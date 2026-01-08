© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Lyžovanie
Lindsey Vonn: Vzostupy a pády jej rekordnej kariéry
Americká lyžiarska ikona Lindsey Vonn odoláva veku a zraneniam pri pozoruhodnom návrate do súťažného diania. Toto je jej cesta, počas ktorej sa pripravuje na ďalšie vystúpenie.
Len málo športovcov má kariéru spojenú s takým odhodlaním ako Lindsey Vonn. Počas dvoch desaťročí sa Vonn vyšplhala na vrchol alpského lyžovania a zanechala za sebou bezkonkurenčné dedičstvo plné úspechov. Jej cestu definovali ikonické víťazstvá a prvenstvá, ale aj srdcervúce neúspechy.
Nedávno sa jej podarilo zdanlivo nemožné: po šiestich rokoch od ukončenia kariéry sa vďaka čiastočnej náhrade kolena vrátila k súťažnému lyžovaniu. Cesta Američanky na vrchol však nikdy nebola taká hladká ako jej prejazdy bránkami. Jej neúnavná snaha ju vždy odlišovala od ostatných - ako sama hovorí: „Ak si niečo zaumienim, nezastavím sa, kým to nedosiahnem.“ Práve toto odhodlanie bolo hnacím motorom jej návratu a jej kariéru určuje dodnes.
01
Korene v Minnesote a cesta k lyžiarskemu snu
Lindsey Vonn sa prvýkrát postavila na lyže, keď mala len tri roky. Jej prvý kopec v Minnesote by sa dal opísať skôr ako mestský lyžiarsky kopček. Napriek svojej skromnosti mal Buck Hill potrebné vybavenie na budovanie šampiónov. To iným lyžiarskym oblastiam chýbalo. Napríklad legendárny lyžiarsky tréner Erich Sailer usilovne pracoval na tom, aby sa z mladých lyžiarov, ako bola Vonn, stali športovci svetovej triedy. Veľkou pomocou bola lanovka, vďaka ktorej trvalo celé kolo len dve minúty.
Vonn má lyžovanie v krvi. Jej otec Alan Kildow bol bývalým lyžiarskym pretekárom a trojnásobným juniorským majstrom sveta. Sľubnú kariéru mu však stoplo zranenie kolena. Súrodenci Lindsey spomínajú na jej súťaživosť a vášeň pre tento šport, preto nebolo prekvapením, keď deväťročná Vonn vyhlásila, že chce jedného dňa súťažiť na olympijských hrách.
02
Vzostupy a pády rekordérky
Odhodlanie a túžba americkú lyžiarku v nasledujúcom desaťročí preniesli cez vzostupy a pády jedného z najnáročnejších a najnebezpečnejších súťažných športov.
Po prvých úspechoch si Vonn v roku 2007 vo švédskom meste Åre poranila pravé koleno. Po zisku strieborných medailí v zjazde a super-G Američanka spadla počas tréningu pred slalomom, podvrtla si pravý krížny väz a jej sezóna sa v momente skončila.
03
Ako Vonn nanovo definovala odolnosť v lyžiarskych pretekoch
Lindsey koleno usilovne rehabilitovala a v rokoch 2008 a 2009 získala celkový titul vo Svetovom pohári, čím prekonala rekordy v počte amerických víťazstiev v tomto šampionáte a zároveň v ich počte v jednej sezóne. Zároveň sa stala prvou Američankou, ktorá získala titul majsterky sveta v super-G.
04
Vrcholné výkony a historické víťazstvá
Zimná sezóna 2011/2012 bola jednou z najlepších v kariére Vonn. Počas ročníka nazbierala celkovo dvanásť víťazstiev vo Svetovom pohári v zjazde, super-G, obrovskom slalome a severskej kombinácii. Američanka sa stala jednou z mála lyžiarok, ktoré kedy stáli na najvyššom stupni víťazov v každej jednej disciplíne alpských pretekov. V tejto sezóne taktiež získala svoj štvrtý krištáľový glóbus.
