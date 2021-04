Opakovane vyhral titul majstra sveta a dostal Red Bull Racing na pomyselný piedestál Formuly 1. Prinášame ti príbeh milovníka The Beatles, ktorý to vždy mal v hlave upratané a vedel, že chce dosiahnuť niečo veľké.

KRONIKA BULLS je seriál, v ktorom ti rozpovieme príbehy osobností zo sveta Formuly 1, ktoré svoju kariéru spojili s tímom Red Bull Racing či Scuderia AlphaTauri. Vychutnaj si prvý článok.

V príbehu o Sebastianovi Vettelovi sa dozvieš:

Ako šport zvíťazil nad hudbou

O nehode, ktorá mohla všetko zmeniť

Ako dokráčal s Red Bull Racingom na vrchol

O tom, ako úspech priniesol kritiku

Kam smerovali Sebove kroky z Red Bull Racingu

Šport vs hudba – 1:0

Rodák z nemeckého mesta Heppenheim mal v detstve záľubu v spievaní a medzi jeho vzory patrili legendárny Michael Jackson či kultová liverpoolska kapela The Beatles. Našťastie, pretekanie a adrenalín ho pohltili viac, ako vysoké tóny a nad hudbou zvíťazil šport. Konkrétne rýchle autá, ktorým Seb prepadol už v útlom veku.

Vzhliadal predovšetkým k svojmu krajanovi Michaelovi Schumacherovi . Medzi jeho športové vzory však patril napríklad aj basketbalista Michael Jordan . Predovšetkým vďaka jeho prístupu. Chcel sa stať najlepším na svete a išiel si za tým.

„ Vo všeobecnosti neriešim, čo si o mne myslia ostatní . Dôležité je pre mňa, aby som bol vyrovnaný sám so sebou. Keď sa ti darí, chvália ťa, keď ti nejde karta, za všetko ťa kritizujú,“ vyhlásil raz Vettel. Čo sa týka nastavenia mysle, odjakživa patril medzi špičku. Ako väčšina pilotov aj on začínal pretekársku kariéru v motokárach. Mal vtedy iba tri roky.

Víťazný Vettel © Getty Images

Nehoda, ktorá mohla všetko zmeniť

Dnes je Sebastian Vettel jedným z najrešpektovanejších pilotov histórie F1. Nechýbalo však veľa a jeho kariéra mohla byť poznačená veľmi nepríjemným zážitkom.

Píše sa rok 2006 a mladý Nemec nastupuje na preteky seriálu Formula Renault 3.5 Series . Týždeň po tom, čo v úvodnej dvojici pretekov v Missane skončil na prvom a druhom mieste, chce potvrdiť fazónu na okruhu Spa-Francorchamps.

Jazdí na hranici možností a v plnej rýchlosti naráža do bariér. Je von z pretekov, ale dobojované nemá. Trosky havarovaného auta letia do všetkých strán a trafia Vettelov prst. Trafia je slabé slovo, takmer amputujú. Otrasený nemecký pilot v bolestiach nachádza doktorov a odchádza do miestnej belgickej nemocnice. Našťastie, o prst neprišiel a po niekoľkých týždňoch bol opäť schopný pretekať.

Jazdil po tomto momente so strachom? To rozhodne nie, skôr to zobral ako lekciu. „ Nemôžeš zmeniť to, čo sa už stalo . Môžeš však ovplyvniť to, čo je pred tebou,“ znie jeden z jeho najznámejších výrokov. Koniec koncov, z hrozivo vyzerajúcej nehody vyviazol bez následkov.

Sebastian Vettel a jeho trademarková oslava s ukazovákom © Getty Images/Red Bull Content Pool

Na počesť tejto nehody so šťastným koncom si Sebastian Vettel zaužíval ukazovať po víťazných pretekoch ukazovák , čo sa stalo jedným z jeho poznávacích znamení.

Nemôžeš zmeniť to, čo sa už stalo. Môžeš však ovplyvniť to, čo je pred tebou. Sebastian Vettel

5️⃣ vecí, ktoré si o Sebastianovi Vettelovi nevedel:

Sebastian Vettel v každej sezóne, v ktorej štartoval, pomenoval svoj monopost. Používal prevažne ženské mená ako Julie, Suzy, Eva, Gina, Loria či Lina. Stalo sa to preňho zvykom. Po odchode z Ferrari sa rozhodol rozpredať zbierku svojich luxusných áut tejto značky. Je členom úspešnej reklamy so speváčkou Melanie Fiona na šampón. Video sa volá Watch Me Work. Objavil sa ako dablér v nemeckej verzii filmu Autá 2, kde prepožičal hlas postave menom Sebastian Schnell. Na sociálnych sieťach by si ho hľadal iba márne. Aj jeho profil na Instagrame s 1,3 miliónmi followerov je iba fanúšikovská platforma.

