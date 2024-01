LIVE BLOG: Svitko na Dakare 2024 / 6. etapa - Shubaytah / Shubaytah

19:10 - Najďalej v etape to dnes dotiahlo dvanásť jazdcov. Števo je zatiaľ v tejto 48 hodinovej etape na 8 mieste. Ťažký deň má dnes za sebou Pablo Quintanilla a Romain Dumontier. Obom dnes došiel benzín tesne pred tankovačkou a oboch to vyradilo z Top 10, kde sa pred šiestou etapou ešte nachádzali. Dumontier je momentálne na 33. mieste. Quintanilla je na tom ešte horšie. Nachádza sa na 48. pozícii.

