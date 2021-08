Predstav si situáciu, že hráš za jeden z najväčších futbalových klubov v Európe, no zároveň tento tím reprezentuješ aj v esportovej FIFA súťaži. Znie to až príliš dobre, aby to bola pravda? Spoznaj

Predstav si situáciu, že hráš za jeden z najväčších futbalových klubov v Európe, no zároveň tento tím reprezentuješ aj v esportovej FIFA súťaži. Znie to až príliš dobre, aby to bola pravda? Spoznaj Lenu Güldenpfennig, futbalistku aj hráčku FIFA sekcie RBLZ Gaming .

Predstav si situáciu, že hráš za jeden z najväčších futbalových klubov v Európe, no zároveň tento tím reprezentuješ aj v esportovej FIFA súťaži. Znie to až príliš dobre, aby to bola pravda? Spoznaj Lenu Güldenpfennig, futbalistku aj hráčku FIFA sekcie RBLZ Gaming .

Myslím, že RBLZ Gaming tím pozostáva z mixu mladých a starších hráčov. Seba vidím skôr v pozícii, v ktorej ostatných pozorujem a učím sa. Čo sa týka futbalu, tam už patrím k tým starším a snažím sa odovzdať svoje skúsenosti mojim mladším spoluhráčkam. Niektoré aspekty futbalu sa snažím prenášať aj do hry, najmä čo sa týka taktiky, klasických situácií, behu či nahrávok. Z ihriska je toho možné veľa využiť aj v samotnej hre, ale platí to aj opačne.

Myslím, že RBLZ Gaming tím pozostáva z mixu mladých a starších hráčov. Seba vidím skôr v pozícii, v ktorej ostatných pozorujem a učím sa. Čo sa týka futbalu, tam už patrím k tým starším a snažím sa odovzdať svoje skúsenosti mojim mladším spoluhráčkam. Niektoré aspekty futbalu sa snažím prenášať aj do hry, najmä čo sa týka taktiky, klasických situácií, behu či nahrávok. Z ihriska je toho možné veľa využiť aj v samotnej hre, ale platí to aj opačne.

Myslím, že RBLZ Gaming tím pozostáva z mixu mladých a starších hráčov. Seba vidím skôr v pozícii, v ktorej ostatných pozorujem a učím sa. Čo sa týka futbalu, tam už patrím k tým starším a snažím sa odovzdať svoje skúsenosti mojim mladším spoluhráčkam. Niektoré aspekty futbalu sa snažím prenášať aj do hry, najmä čo sa týka taktiky, klasických situácií, behu či nahrávok. Z ihriska je toho možné veľa využiť aj v samotnej hre, ale platí to aj opačne.

Nedržať tlačidlo šprintu. Častokrát to nie je len otázka rýchlosti. Niekedy pomáha hrať takticky a pokojne. To bola prvá vec, ktorú ma Daniel [Fehr, kouč] naučil – zachovať kľud v správnych momentoch a nesústrediť sa na rýchlosť.

Nedržať tlačidlo šprintu. Častokrát to nie je len otázka rýchlosti. Niekedy pomáha hrať takticky a pokojne. To bola prvá vec, ktorú ma Daniel [Fehr, kouč] naučil – zachovať kľud v správnych momentoch a nesústrediť sa na rýchlosť.

Nedržať tlačidlo šprintu. Častokrát to nie je len otázka rýchlosti. Niekedy pomáha hrať takticky a pokojne. To bola prvá vec, ktorú ma Daniel [Fehr, kouč] naučil – zachovať kľud v správnych momentoch a nesústrediť sa na rýchlosť.

Väčšinou prebieha online, pričom si voláme. Ale keď je to potrebné, stretneme sa všetci v Lipsku. Často sme spolu v kontakte. Naučila som sa od neho veľa, najmä čo sa týka mentálnej stránky. Ukázal mi najmä to, ako zachovať v stresových situáciách chladnú hlavu.

Väčšinou prebieha online, pričom si voláme. Ale keď je to potrebné, stretneme sa všetci v Lipsku. Často sme spolu v kontakte. Naučila som sa od neho veľa, najmä čo sa týka mentálnej stránky. Ukázal mi najmä to, ako zachovať v stresových situáciách chladnú hlavu.

Väčšinou prebieha online, pričom si voláme. Ale keď je to potrebné, stretneme sa všetci v Lipsku. Často sme spolu v kontakte. Naučila som sa od neho veľa, najmä čo sa týka mentálnej stránky. Ukázal mi najmä to, ako zachovať v stresových situáciách chladnú hlavu.

