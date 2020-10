Môj aktuálny visionboard. Still in progress

Zatiaľ necítim potrebu venovať čas a veľa peňazí do zaraďovania bytu. Je mi/nám spolu super a máme tu všetko, čo potrebujeme. Uvedomujem si, že sa cítim doma všade a vždy, keď sa cítim v pohode sama so sebou.

Zatiaľ necítim potrebu venovať čas a veľa peňazí do zaraďovania bytu. Je mi/nám spolu super a máme tu všetko, čo potrebujeme. Uvedomujem si, že sa cítim doma všade a vždy, keď sa cítim v pohode sama so sebou.

Zatiaľ necítim potrebu venovať čas a veľa peňazí do zaraďovania bytu. Je mi/nám spolu super a máme tu všetko, čo potrebujeme. Uvedomujem si, že sa cítim doma všade a vždy, keď sa cítim v pohode sama so sebou.