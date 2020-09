The Last Ascent (Posledný výstup): Will Gadd na ceste za hľadaním ľadu

The Last Ascent (Posledný výstup)

Príbeh návratu Willa Gadda na Kilimandžáro aj s neuveriteľnými fotografiami

45 m kolmá stena

Stále som sa díval dole a myslel som si, že by tam mali byť plážové lehátka alebo niečo také, ale v tejto nadmorskej výške sú noci brutálne chladné , a preto sa ľad ďalej týči napriek slnečným lúčom. Zažili sme to, čo sprievodcovia nazývajú „ najlepší sneh za ostatných 50 rokov “, ale stále to nestačí na vyrovnanie masívnej straty ľadu.

Stena pripomínajúca vlnu

Tieto ľadovce toho vydržali po tisíce rokov mnoho. Vidieť ich doslova zmiznúť iba za šesť rokov sa zdá byť nemožné. Nikdy by som si nemyslel, že sa toho za tak málo času môže zmeniť toľko, ale Dougov výskum a jeho bohaté znalosti mi to skutočne pomohli pochopiť . Naše partnerstvo v oblasti vedy a športu prispieva k porozumeniu klímy na vrchole Kilimandžára a na celom svete.