05
Vzdor proti veku a očakávaniam
Vonn pred sezónou 2014/2015 dovŕšila 30 rokov. Médiá vtedy neustále opakovali jej vek, akoby to malo nejako spomaliť ženu, ktorá sa ukázala ako jedna z najlepších lyžiarok všetkých čias. Lindsey sa nenechala zastaviť názorom verejnosti a v tomto ročníku získala štyri medaily v super-G a ďalšie štyri v zjazde. Počas 15. januára 2015 si Vonn v talianskej Cortine pripísala 63. víťazstvo vo Svetovom pohári v kariére, čím prekonala Anne-Marie Moser-Pröll v počte triumfov v tomto šampionáte.
06
Pády, zotavovanie a neúnavná jazda
Počas ročníka 2015/2016 sa Vonn dočkala ďalších deviatich víťazstiev, 38. triumfu v zjazde a 20. krištáľového glóbusu. Zdalo sa, že Američanka je opäť nezastaviteľná. Platilo to do chvíle, kým si pri páde v andorrskom Soldeu znovu neporanila koleno.
Sezóna 2016/2017 mala pre ňu raketový začiatok, ale v novembri 2016 si pri tréningu zlomila ruku. Po zranení sa však rýchlo vrátila na sneh. Počas svojich druhých pretekov po návrate na okruh vyhrala Vonn v januári zjazd v nemeckom Garmisch-Partenkirchene a vo februári vo švajčiarskom St. Moritzi získala siedmu medailu z majstrovstiev sveta. Vďaka tomuto triumfu sa počet víťazstiev Lindsey Vonn vo Svetovom pohári v kariére zvýšil na neuveriteľných 82.
07
Úspechy pod piatimi kruhmi
Vonn premiérovo pretekala na Hrách v roku 2006. Po hrozivom páde na tréningu bola evakuovaná vrtuľníkom do nemocnice, kde ju nechali cez noc na pozorovaní. Napriek všetkému o dva dni neskôr táto Američanka ešte súťažila a skončila v prvej desiatke v zjazde a slalome. Jednoducho wow!
Výkon Vonn o štyri roky neskôr vo Vancouveri sa stále považuje za jeden z najpôsobivejších momentov celej jej kariéry. Po piatich po sebe idúcich víťazstvách v zjazde a ďalších štyroch v super-G a kombinácii nebolo pochýb, že bude dominovať aj pod piatimi kruhmi v Kanade.
Týždeň pred štartom si však Američanka pri páde poranila holennú kosť. Keď sa už zdalo, že nebude môcť súťažiť, v jej prospech zapracovalo zlé počasie, ktoré odložilo štart pretekov a poskytlo jej dostatok času na zotavenie. Vonn následne získala zlatú medailu v zjazde a bronzovú v super-G.
Vo februári 2013 si Vonn pri páde v Schladmingu prvýkrát roztrhla pravý krížny väz. Do súťažného diania sa vrátila už o osem mesiacov neskôr, čo je rýchlejšie, než sa väčšina ľudí po rovnakom zranení vôbec postaví na lyže. Športová tragédia pre ňu nastala o mesiac neskôr, keď si táto lyžiarska ikona pri jednom z pádov opäť poranila koleno. To jej ukončilo ročník a zmarilo sen o Soči. Vonn si túto premárnenú príležitosť vynahradila ziskom bronzovej medaily v zjazde v Pjongčangu o ďalšie štyri roky neskôr.
08
Posledné preteky a odchod do dôchodku
V roku 2018 sa Lindsey Vonn nachádzala v kľúčovom momente svojej kariéry. Rysovala sa možnosť prekonať rekord legendárneho lyžiara Ingemara Stenmarka, ktorý dosiahol 86 víťazstiev vo Svetovom pohári. Rovnako tu ale bola téma poškodenia jej tela. Vonn totiž utrpela v novembri 2018 ďalšie zranenie kolena. Rozhodla sa pokračovať v sezóne aj napriek problémom s LCL (vonkajší postranný väz kolena). Utrpela poškodenie nervov, ktoré spôsobilo, že jej vypovedali činnosť svaly v dolnej časti nohy. Lindsey Vonn sa po tejto skúsenosti rozhodla, že sezóna 2018/2019 bude jej poslednou.
