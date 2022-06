V nedeľu, 5. júna 2022, sa Kristian Blummenfelt stal prvým športovcom v histórii, ktorý zvládol triatlonové preteky Iron Distance (3,8 km plávanie; 180 km bicykel a 42,2 km beh) pod sedem hodín, v čase 6 hodín 44 minút a 26 sekúnd. Tento rozhovor s ním vznikol tesne predtým a Nór v ňom rozobral detaily svojej cesty k tomuto historickému míľniku.

Cesta Kristiana Blummenfelta k tomu, aby sa stal najimpozantnejším triatlonistom na svete, je štúdiou dvoch paralelných, ale výrazne odlišných svetov.

Na jednej strane je jeho vzostup vyvrcholením 10-ročného projektu najinovatívnejšej športovej vedy, kde sa meria každý mililiter príjmu kyslíka, z hľadiska aerodynamického odporu posudzuje každá malá zmena pretekárskej pozície a každá spotrebovaná a spálená kalória je presne započítaná.

Výsledky hovoria za seba. Tento veľký Nór skompletizoval v roku 2021 hetrik obrovských víťazstiev. Od hier v Tokiu, cez triatlonovú world series až po IRONMAN World Championship, ktorý sa konal v americkom St. George v štáte Utah.

Aby si ale naozaj pochopil, čo Blummenfelta poháňa, treba brať do úvahy taktiež číru radosť, ktorú zažíva pri triatlone, a to, aké má šťastie, že sa živí tým, čo miluje.

Všetko to spoločne tvorí desaťročnú cestu v športe, ktorá je rovnako vášňou, ako aj vedeckou posadnutosťou.

Pretnutie cieľovej pásky © Herman Berger/Red Bull Content Pool Vitaj v revolúcii © Herman Berger / Red Bull Content Pool Vbiehanie do poslednej zákruty © Herman Berger/Red Bull Content Pool

Pretože mimo labák a veterný tunel, keď sa hrudnatý Blummenfelt prediera nástrahami pretekov, využíva ľudské inštinkty, ktoré sú tak prirodzené, ako sa len dá.

A to môže znamenať v konečnom dôsledku veľký rozdiel. Najmä vo formáte, ktorý od účastníkov vyžaduje, aby celé hodiny medzi sebou bojovali rameno na rameno a vynaložili úsilie, ktoré ich nechá niekde za hranicami vyčerpania a kde môže aj zastávka na volanie prírody byť priveľkým luxusom.

Jeho ďalšou výzvou bola 5. júna v nemeckých Drážďanoch plná vzdialenosť IRONMAN pretekov pod sedem hodín.

Znamenalo by to, že by musel ísť o 21 minút rýchlejšie ako je doterajší najlepší čas, ktorý sám stanovil v Cozumeli (v Mexiku) počas minulého roka. Aj keď podmienky hrali v jeho prospech, vzhľadom na rovinatú trasu a ďalšiu pomoc vrátane asistetntov, ktorí mu udávali tempo, mohlo sa to to pre človeka zdať ako nemožný výkon.

Ak by sa mu to aj nepodarilo, nebolo by to pre nedostatok prípravy alebo absenciu číreho odhodlania vyžmýkať zo svojho tela aj poslednú kvapku výkonu, nech je konkurencia akokoľvek tvrdá.

Pre ten druhý spomínaný faktor rozhodne nie.

Blummenfelt má silné srdce a veľkú kapacitu pľúc © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Blummenfelt má momentálne 28 rokov a nikdy neveril, že by bol najprirodzenejšie talentovaným športovcom. Až do svojho zlatého roku 2021 vyhral iba dvojo pretekov.

Do vienka však dostal prirodzené fyzické danosti ako silné srdce či veľkú kapacitu pľúc. Tie mu poskytli, ako sám opisuje, „veľký motor“.

