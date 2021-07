Červení býci vstúpili do kráľovnej motoršportu ako víchor a dnes im patrí pozícia medzi najlepšími. Je to už viac ako pätnásť rokov, čo

Červení býci vstúpili do kráľovnej motoršportu ako víchor a dnes im patrí pozícia medzi najlepšími. Je to už viac ako pätnásť rokov, čo prišli na scénu, aby zmenili hru .

Počiatky tímu siahajú do roku 1997, do čias, kedy táto stajňa niesla názov

Počiatky tímu siahajú do roku 1997, do čias, kedy táto stajňa niesla názov Stewart GP , pričom legendárny Jackie Stewart svoj celok predal o dva roky neskôr konzorciu Ford Motor Company . Medzi rokmi 1999 až 2004 pretekal pod názvom Jaguar Racing a od roku 2005 je súčasťou F1 Red Bull Racing, pričom po tejto zmene sa Ford rozhodol, že už nebude ďalej prispievať na fungovanie tímu.