Cesta na vrchol

Do F1 sa dostal v roku 2007 ako 19-ročný tínedžer, bolo to v tíme BMW Sauber. Počas Veľkej ceny Turecka, ktorá bola jeho prvou na najvyššej úrovni, dostal mladý Vettel pokutu vo výške tisíc dolárov za to, že prekročil rýchlosť v boxoch.

Sebastian Vettel po výhre v Monaku v roku 2011 © Mark Thompson/Getty Images

V tom istom roku, ako okúsil chuť Formule 1, prešiel do Toro Rosso , kde ho mali pod dohľadom predstavitelia Red Bull Racingu, ktorí podrobne sledovali jeho rozvoj od roku 1998, kedy Vettel akceptoval účasť v juniorskom programe červených býkov.

V Scuderii Nemec vydržal dva roky, pričom tento tím ako prvý pilot v histórii dostal na pódium v F1 a hneď na najvyšší stupienok. Bolo to v roku 2008 v Taliansku, kedy sa mu podarilo vyhrať veľkú cenu v Monze.

Kvalitné výkony mu priniesli povýšenie, od nasledujúceho ročníka bol súčasťou tímu Red Bull Racing. Nahradil veterána Davida Coultharda , ktorý v tom čase odchádzal do dôchodku. „Keď si so Sebom, je možné všetko,“ povedal na margo mladého Nemca populárny Brit.

Vo svojej prvej sezóne v Red Bull Racingu sa stal vicemajstrom sveta, ale hneď v tej ďalšej s získal titul svetového šampióna. Ako najmladší pilot v histórii , zároveň bude navždy prvým človekom, ktorý značku Red Bull v F1 dotiahol na samotný vrchol. Rok 2010 bol začiatkom zlatej éry Býkov v F1.

Sebastian Vettel počas nej získal ďalšie tri svetové tituly a stal sa prvotriednou legendou svojho odvetvia. „ Nikto nemôže Sebastianovi vziať to, čo dokázal v F1 , myslím si, že je v TOP 3 najúspešnejších pilotov celej histórie. Dosiahol neuveriteľné veci a stanovil rekordy, ktoré dlho nikto nezlomí,“ povedal o ňom tímový šéf Red Bull Racing Christian Horner.

Cesta na vrchol pohľadom čísel

Ročník číslo jeden v Red Bulle (2009): Stihol 17 pretekov, v ktorých 4-krát vyhral, získal 4 pole positions a celkovo sa objavil 8-krát na pódiu. Stal sa vicemajstrom sveta, keď ho dokázal predstihnúť iba Jenson Button z Brawn-Mercedes.

Prvý titul: 19 pretekov, 5 víťazstiev, 10 pole positions a 10 pódií.

Druhý titul: 19 pretekov, 11 víťazstiev, 15 pole positions a 17 pódií.

Tretí titul: 20 pretekov, 5 víťazstiev, 6 pole positions a 10 pódií.

Štvrtý titul: 19 pretekov, 13 víťazstiev, 9 pole positions a 16 pódií.

Vettel a Alonso na GP Nemecka 2012 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pri zisku prvého titulu vyhral Sebastian Vettel nad Jensonom Buttonom , ktorému vrátil majstrovskú porážku z predchádzajúceho ročníka. Inak sa dá konštatovať, že jeho najväčším súperom bol Španiel Fernando Alonso . V období dominancie Red Bull Racingu totiž práve súboje Vettel – Alonso dvíhali divákov zo sedadiel.

Veľký súboj Vettel – Alonso © Getty Images/Red Bull Content Pool

Úspech priniesol kritiku

Red Bull Racing bol tak dominantný , že nebolo nezvyčajné, že ho fanúšikovia po zisku prvenstva na veľkej cene či objavení sa na pódiu vypískali. Samotný Sebastian bol z tohto konania sklamaný, veď cieľom každého športovca je predsa byť prvý. Priaznivci však chceli vidieť väčšiu konkurenciu. Dialo sa to predovšetkým v roku 2013 .

„ Je to tak neférové, tak nešportové , tento chlapec odjazdil úžasné preteky. Samozrejme, povie, že sa ho to nedotýka, ale je to ľudská bytosť,“ povedal tímový šéf RBR Christian Horner po Veľkej cene Formuly 1 Singapuru v roku 2013. „Keď máš v súťaži chlapíka, ktorý stále vyhráva, ľudia chcú vidieť, ako začne prehrávať . To, že stále vyhráva ten istý človek možno nie je atraktívne, ale bučať za to naňho nie je športové.“

Vettel bol iba tretím jazdcom histórie, ktorý získal štyri tituly za sebou, predtým sa to podarilo iba Juanovi Manuelovi Fangiovi a Michaelovi Schumacherovi. Po ňom to dokázal iba Lewis Hamilton.

