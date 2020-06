Milosh Harajda má na svedomí (okrem iného) retrospektívnu výstavu Davida LaChapelle v Galérii Rudolfinum, archív Alexandra McQueena v The Designer Gallery Westfield Chodov, či dokumentárny film DANCER o živote baletnej legendy Sergeja Polunina v Slovenskom národnom divadle. Jeho kreatívna butiková agentúra Milosh Ltd . vytvára unikátne koncepty, ktore prepájajú komerčné značky s umeleckou elitou, a jej concierge divízia sa starala o osobnosti ako Karim Rashid, Jeremy Scott, Daphne Guinness, Alain Mikli a mnohých ďalších.

„Living On My Own” ako spieval Freddie Mercury.

Andrej "Maco" Medveď miluje sneakers a je to u neho doma vidieť na prvý pohľad! Pozval nás do čerstvo zrekonštruovaného a štýlového rodinného domu neďaleko Bratislavy.