Je to úžasný pocit, keď som teraz jednou z dvoch žien hrajúcich VBL, spoločne s Annou Klink [hráčka Bayer 04 Leverkusen]. O to lepší pocit je, že som ako prvá žena dostala možnosť byť súčasťou VB, kde môžem hrať a skórovať. Našťastie som sa vo futbale ešte nestretla so sexizmom. S narastajúcim dosahom na sociálnych médiách som už ale musela zmazať jeden alebo dva komentáre. Mnohí ľudia by sa v „skutočnom živote“ tak nesprávali. Ale na sociálnych médiách je takáto hranica zábran oveľa nižšia, preto dostávam mizogýnne správy. Snažím sa cez ne preniesť a ignorovať ich.

Je to úžasný pocit, keď som teraz jednou z dvoch žien hrajúcich VBL, spoločne s Annou Klink [hráčka Bayer 04 Leverkusen]. O to lepší pocit je, že som ako prvá žena dostala možnosť byť súčasťou VB, kde môžem hrať a skórovať. Našťastie som sa vo futbale ešte nestretla so sexizmom. S narastajúcim dosahom na sociálnych médiách som už ale musela zmazať jeden alebo dva komentáre. Mnohí ľudia by sa v „skutočnom živote“ tak nesprávali. Ale na sociálnych médiách je takáto hranica zábran oveľa nižšia, preto dostávam mizogýnne správy. Snažím sa cez ne preniesť a ignorovať ich.

Je to úžasný pocit, keď som teraz jednou z dvoch žien hrajúcich VBL, spoločne s Annou Klink [hráčka Bayer 04 Leverkusen]. O to lepší pocit je, že som ako prvá žena dostala možnosť byť súčasťou VB, kde môžem hrať a skórovať. Našťastie som sa vo futbale ešte nestretla so sexizmom. S narastajúcim dosahom na sociálnych médiách som už ale musela zmazať jeden alebo dva komentáre. Mnohí ľudia by sa v „skutočnom živote“ tak nesprávali. Ale na sociálnych médiách je takáto hranica zábran oveľa nižšia, preto dostávam mizogýnne správy. Snažím sa cez ne preniesť a ignorovať ich.

Prežila som niekoľko skvelých momentov. Minulú sezónu som debutovala v dvojkách s mojím koučom Danielom Fehrom. Hra nebola najlepšia, ale v tom zápase sme písali históriu. Taktiež sme mali výlet do Salzburgu, kde sme mali možnosť navštíviť centrálu Red Bullu, APC [Výkonnostné centrum atlétov], Flying Bulls a Red Bull Salzburg Arénu. Bol to úžasný výlet. Dokonca sme si mohli zahrať FIFU v akrobatickom lietadle. Všade nás sprevádzal kameramanský tím, ktorý vytvoril krátky film, a naň môžeme byť hrdí.

Prežila som niekoľko skvelých momentov. Minulú sezónu som debutovala v dvojkách s mojím koučom Danielom Fehrom. Hra nebola najlepšia, ale v tom zápase sme písali históriu. Taktiež sme mali výlet do Salzburgu, kde sme mali možnosť navštíviť centrálu Red Bullu, APC [Výkonnostné centrum atlétov], Flying Bulls a Red Bull Salzburg Arénu. Bol to úžasný výlet. Dokonca sme si mohli zahrať FIFU v akrobatickom lietadle. Všade nás sprevádzal kameramanský tím, ktorý vytvoril krátky film, a naň môžeme byť hrdí.

Prežila som niekoľko skvelých momentov. Minulú sezónu som debutovala v dvojkách s mojím koučom Danielom Fehrom. Hra nebola najlepšia, ale v tom zápase sme písali históriu. Taktiež sme mali výlet do Salzburgu, kde sme mali možnosť navštíviť centrálu Red Bullu, APC [Výkonnostné centrum atlétov], Flying Bulls a Red Bull Salzburg Arénu. Bol to úžasný výlet. Dokonca sme si mohli zahrať FIFU v akrobatickom lietadle. Všade nás sprevádzal kameramanský tím, ktorý vytvoril krátky film, a naň môžeme byť hrdí.

Akékoľvek provokatívne správanie, ale aj oslavy alebo zdržovanie, ktoré ti len lezú na nervy. Nemalo by sa to diať, každý by mal hrať tak, ako očakáva od druhých.

Akékoľvek provokatívne správanie, ale aj oslavy alebo zdržovanie, ktoré ti len lezú na nervy. Nemalo by sa to diať, každý by mal hrať tak, ako očakáva od druhých.

Akékoľvek provokatívne správanie, ale aj oslavy alebo zdržovanie, ktoré ti len lezú na nervy. Nemalo by sa to diať, každý by mal hrať tak, ako očakáva od druhých.