Fanúšikovia sledovali, ako súťaží na svojich záverečných podujatiach. V roku 2019 získala bronzovú medailu v zjazde vo švédskom Åre a potom zavesila lyže na klinec. Napriek tomu, že Vonn napokon neprekonala Stenmarkov rekord, upevnila svoj vlastný odkaz ako jedna z najúspešnejších a najpôsobivejších lyžiarskych pretekárok a športovkýň všetkých čias.
09
Koniec neplatí, Lindsey Vonn je späť
Počas celej poslednej sezóny Vonn a po nej ju neustále trápili bolesti, a to aj mimo lyžiarskeho svahu. V apríli 2024 Američanka navštívila doktora Martina Rocheho, aby vykonal operáciu, pri ktorej by jej nahradil poškodené časti kolena komponentmi z titánovej zliatiny a polyetylénu v rámci čiastočnej náhrady kolena.
Vonn ešte v tom istom roku dovŕšila 40 rokov - a o mesiac neskôr oznámila svoj návrat k súťažnému lyžovaniu. Šesť rokov po ukončení kariéry. Po mesiacoch testovania limitov nového kolena na snehu bola Vonn nielen bez bolesti v každodennom živote, ale bola presvedčená, že jej telo dokáže podávať výkony na úrovni, ktorú bude potrebovať na návrat k pretekaniu.
Ikonická Američanka sa stretla s kritikou, ktorá nespochybňovala len jej fyzickú schopnosť pretekať, ale aj jej zdravý rozum. Jeden z kolegov lyžiarov v rakúskej televízii dokonca navrhol, aby Vonn navštívila psychológa. Ďalší jej predpovedal, že nové koleno sa jej rozpadne na kúsky, a vyslovil teóriu, že tento návrat k súťažnému lyžovaniu znamená, že nemá žiadny iný zmysel života. Veľká časť spravodajstva o návrate Vonnn k športu sa sústredila na jej vek. Jej úsudok bol neustále spochybňovaný.
10
Čo bude ďalej?
Vonn sa v decembri 2024 opäť postavila na štart Svetového pohára a v super-G v St. Moritzi skončila na 14. mieste. V januári 2025 Lindsey Vonn obsadila šieste miesto vo svojich prvých pretekoch v zjazde po návrate, pričom za víťazkou zaostala len o 0,58 sekundy. Nasledujúci deň obsadila štvrté miesto v super-G. V marci sa na svahoch Sun Valley v Idahu konali záverečné preteky Svetového pohára v danej sezóne. Vonn sa v super-G umiestnila na druhom mieste, len 1,29 sekundy za Larou Gut-Berhami. Pre Lindsey to bolo 138. pódium vo Svetovom pohári.
S blížiacim sa Milánom si Američanka stanovila cieľ súťažiť za tím USA. To, čo sa začalo ako čiastočná náhrada kolena, aby mohla žiť bez bolesti, sa vyvinulo do niečoho oveľa väčšieho. Nielenže jej tento zákrok umožnil vrátiť sa k športu, ktorý miluje, ale inšpirovalo to aj ľudí na celom svete, aby pokračovali v honbe za svojou vášňou bez ohľadu na prekážky.
11
Najlepšie momenty na Hrách
- Turín: súťažila napriek zraneniu, skončila v prvej desiatke v zjazde a slalome (bez medaily)
- Vancouver: zlatá medaila (zjazd), bronzová medaila (super-G)
- Soči: pre zranenie neštartovala
- Pjongčang: bronzová medaila (zjazd), šiesta v super-G
Celkový počet olympijských medailí: 3 (1 zlatá, 2 bronzové)
⛷️ 🏂 Sleduj Red Bull seriál Winter Heroes a zoznám sa s elitnými športovcami zo sveta zimných športov na vrchole svojej kariéry – od vychádzajúcich hviezd, ktoré sa presadili, až po nezastaviteľné legendy. Portréty zo zákulisia odhaľujú ich myslenie, tréning a hranice, ktoré neustále posúvajú. Všetky diely nájdeš tu.
Ak ťa text o Lindsey Vonn zaujal, viac pútavého obsahu nájdeš na našom webe. Ak chceš byť v každodennom obraze o dianí zo sveta Red Bullu, sleduj nás na Instagrame a TikToku.