To si uvedomíš hneď, ako ho uvidíš v deň pretekov alebo na tréningu s jeho silnou hornou časťou tela, pumpujúcimi rukami a obrovskými výbuchmi dychu. Je to celkom kontrast s oveľa menšou postavou mnohých jeho konkurentov.

Je to takmer ako keby si bežal o prežitie, chápeš? Predstavíš si, že za tebou beží šelma Kristian Blummenfelt

Čo nevidíš, je to, čo sa deje v jeho hlave a aké triky na seba hrá, keď beží posledné metre a predstavuje si, že je ohrozený jeho vlastný život, aby v sebe prebudil ďalšiu adrenalínovú dávku.

„Jasné, že sme všetci unavení, ale chceš mať pocit, že bežíš so strachom,“ vysvetľuje, „je to takmer ako keby si bežal o prežitie, chápeš? Predstavíš si, že za tebou beží šelma, a vtedy cítiš poriadnu dávku adrenalínu. Rovnaký druh inštinktu sa snažím používať aj v pretekoch.“

Blummenfelt trénuje každý jeden deň, zvyčajne trojfázovo, čo predstavuje 1 300 hodín ročne. Počas tréningových kempov dokáže spáliť viac ako 8 000 kalórií za deň. Len dostatočný príjem živín je sám o sebe výzvou.

Do správnej nálady sa dokáže dostať počúvaním tej istej piesne znovu a znovu. Nezáleží na tom, o aký song sa jedná. Môže to byť akýkoľvek track so správnym tempom, ktorý nájde vo výbere Spotify Top 50 a znie dobre.

„Väčšinou je to pre rytmus,“ hovorí, „aj keď si zapnem čo i len jeden song a počúvam ho dokola 30 minút počas tréningu, robím to hlavne pre rytmus. Ak naplno bežím a mám náročnú tréningovú jednotku, dávam si znovu a znovu jednu skladbu, pretože mám pocit, že prejdem cez tých 20-30 minút, následne má skladba omrzí a pustím si ďalšiu, ktorá tiež hrá dokola.“

Blummenfelt však skutočne vyniká počas pretekov, čiastočne vďaka jeho ochote bojovať – a trpieť – viac ako ktokoľvek iný.

Blummenfelt zvyčajne trénuje každý deň trojfázovo © Emil Sollie/Red Bull Content Pool

Vezmi si ako príklad olympijské preteky v Tokiu. Počas záverečného behu bol prekvapený, koľko športovcov dokázalo udržať tempo a ostať v hre o medaily.

3 kilometre do konca sa dostal na čelo a jeho pokus o únik oddelil vedúcu trojčlennú skupinu od zvyšku. Zatiaľ čo jeho súperi v boji o zlato ostali s Kristianom chvíľu v kontakte, Blummenfeltova odpoveď bola brutálna. Znel prekvapene, ba priam sklamane, že nikto z jeho súperov mu cestu za prvenstvom neznepríjemnil viac.

„1 500 metrov pred koncom som druhýkrát pridal,“ spomína, „pamätám si, že som sa pozrel cez plece a povedal som si: Už? Nečakal som, že ma nechajú tak rýchlo. Čakal som, že si vytvorím náskok a potom ďalší. Avšak, už pri prvom skutočnom pokuse vznikla za mnou medzera.“

„A potom je to len o tom, že vezmeš nožnice a odstrihneš elastický pás a uistíš sa, že tá medzera sa ustáli čo najrýchlejšie, aby si sa vyhol comebacku ostatných zozadu.“

Sila inšpirácie a inovácie

Blummenfeltova schopnosť predvádzať tak devastujúce výkony je dôsledkom práce, ktorú on a jeho tím vkladajú do procesu za oponou.

Jeho počiatočná inšpirácia pochádza od nórskeho plaveckého hrdinu Alexandra Dale Oena, s ktorým trénoval ako mladík. Oen umrel po tom, čo mal v roku 2012 infarkt, tesne pred londýnskou olympiádou. Blummenfelt stále pociťuje jeho stratu a trénuje v bazéne v Bergene, ktorý je pomenovaný AdO Arena na počet Oenovej pamiatky.

