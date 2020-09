Zaujíma ťa ako, kde a s kým žije? To sa dozvieš v novej epizóde LIVI'Nu!

. Otázky vo forme rozhovoru sú zakaždým rovnaké, no buď si istý, že zážitky z ich domovov sú rôzne.

Čo konkrétne ťa priviedlo do tejto štvrte?

Bývalá profesionálna snowboardistka a súčasná profesionálna maminka! To je Baša v jednej vete, ale predovšetkým je to veľmi sympatická a optimisticky naladená mladá žena.

A teraz to urob znova, ale buď obsiahlejšia...

Oáza harmónie, ktorú tvorí domček, záhrada, byliny, stromy aj maliny. Nechýbajú tam radosti aj starosti a je to miesto, odkiaľ sa ozýva smiech, hudba, štekot našej Bekkyny či bzučanie komárov.

Farebná drevená stena v obývačke, ktorú sme s manželom vymysleli a sami urobili. Ja som ju namaľovala a on pripravil drevo a namontoval ju.

Jedáleň so sekretárom, ktorý poslúžil dlhé roky a nabral nový dych vďaka kamarátovi, ktorý ho takto krásne zreštauroval.

Príjemné fotenie so skvelými ľuďmi! Tero Abaffy je talentovaná vizuálna umelkyňa z Bratislavy, jej veci sú originálne a majú jasný rukopis. Býva s fotografom a režisérom Mišom, a majú synčeka Eda.

A ty sama varíš? Čo by si uvarila návšteve, keby si chcela urobiť fakt dojem?

