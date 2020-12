: „O battle som sa dozvedel pol hodinu pred uzávierkou registrácie, teda 23:30 v noci. Prečítal som si informácie a zistil som, že by som sa mohol zapojiť do oboch kategórii – hip-hop a experimental. Zhodou okolností som deň predtým natočil dosť experimentálne vstupy, keďže mi kamarát zadal, že musím tancovať len na hlave a rukách + krátko predtým, než som našiel informácie, som dojamoval na slovenský rap. Rýchlo som nakopíroval zábery a odoslal registráciu minútu pred deadlinom. Na druhý deň som sa počas živého vysielnia dozvedel, že postupujem v oboch kategóriach. Prišiel som naspäť do haly, kde som začal riešiť, aký experimental zo mna dnes vylezie.

Pozriel som sa na tyčky a odpoveď bola jasná. Budem tancovať formou ZEM JE LÁVA.

Počkal som na detaily, nastavil si setup (kamera-svetlo-reprák) a čakal na svoje kolo. Mali sme technické problémy a obával som sa trochu, že ani nedobattlujeme, keď to druhýkrát celé padlo. No nakoniec sa všetko dotiahlo do úspešného konca a môj atypický tyčový tanec zaujal porotu natoľko, že moje demo vybrali ako víťazné. Jeden z battlerov nebol úplne stotožnený s výsledkami a môžeme teda čakať callout na porotu battlu, pretože verejne pridal na svoje Instagramové príbehy, že ich týmto vyzýva na battle na najbližšej akcii. V hip-hope sa mi tak nedarilo, ale potešilo ma, že som si mohol aspoň trochu zabattliť.“