Get rid of bulky stuff

Aktuálne bývanie je prechodná stanica alebo na dlhší čas konečná? Prípadne kam by si sa chcel časom presťahovať a ako konkrétne by si si predstavoval byt / dom?

Aktuálne bývanie je prechodná stanica alebo na dlhší čas konečná? Prípadne kam by si sa chcel časom presťahovať a ako konkrétne by si si predstavoval byt / dom?

Aktuálne bývanie je prechodná stanica alebo na dlhší čas konečná? Prípadne kam by si sa chcel časom presťahovať a ako konkrétne by si si predstavoval byt / dom?