovej scény?

🎙️ kennyS: „No, nevídame sa často s našimi rodinami a priateľmi, čo nie je ľahké, keď si s niekým buduješ vzťah na druhej strane, ale dá sa to! Veľa cestujeme a dosť trénujeme – musíš vedieť robiť kompromisy a dobre si vedieť zorganizovať čas.

Niekedy pociťuješ veľkú samotu, život pro hráča ťa nakopne do života dospelých. A ak na to nie si pripravený, čo je mnohokrát ten dôvod, budeš čeliť mnohým nepríjemnostiam. Ale tak to je, život je náročný pre každého a každý musí čeliť vlastným problém. Preto musíš byť oddaný, pokiaľ sa chceš dostať medzi špičku pro scény, je to dôležité. Aj keď to bude mať určite dopad na mnoho aspektov tvojho života.“

Aké kvality musí mať profesionálny hráč?

🎙️ kennyS: „Potrebuje ich veľa! Oddanosť, talent, otvorenosť... Ego je tiež dobré (pokiaľ je „pod kontrolou“) a rešpekt. Vďaka rešpektu sa medzi dobrými hráčmi budeš učiť rýchlo!“

Okrem herných podmienok – ako sa organizácia stará o vaše fyzické a mentálne zdravie?

🎙️ kennyS: „Starajú sa o to, aby sme okolo seba mali kompetentných ľudí, dávajú nám rady a učia nás a ko sa vyrovnať s každodenným stresom a ako sa čo najlepšie dostať do pohody pri tréningoch a zápasoch.“

kennyS si zamaká aj fyzicky © Red Bull 01 / 06

Ako teda relaxuješ a užívaš si voľný čas, keď už máš dosť CSka?

🎙️ kennyS: „Zvyknem hrať rôzne hry, ale vo všeobecnosti vždy preferujem stretnutie s priateľkou, kamarátmi a rodinou, to je pre mňa najdôležitejšie. Som veľkým fanúšikom anime a kina/TV šou celkovo, takže niekedy je pre mňa parádne ležať celý deň na gauči a pozrieť si niečo dobré, ale keďže sa len málokedy stane, že nič cez deň nerobíme, nedeje sa to často.“

GuardiaN patrí jednoznačne medzi top 3 najlepších APWčkárov histórie, to asi hovorí za všetko! kennyS

Kontakt s československou scénou

Počas svojej kariéry si hral aj proti (alebo dokonca s) SK/CZ hráčmi (GuardiaN, STYKO, frozen, oskar). Ako na teba pôsobí ich herný výkon?

🎙️ kennyS: „GuardiaN patrí jednoznačne medzi top 3 najlepších APWčkárov histórie. To asi hovorí za všetko! Čo sa ostatných týka, tí už sú na scéne tiež nejakú chvíľu a dokázali, že patria medzi špičku. Frozen predvádza v mouz veľmi konzistentné výkony, a to sa týka aj STYKA, ktorý bol vždy cennou časťou svojho tímového úspechu. Oskar je taktiež legendárny AWPčkár, jeden z najnáročnejších oponentov, proti ktorým som v minulosti hral.“

Uprostred akcie © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Tímová chémia

Problémom mnohých (low-)tier tímov spočíva v rýchlom rozpade, keď očakávajú skoré úspechy a nevedia sa zmieriť s prvotnými neúspechmi. Myslíš, že každý tím s obstojnými hráčmi môže uspieť, alebo sú tieto zmeny v tímoch skutočne potrebné pre nedostaok motivácie či tímovej chémie?

🎙️ kennyS: „Myslím si, že úspech je možné dosahovať tak dlho, kým na tom pracuješ produktívne a si trpezlivý, teda nehoríš túžbou (kredit pre maLeKa, ktorý nám to zvykne pripomínať, hehe). Je to riskantný, ale je prirodzený postoj, keď do niečoho dávaš toľko snahy, chceš byť za to aj odmenený – ťažšie je to však dosiahnuť!“

G2 v plnej paráde © Nemanja Knezevic

Čo teda pre teba znamená teambuilding a bootcamp?

Komunikácia je kľúčom k úspechu! kennyS 🎙️ kennyS: „Sú odlišné, ale v skutku podobné! Pri Teambuildingu tráviš príjemné chvíľe s ľudmi, s ktorými si 90% času a prospieva to zdravému pracovnému prostrediu a zlepšuje produktivitu bootcampu. Sú prepojené a nemyslím si, že musíte byť za každú cenu kamaráti, aby ste dosiahli úspech, ale určite to môže pomôcť v mnohých situáciách. Jednuduchšie sa vzájomne komunikuje a komunikácia je kľúčom k úspechu!“ Keď sa pozrieme na váš tím individuálne, kto je najväčší vtipkár a kto zas neudrží nervy na uzde? Kto je najpracovitejší a naopak najlenivejší? 🎙️ kennyS: „Najväčší vtipkár som podľa mňa ja, maLeK sa vie naštvať rýchlo. Všetci tvrdo makáme, ale povedal by som, že AmaNEk asi najviac. A veľmi lenivý? Určite nexa alebo ja!“

Ako by mali hráči vedieť zvládať kritiku a tipy od ostatných? Čo by si im odporučil?

🎙️ kennyS: „Odporučil by som len zmeniť ich prístup, lebo učenie sa od druhých je jeden z najdôležiteších faktorov na úspech.“

G2 v slazburskom Hangári 7 © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Spýtali sme sa aj huNtera- a AmaNeka, ako to v ich pestrom tíme vyzerá

Aké je to hrať v profesionálnom CS tíme s bratrancom NiKom? Cítiš sa príjemnejšie?

huNter- : „Úprimne, je to skvelý pocit! Chceli sme NiKa už predtým, ako sa dohodol s G2... Je skvelé mať ho počas podujatí po boku a najmä na serveri, cítim sa pohodlnejšie a pridáva mi sebavedomie.“

AmaNek, čo je podľa teba výhodou a nevýhodou hrať so spoluhráčmi rovnakej národnosti? A naopak, v medzinárodnom tíme?

AmaNek: „Veľkou výhodou pri tíme rovnakej národnosti je samozrejme komunikácia a nevýhodou je obmedzenie dostupných talentov. Opak platí pri medzinárodných tímoch, kde je výhodou veľké množstvo hráčov a nevýhodou komunikácia, keď nehovoríte spoločným rodeným jazykom.“

