LIVE BLOG: Štefan Svitko na Dakare 2022 / 2. etapa - Ha´il/Al Artawiya

Dlho to netrvalo a sú tu prvé duny Dakaru 2022. To znamená, že na konci dňa bude zaujímavé sledovať, kto na nich získal a kto sa naopak od čela celkového poradia vzdialil. Tlačiť na pílu však bude potrebné s rozumom, pretože sa dostávame do prvého dňa maratónskej etapy. To znamená, že v bivaku nebude na jazdcov čakať žiadna asistencia. Prípadné poškodenia si takú budú musieť opraviť iba za pomoci svojich vlastných síl.