Fantastická štvorka: Vettel sa pripojil k legendám © Getty Images/Red Bull Content Pool

Seb, ktorý bol odmalička veľkým fanúšikom legendárneho Enza Ferrariho , v roku 2013 sám získal status ikony. V počte titulov vyrovnal aj nesmrteľného Alaina Prosta. „To, že ľudia hovorili, že sa stanem svetovým šampiónom je od nich milé, ale neurobí ma to rýchlejším. Vždy musíš veriť v samého seba,“ myslí si.

Keď máš v súťaži chlapíka, ktorý stále vyhráva, ľudia chcú vidieť, ako začne prehrávať. To, že stále vyhráva ten istý človek, možno nie je atraktívne, ale bučať za to naňho nie je športové. Christian Horner

Dvojičku so Sebastianom počas najväčšej slávy tvoril Mark Webber . Obaja mali spolu profesionálny vzťah a i keď boli rivali, Webber pochopil, že ho mladší kolega prerástol a nerobil nič, čo by mohlo tímu v konečnom dôsledku uškodiť.

Vettel, Webber a Christian Horner ešte v roku 2013 © Red Bull Content Pool

V závere bol Vettelovým parťákom Daniel Ricciardo , ktorý prišiel z Toro Rosso a nahradil práve odchádzajúceho austrálskeho veterána. Pôsobili v jednej stajni krátko, a teda sa ich fungovanie prakticky nestihlo vyvinúť.

Čo je s ním teraz?

Sebastian Vettel opustil Red Bull Racing v roku 2014 , rok pred vypršaním kontraktu. Splnil si detský sen, ktorým bolo jazdiť za Ferrari . V tíme mu v tomto rozhodnutí nebránili. Ako dnes už vieme, týmto krokom sa skončila jedna veľká éra Býkov aj samotného pilota. Vettelove pôsobenie v talianskej stajni sa nedá označiť za úspešné, práve naopak, bolo plné nenaplnených ambícií.

V roku 2021 preto farby Ferrari vymenil za Aston Martin , kde je jeho hlavným cieľom získať zľahka stratenú chuť do pretekania. Zodpovednosti a pozornosti sa nikdy nebál, taktiež svoju pozíciu v F1 bral aj z iného ako len športového pohľadu. Aj preto sa ako jeho fanúšikovia tešíme, čo nám ešte na okruhoch predvedie.

Nemecký pilot pred začiatkom sezóny 2021 získal štyri majstrovské tituly, celkovo absolvoval 257 pretekov, z ktorých v 57 prípadoch štartoval z pole position, 53 vyhral a zapísal si 121 pódiových účastí.

Jednoducho samotné jazdenie vo Formule 1 je úspechom samo o sebe. Sebastian Vettel

Už len fakt, že vo viac ako 47 percentách všetkých veľkých cien F1, na ktoré nastúpil, skončil v najlepšej trojke , svedčí o tom, že sa stal velikánom tohto športu. „V našom odvetví nikoho nezaujíma, aký si bol dobrý dva roky dozadu. Nikto nerieši či si sa zranil. Je to veľmi neúprosná konkurencia.“

Príbeh Sebastiana Vettela je silnejší, ako sa môže zdať, najmä vďaka životu v ústraní a faktu, že ako jediný pilot kompletne ignoruje sociálne siete. Ako žiak Michaela Schumachera zažiaril veľmi skoro, ale ostatné roky tvrdo bojuje o zachovanie svojho renomé. Po zisku štyroch titulov nemal veľmi šťastie na okolnosti, zmeny technických pravidiel i turbulencie vo Ferrari. Napriek neúspechom však má obrovskú fanúšikovskú základňu a známy je aj jeho potmehúdsky humor. Števo Eisele

Podobné Formuloviny Števa Eiseleho Náhľad

Aj napriek tomu, že si v kariére splnil všetky sny a dokráčal na samotný vrchol, úspech ho nezmenil. Aj keď si užíva cestovanie po svete, najväčšie čaro majú preňho preteky v Nemecku. Nemá rád, keď sa veci nevyvíjajú podľa predstáv (kto by to mal rád, však?) a podľa jeho názoru, každý jeden pilot by bol najradšej súčasťou tímu, ktorý má šancu na celkové prvenstvo.

Jeden deň so Sebastianom Vettelom

Jeho záverečný výrok ideálne zhŕňa to, aký má postoj: „Jednoducho samotné jazdenie vo Formule 1 je úspechom samo o sebe.“ Napĺňa ho to aj po štrnástich rokoch medzi absolútnou svetovou špičkou.

