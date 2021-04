Aj on rád pretekal a bil sa o víťazstvo. Horner začínal ako jazdec na motokárach. K rýchlym strojom mal vždy blízko, v tomto odvetví totiž pôsobil jeho starý otec a aj otec. Christian bol aj so svojimi bratmi –

Aj on rád pretekal a bil sa o víťazstvo. Horner začínal ako jazdec na motokárach. K rýchlym strojom mal vždy blízko, v tomto odvetví totiž pôsobil jeho starý otec a aj otec. Christian bol aj so svojimi bratmi – Jamiem a Guyom – odmalička fanúšikom áut. Jeho veľkým vzorom bol krajan Nigel Mansell , majster sveta F1 z roku 1992. Ako správne zapálený chlapec, ktorý mal v tej dobre svoj športový idol, zvykol si nahrávať preteky, v ktorých Mansell štartoval, a následne ich dokola pozerať.

Pretekárska kariéra Hornera však bola skôr symbolického charakteru. V rokoch 1997 a 1998 nastupoval v seriáli Formula 3 000 za Arden International (tím, ktorý založil so svojím otcom) respektíve Arden Racing / KTR. Výsledky oslnivé nemal, no vedel, ako to v tomto športe chodí a že pri ňom chce ostať. Kariéru oficiálne skončil, keď mal iba 25 rokov a začal sa venovať manažmentu.

Formula 1 je neúprosná. Tímový šéf musí robiť v krátkom časovom intervale veľmi veľa rozhodnutí, pričom častokrát nie je populárny nielen medzi svojimi súpermi, ale ani medzi členmi vlastnej stajne. Horner by o tom vedel hovoriť. V priebehu rokov sa objavilo veľa momentov, keď musel byť on pomyselným jazýčkom na váhach. Keď bolo treba prebrať zodpovednosť a povedať veci, ktoré neboli práve populárne.

