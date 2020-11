: „Postup na OYM online som úprimne nečakala, nakoľko porotcovia boli v hodnotení naozaj prísni, o to viac ma to potešilo a dodalo mi to silu a nádej. Odkedy som mala možnosť zažiť OYM naživo, pocítila som silnú túžbu na tejto akcii raz postúpiť. Veľmi som rada, že hoci to nie je naživo, podarilo sa mi to aspoň takouto formu. Nie preto, aby som niečo dokázala niekomu inému, ale práve sebe. Je to pre mňa veľká výzva a zároveň šanca, ako sa opäť niekam posunúť. Skúšať nové polohy tanca či už v rámci štýlov, techník, eventov, mi bolo vždy blízke.“