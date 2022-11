„Keď si umedomujem, že som prvou osobou, ktorá jazdila na skateboarde vo vnútri lietadla a urobila feeble vo vzduchu, je to šialené. Bolo to niečo, o čom som nevedela, či je vôbec reálne,“ povedala Bufoni. „Stále nemôžem uveriť tomu, že sa to stalo. Snívam. Pravdepodobne som si to ešte neuvedomila. Udialo sa to a bolo to oveľa lepšie, ako som si predstavovala. Bolo to jeden z najúžasnejších dní môjho života.“