„Bolo cool ho mať pri mne, bolo jednoduchšie veriť, že môžem byť dobrý aj ja,“ hovorí, „sledoval som, ako sa z juniora stal jedným z najlepších, ak nie najlepším plavcom na svete.“

Čo sa týka trénovania, Blummenfelt dáva veľký kredit vplyvu Arilda Tveitena, vizionára, ktorý stojí za nórskym triatolonovým programom, a ktorý sa ho ujal – najprv trochu neochotne – v roku 2010 a o rok neskôr a následne ho zmenil z plavca, ktorý vedel behať, na triatlonového špecialistu.

Blummenfelt si uvedomuje, že jeho tím má na jeho úspech veľký vplyv © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Jeho príprava sa posunula o stupienok vyššie, keď sa pred Riom 2016 do jeho tímu pridal Olav Aleksander Bu. Ako vysvetľuje Blummenfelt, Bu je typom človeka, ktorý vstáva každý deň o piatej ráno, aby videl, či vo svete športovej vedy bolo publikované niečo nové, alebo či niekto s dátami robí niečo čudné a úžasné.

„Pridal sa k nám v roku 2016, aby videl, čo robíme, a následne nám dával spätnú väzbu z toho, čo videl v číslach. Radil nám, ako by sme sa mohli zlepšiť a posunúť sa o krok ďalej.“

„Myslím si, že mať chlapíka ako je on je naozaj dobré, pretože cítiš, že máš veľa priestoru na zlepšenie. Aj keď sme mali počas uplynulých 12 mesiacov najlepší triatlonový rok, stále cítim, že vďaka tomu, čo sme videli a zistili v labáku, sa môžem ešte veľmi zlepšiť. Myslím si, že to mi pomáha pri každom krôčiku vpred.“

Pozornosť venovaná detailom pri uskutočňovaní týchto krokov je ohromujúca. Všetko v jeho tréningovom programe bolo šité na mieru Blummenfeltovým potrebám – na základe hodnôt odporu vo veternom tuneli doslova zmenili polohu švov na jeho oblečení.

Potom je tu použitie vysoko špecializovanej „dvojmo označenej“ vody, v ktorej sú prvky vodíka a kyslíka nahradené izotopmi, aby sa uľahčilo ich sledovanie. Následná analýza po tom, čo telo vylúči vodu, dovolí tímu presne na kalórie zmerať, koľko energie Blummenfelt spálil.

Efektivita je kľúčom a on a jeho tím robia veľa práce v laboratóriu Technologickej univerzity v Eindhovene, kde analyzujú údaje zo senzorov, ktoré dokážu presne zistiť, koľko energie prijíma.

Ak sú napríklad jeho optimálne hodnoty výkonu na molekulu kyslíka slabé, znamená to, že produkuje príliš veľa tepla – čo zase môžu veľmi presne merať pomocou monitoru srdcového tepu – a snažiť sa vykonať malé úpravy, ktoré spôsobia veľmi veľký rozdiel.

Blummenfeltov prvý hrdina bol Alexander Dale Oen © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool Myslím si, že robíme pár krokov dopredu viac ako ktokoľvek iný. Kristian Blummenfelt

„Normálne, keď vdychujem kyslík, 81 percent môže prejsť do tepelného manažmentu a potom 19 percent môže prejsť do výkonu na tvojich pedáloch,“ vysvetľuje, „ak dokážem vytlačiť tých 19 na 21, potom je to ako 10-percentné zlepšenie výkonu.“

Tím tiež prináša do terénu laboratórne testy, ktoré merajú nielen to, koľko energie Blummenfelt využíva, ale aj to, či pochádza z tukov, alebo len uhľohydrátov.

