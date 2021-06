nájdeš TU. ⬅️ Tentokrát to bude rakúskom pilotovi – Christianovi Klienovi.

Osudové stretnutie so Sennom

so svetom motoršportu prišiel, keď ho otec zobral na preteky motokár. Rakúšanovi sa to páčilo, pričom jeho zážitok umocnilo, keď sa stretol s legendárnym brazílskym pilotom F1 –

Prvý kontakt mladého Christiana Kliena so svetom motoršportu prišiel, keď ho otec zobral na preteky motokár. Rakúšanovi sa to páčilo, pričom jeho zážitok umocnilo, keď sa stretol s legendárnym brazílskym pilotom F1 – Ayrtonom Sennom . Viac mu nebolo treba, v tom momente mal jasno. Rýchlosť mu imponovala a chcel sa jej venovať.

Prvý kontakt mladého Christiana Kliena so svetom motoršportu prišiel, keď ho otec zobral na preteky motokár. Rakúšanovi sa to páčilo, pričom jeho zážitok umocnilo, keď sa stretol s legendárnym brazílskym pilotom F1 – Ayrtonom Sennom . Viac mu nebolo treba, v tom momente mal jasno. Rýchlosť mu imponovala a chcel sa jej venovať.

, keď mal Christian 16, prešiel do sveta formuly.

Klienova kariéra začala v trinástich rokoch. Venoval sa motokáram a postupne absolvoval niekoľko podujatí v rodnej krajine a vo Švajčiarsku. Hneď v roku 1996 , a teda vo svojom premiérovom súťažnom, sa mu podarilo stať sa švajčiarskym šampiónom. O tri roky neskôr , keď mal Christian 16, prešiel do sveta formuly.

Klienova kariéra začala v trinástich rokoch. Venoval sa motokáram a postupne absolvoval niekoľko podujatí v rodnej krajine a vo Švajčiarsku. Hneď v roku 1996 , a teda vo svojom premiérovom súťažnom, sa mu podarilo stať sa švajčiarskym šampiónom. O tri roky neskôr , keď mal Christian 16, prešiel do sveta formuly.

, štvoro pretekov vyhral a v celom seriáli sa umiestnil na štvrtom mieste. Vynieslo mu to miestenku vo Formula BMW ADAC Championship, kde bol súčasťou tímu Rosberg.

V premiérovom ročníku absolvoval Formula BMW ADAC Junior Cup. Upozornil na seba , štvoro pretekov vyhral a v celom seriáli sa umiestnil na štvrtom mieste. Vynieslo mu to miestenku vo Formula BMW ADAC Championship, kde bol súčasťou tímu Rosberg. Vďaka posunu v hierarchii sa o Klienovi hovorilo ako o mladom nádejnom prospekte.

V premiérovom ročníku absolvoval Formula BMW ADAC Junior Cup. Upozornil na seba , štvoro pretekov vyhral a v celom seriáli sa umiestnil na štvrtom mieste. Vynieslo mu to miestenku vo Formula BMW ADAC Championship, kde bol súčasťou tímu Rosberg. Vďaka posunu v hierarchii sa o Klienovi hovorilo ako o mladom nádejnom prospekte.

Pred svojím štartom v F1 si vyskúšal aj taliansku a nemeckú edíciu Formula Renault, taktiež aj Formula Three Euroseries (kde sa mu darilo porážať rovesníkov, medzi ktorými boli napríklad

Pred svojím štartom v F1 si vyskúšal aj taliansku a nemeckú edíciu Formula Renault, taktiež aj Formula Three Euroseries (kde sa mu darilo porážať rovesníkov, medzi ktorými boli napríklad Robert Kubica a Nico Rosberg ) a v roku 2003 uspel na podujatí Marlboro Masters v holandskom meste Zandvoort.

Pred svojím štartom v F1 si vyskúšal aj taliansku a nemeckú edíciu Formula Renault, taktiež aj Formula Three Euroseries (kde sa mu darilo porážať rovesníkov, medzi ktorými boli napríklad Robert Kubica a Nico Rosberg ) a v roku 2003 uspel na podujatí Marlboro Masters v holandskom meste Zandvoort.

, Klien vedel, že je to pre neho veľká výzva a prílezitosť.

– tímu, ktorý do desiatich rokov vybojoval hneď štyri tituly svetového šampióna.

