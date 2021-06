Odjakživa mal talent, viackrát sa stal víťazom pretekov European Formula Three a v roku 1984 sa mu splnil sen, keď sa dostal do Formuly 1 vo farbách tímu ATS. Nechýbalo však veľa a dnes by sme o ňom nemuseli debatovať ako o pretekárskej ikone. Nebol by už totiž medzi živými. Vráťme sa do spomínaného 1984 , konkrétne do týždňa po konci ročníka.