„Myslím si, že robíme o pár krokov dopredu viac ako ktokoľvek iný,“ hovorí, „je tu množstvo skupín, ktoré robia jednu, dve alebo tri veci ako sú tieto, ale pravdepodobne nijaký tím to netlačí do takéhoto extrému.“

Jeho triatlonové triumfy na olympijskej a svetovej úrovni vyrovnala bermudská atlétka Flora Duffyová v ženskom triatlone, na čo rád poukazuje, no nikomu sa nepodarilo súčasne držať oba hlavné triatlonové tituly a zároveň vyhrať IRONMAN svetový šampionát – a Blummenfelt nie je ani zďaleka na konci svojho snaženia.

Pred tým, ako obrátil svoju pozornosť na októbrový IRONMAN World Championship na Havaji, a neskôr si naplánoval mimoriadne náročný prechod späť na kratšiu triatlonovú vzdialenosť pre Paríž v roku 2024, mal v nemeckom meste Drážďany vysokoprofilové podujatie Sub7 a Sub8.

Jeho veľkým rivalom v pretekoch mal byť Brit Alistair Brownlee, ktorý pred podujatím odstúpil a nahradil ho ďalší Brit, Joe Skipper. Proti komukoľvek však Blummentfelt preteká, má jasno v tom, aká je jeho priorita. Tou je hlavne víťazstvo, až potom čas pod sedem hodín.

Blummenfelt má ochotu bojovať a trpieť, viac než ktokoľvek iný © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

„Pre mňa je to jedinečná príležitosť dokázať, že som vonku na trati najlepší športovec, aký tam je,“ jednoducho vysvetľuje, „rád si dávam zložité ciele, pretože viem, že musím makať, aby som ich splnil. Splniť ich je pre mňa veľkou časťou motivácie,“ vravel Blummenfelt pred tým, ako Brownlee odstúpil.

„Avšak, nechcem spraviť čas 6 hodín 58 minút a skončiť druhý. Poraziť Alistaira je teda ešte dôležitejšie. Ak porazím Alistaira a zaznamenám čas pod sedem hodín, budem v polovici ďalšieho fantastického roka.“

Iba v polovici?

„Chcel by som všetko vyhrať aj ďalší rok," vraví Blummenfelt, „aj keď som IRONMAN Championship vyhral vlani, chcem vyhrať aj ďalšiu edíciu. Po jedných pretekoch sa teda prakticky hneď sústredím na ďalšie.“

Blummenfeltov výkon pod 7 hodín bol výsledkom desaťročnej práce © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Ak existuje jeden príbeh, ktorý naozaj podčiarkuje, kto Kristian Blummenfelt je, je to spôsob, ako reagoval na fakt, že kvôli zraneniu nemohol deväť mesiacov behať. Mohla za to zlomenina členkovej kosti na chodidle.

„Áno, deväť mesiacov bez behu,“ hovorí ako niekto, kto spomína na traumu z minulosti, „pamätám si, že behanie mi tak chýbalo, že som prechádzal Google Maps a brázdil trasy, ktoré som zvykol behávať.“

Ak to znie ako niekto, kto túži po stratenej láske, je to preto, že šport je pre Blummenfelta viac než len šport. Taktiež viac ako povolanie, pričom rozhodne sa na nekonečné hodiny, ktoré trávi prípravou, nepozerá ako na odriekanie.

„Nerád nad tým rozmýšľam ako nad obeťami,“ hovorí. „Je to skôr o tom, že sa môžem živiť svojím hobby a to je to, čo som chcel už ako dieťa. Takže, áno, nemusím toho obetovať veľa.“

Technologické inovácie, vyčerpávajúce analýzy, obrovské vynaložené úsilie: to všetko môže urobiť rozdiel. Ak ale hľadáš jednu vec, ktorá Kristiana Blummenfelta posúva mimo ostatných, je to naozaj jednoduché. Skrátka, miluje triatlon – a to je jedna z vecí, ktorú v laboratóriu nevyvinieš.

Možnože je napokon práve to veľké srdce jeho tajomstvom.

