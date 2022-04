Príprava na ich aktuálny projekt trvala rok, ale Aikinsa s Farringtonom k historickému pokusu o výmenu lietadiel priviedli ich celoživotné skúsenosti. Obaja začali so skydivingom v tínedžerskom veku, pričom spoločne absolvovali viac ako 5 000 zoskokov. Individuálne ich skúsenosti vzbudzujú pozornosť. Aikins vstupoval do projektu s 21 000 zoskokmi a 8 750 nalietanými hodinami, Farrington zasa s 27 000 zoskokmi a 6 000 nalietanými hodinami.

Príprava na ich aktuálny projekt trvala rok, ale Aikinsa s Farringtonom k historickému pokusu o výmenu lietadiel priviedli ich celoživotné skúsenosti. Obaja začali so skydivingom v tínedžerskom veku, pričom spoločne absolvovali viac ako 5 000 zoskokov. Individuálne ich skúsenosti vzbudzujú pozornosť. Aikins vstupoval do projektu s 21 000 zoskokmi a 8 750 nalietanými hodinami, Farrington zasa s 27 000 zoskokmi a 6 000 nalietanými hodinami.

Príprava na ich aktuálny projekt trvala rok, ale Aikinsa s Farringtonom k historickému pokusu o výmenu lietadiel priviedli ich celoživotné skúsenosti. Obaja začali so skydivingom v tínedžerskom veku, pričom spoločne absolvovali viac ako 5 000 zoskokov. Individuálne ich skúsenosti vzbudzujú pozornosť. Aikins vstupoval do projektu s 21 000 zoskokmi a 8 750 nalietanými hodinami, Farrington zasa s 27 000 zoskokmi a 6 000 nalietanými hodinami.

Neexistuje spôsob, ako to otestovať, kým to neskúsiš

Neexistuje spôsob, ako to otestovať, kým to neskúsiš

Neexistuje spôsob, ako to otestovať, kým to neskúsiš

„Nuž, dokázali sme, že sa to dá,“ povedal Aikins. „Posúvame hranice toho, čo je reálne a je úžasné, že som vyskočil z jedného lietadla, vošiel do druhého a pristáli sme. Že som ja pristál v poriadku. Andy pristál bez problémov vďaka padáku. Lietadlo taktiež pristálo pomocou padáku. Všetky bezpečnostné protokoly fungovali.“

„Nuž, dokázali sme, že sa to dá,“ povedal Aikins. „Posúvame hranice toho, čo je reálne a je úžasné, že som vyskočil z jedného lietadla, vošiel do druhého a pristáli sme. Že som ja pristál v poriadku. Andy pristál bez problémov vďaka padáku. Lietadlo taktiež pristálo pomocou padáku. Všetky bezpečnostné protokoly fungovali.“

„Nuž, dokázali sme, že sa to dá,“ povedal Aikins. „Posúvame hranice toho, čo je reálne a je úžasné, že som vyskočil z jedného lietadla, vošiel do druhého a pristáli sme. Že som ja pristál v poriadku. Andy pristál bez problémov vďaka padáku. Lietadlo taktiež pristálo pomocou padáku. Všetky bezpečnostné protokoly fungovali.“

„To je dôvod, prečo sme tam, kde sme, a že všetci sú v poriadku. Parašutistický systém fungoval tak, ako mal. Neexistuje spôsob, ako to otestovať, kým to neskúsiš.“

„To je dôvod, prečo sme tam, kde sme, a že všetci sú v poriadku. Parašutistický systém fungoval tak, ako mal. Neexistuje spôsob, ako to otestovať, kým to neskúsiš.“

„To je dôvod, prečo sme tam, kde sme, a že všetci sú v poriadku. Parašutistický systém fungoval tak, ako mal. Neexistuje spôsob, ako to otestovať, kým to neskúsiš.“