Keď vstupoval do armády, uviedol, že je to naplnenie jeho občianskej povinnosti, ktorú odkladal, keď žil v zahraničí

Pri vstupe do F1 tímu Jaguar bol jeho kolegom Mark Webber, ktorý ho neskôr nahradil, keď Klien končil v Red Bull Racingu

. Červení býci sú v hre, teraz musia dokázať, že nebudú len do počtu.

Píše sa šiesty marec 2005 a začína nová sezóna Formuly 1. Prvý raz sa na pretekoch objavuje novovzniknutý tím Red Bull Racing. Veľa sa očakáva od Davida Coultharda, ale oči zvedavých priaznivcov smerujú aj na Christiana Kliena . Červení býci sú v hre, teraz musia dokázať, že nebudú len do počtu.

Píše sa šiesty marec 2005 a začína nová sezóna Formuly 1. Prvý raz sa na pretekoch objavuje novovzniknutý tím Red Bull Racing. Veľa sa očakáva od Davida Coultharda, ale oči zvedavých priaznivcov smerujú aj na Christiana Kliena . Červení býci sú v hre, teraz musia dokázať, že nebudú len do počtu.

na Renaulte. Klien sa pohybuje taktiež na dobrých priečkach. V hlave má, že získať prvé body v prvých pretekoch by bolo výborným výsledkom.

na Toyote, pričom do popredia sa tlačí aj a

O prvenstvo počas pretekov bojujú Fisichella na Renaulte s Trullim na Toyote, pričom do popredia sa tlačí aj a Webber na Williamse, Barrichello na Ferrari či Alonso na Renaulte. Klien sa pohybuje taktiež na dobrých priečkach. V hlave má, že získať prvé body v prvých pretekoch by bolo výborným výsledkom.

O prvenstvo počas pretekov bojujú Fisichella na Renaulte s Trullim na Toyote, pričom do popredia sa tlačí aj a Webber na Williamse, Barrichello na Ferrari či Alonso na Renaulte. Klien sa pohybuje taktiež na dobrých priečkach. V hlave má, že získať prvé body v prvých pretekoch by bolo výborným výsledkom.

. Rakúšan, ktorý sa do pretekov kvalifikoval na šiestom mieste, sa napokon vinou drobných chýb prepadáva a siedmu pozíciu. Po sérii dychberúcich súbojov profitoval zo svojich skúseností Kolumbijčan

Za ním je to však nahustené, problémy mu robia predovšetkým

Za ním je to však nahustené, problémy mu robia predovšetkým Heidfeld, Button aj Montoya . Rakúšan, ktorý sa do pretekov kvalifikoval na šiestom mieste, sa napokon vinou drobných chýb prepadáva a siedmu pozíciu. Po sérii dychberúcich súbojov profitoval zo svojich skúseností Kolumbijčan Juan-Pablo Montoya .

Za ním je to však nahustené, problémy mu robia predovšetkým Heidfeld, Button aj Montoya . Rakúšan, ktorý sa do pretekov kvalifikoval na šiestom mieste, sa napokon vinou drobných chýb prepadáva a siedmu pozíciu. Po sérii dychberúcich súbojov profitoval zo svojich skúseností Kolumbijčan Juan-Pablo Montoya .

Zapoj sa do Red Bull Pit Stop Challenge Live alebo online hry a vyhraj!

„Je príliš skoro na to, aby sme urobili konečné rozhodnutie,“ povedal v priebehu sezóny 2006 Christian Horner. „

„Je príliš skoro na to, aby sme urobili konečné rozhodnutie,“ povedal v priebehu sezóny 2006 Christian Horner. „ Christian však vie, že je vo svojom treťom roku v F1 a vie, že je táto sezóna preňho dôležitá,“ tvrdil vtedy Brit. Spomínané konečné rozhodnutie však pre Kliena prišlo a nebolo prívetivé.

„Je príliš skoro na to, aby sme urobili konečné rozhodnutie,“ povedal v priebehu sezóny 2006 Christian Horner. „ Christian však vie, že je vo svojom treťom roku v F1 a vie, že je táto sezóna preňho dôležitá,“ tvrdil vtedy Brit. Spomínané konečné rozhodnutie však pre Kliena prišlo a nebolo prívetivé.