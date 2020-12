LIVI'N: Centrum Prahy & bývanie Silvie Haupt Kozonovej

V Prahe som bývala na roznych miestach, ale vždy ma to viedlo na Vinohrady. Je to tu také kozmopolitné, plné kaviarní a reštaurácií, zároveň sú tu parky a v okolí bývajú všetci moji kamaráti a partner.

Aktuálne bývanie je prechodná stanica alebo na dlhší čas konečná? Prípadne kam by si sa chcela časom presťahovať a ako konkrétne by si si predstavovala byt / dom?

