: „Rada by som jednoznačne odpovedala áno, ale ovplyvňuje to podľa mňa viac faktorov. Ak má lektor vybudované už nejaké meno, jeho hodiny sú osvedčené, má skill, vie to s ľuďmi, ľudia za ním prídu kamkoľvek. Horšie je to určite pre začínajúcich lektorov, ktorí nemajú toľko skúseností a chcú začať učiť. Dôležitá je určite aj lokalita. Naše štúdio sídli v Novom meste, čo je pre mnohých ľudí ďaleko. Za kvalitou si však častokrát musí človek pocestovať. Preto by som rada vyzvala tanečníkov, aby zvážili, či pôjdu na nejakú class, lebo to majú bližšie, alebo si radšej pocestujú 10-15 minút dlhšie a odídu z hodiny s nezabudnuteľným pocitom a tanečne a emočne nabití. V iných krajinách je taktiež úplne bežné, že si idú ľudia zatancovať/zacvičiť pred prácou, cez obed, alebo cez víkend. U nás na to ľudia bohužiaľ ešte nie sú nastavení. Musíme ich tomu naučiť.“