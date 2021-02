Kopu vecí sme ti v rámci tvojej cesty, ako sa dostať do formy, prezradili. To, ako si musíš nastaviť hlavu a že jednoduchú rovnicu „ak chceš schudnúť, musíš viac kalórií vydať ako prijať“ jednoducho nejde oklamať. Alebo základné cviky, ktoré by si si mal osvojiť , či pomôcky, ktoré je fajn si zadovážiť , aby si mohol aj doma na sebe makať.

Bez dobrej stravy by to však nešlo a aj keď musíme zdôrazniť, že Maroš nie je žiaden výživový poradca a nesnaží sa v tomto smere rozdávať múdra (pretože každý je iný a všetkým nám vyhovuje niečo iné), jeho osobné návyky ti môžu poslúžiť minimálne ako inšpirácia, od ktorej a odraziť...

Čo sa v rozhovore dočítaš?

Ako vyzerajú Marošove raňajky, obed a večera?

Ako pristupuje k obmedzovaniu niektorých zložiek potravy, ako sú mäso, lepok alebo laktóza?

Tipy na rýchle univerzálne jedlo alebo sladkosť

Čím sa riadi pri pitnom režime?

Hlavné jedlá dňa

Ahoj Maroš – poďme teda na vec po poriadku. Ako vyzerajú tvoje bežné raňajky?

Moje raňajky sa menia v závislosti od toho, kde sa nachádzam. Vždy je to samozrejme rozličné, či som na dovolenke, alebo som v pracovnom procese. Keď som v práci, tak ráno vstanem o 5:20 a uvarím si kávu, ktorú si zmiešam s ghee maslom a pridám MCT olej (olej vyrábaný z kokosu). Toto si popíjam cestou do práce a počas prvého tréningu (tu necvičím), čo je približne hodina (nič iné popri tom nejem). Potom si okolo 7:00 idem zacvičiť ja. Keď viem, že budem mať náročnejší tréning, tak si do toho ešte primiešam bielkovinu (kolagén) a takto to robím po väčšinu bežných pracovných dní.

Maroš Molnár © Jakub Kovalík

Po cvičení si dám s vodou riedený (alebo rastlinným mliekom) 80% bio proteín. Keď nebol ťažký tréning, tak si dám len bielkovinu s vodou a keď bol ťažší, tak si tam pridám ešte aj sezónne ovocie – napríklad jahody alebo maliny... To si dám do 45 min po cvičení.

Hodinu na to si dám raňajky – rozrobím si biely jogurt s paleo kokosovou kašou, nechám to zmäknúť a pridám ovocie. Ono už to už samo o sebe obsahuje veľa orechov, kokos, sušené ovocie, ale ja si ešte pridám čerstvé, zjem to a finito. Potom ide až obed.

• Druhá alternatíva – ak mám čas a mi vznikne okno, tak si zájdem na praženicu z dvoch vajec, k tomu si objednám dva kúsky opečenej slaninky, celozrnný chlebík ešte si dám jednu malú kávu a dva deci čerstvej grepovej alebo pomarančovej šťavy. Tým pádom som vybavený a okolo 14 idem na obed.

+2

A čo rána, keď nepracuješ?

V prípade, že mám ráno viac času a nejdem hneď do fitka, urobím si doma ovsenú kašu, ktorú si zalejem rastlinným mliekom, prisypem si chia semienka, kokos, kakao, trošku ľanových semienok, makadamové orechy, lieskovce a vlašáky. Z každého však iba málo, lebo aj keď sú to zdravé tuky, tak veľa kalórií nie je dobrých. Ďalšia možnosť je, že si natriem na celozrnný chleba domáce maslo, avokádo a zeleninu, dve vajíčka a pol balenia cottage syru, a k tomu si zalejem čierny čaj. Takéto silné raňajky si dám, keď viem, že budem cvičiť a ešte poobede sa chystám napríklad na bicykel alebo inú aktivitu.

Čo by určite v raňajkách nemalo chýbať?

Pre mňa je dôležité, by raňajky obsahovali nejaké bielkoviny (hlavne ak mám silový tréning, tak ich potrebujem doplniť viac) a zdravé tuky, prípadne trochu cukrov. Ak ma čaká vysoko intenzívny ťažký tréning, tak potrebujem od jednoduchých – až po zložité cukry, ktoré sú dôležité pre postupné uvoľňovanie energie, a k tomu pridám nejakú bielkovinu alebo tuky v podobe semienok či orechov. Sem tam, keď mám čas, tak si doprajem praženicu a jednu tretinu alebo polovicu avokáda, ktoré do nej na záver šupnem nakrájané na drobno a celé si to zajem zeleným šalátom. Ten je niekedy súčasťou skoro každého môjho jedla – aspoň tri-štyri listy zeleného šalátu.

Prečo zelený šalát? Čo je na ňom také super?

Šalát obsahuje veľké množstvo vitamínov, je hodnotným zdrojom minerálov a má takmer 0 kalórií. Ja vždy hovorím, že by si mal jesť stravu, ktorá je mega pestrá. A aj keď neviem zjesť veľa šalátu, tak keď si dám tri-štyri listy na raňajky, tri na obed a na večeru, tak sa to nazbiera. K tomu jednu paradajku, brokolicu, špenát, cibuľu alebo cesnak, ktorý mám strašne rád, a máš super výživné jedlo.

Poďme na obed – čo jedáva ako hlavné jedlo dňa Maroš Molnár?

S obedom to mám celkom jasné. Najradšej mám „aglio e olio“ špagety s cesnakom, paradajkami, avokádom a cuketou. Buď sú to vrtuľky z hnedej ryže alebo aj klasické či celozrnné špagety. Keď totiž viem, že ma čaká ešte 40 km na bajku, tak si doprajem aj klasické špagety a nevymýšľam.

Prípadne mám rád pizzu – normálnu alebo zo špaldovej múky – a na ňu si dávam mozzarellu di bufala, čili, rukolu a tým to hasne. Nič iné na pizzu nepotrebujem.

Alebo potom tretia možnosť – dám si klasické mäso s oblohou. Akurát, pokiaľ sú k nemu tri kopčeky ryže, tak zjem iba jeden. A ak dostanem pätnásť zemiakov, tak zjem iba šesť. Skrátka nikdy nejdem celú prílohu, lebo to sú cukry, o ktorých neviem, ako boli pripravované. Málokedy už dnes natrafíš na varené zemiaky a akonáhle ich niekto veľmi pomastí, dostávaš tie skryté tuky. Ja som sa ich jednoducho odnaučil jesť, no aj tak keď ma raz za dva týždne prepadne chuť, nemám problém si dať aj vyprážaný ementál s domácou tatárskou a polovicou hranoliek, a mám z toho dobrý pocit. Celé je to o tom, že viem, čo všetko som urobil, aby som si to mohol dať a mám z toho dobrý pocit, a v konečnom dôsledku to môjmu telu urobí možno oveľa lepšie, ako keby som sa nútil jesť niečo iné. Takisto si raz za mesiac šupnem desať alebo pätnásť dekov parížskeho šalátu a päť dekov tresky. Je to vyslovene len taká malá piatková odmena za dobrý týždeň.

Domáce hovädzie, avokádo, dusená cuketa s cibuľou na kurkume a soli + čili © Maroš Molnár

A čo napríklad rôzne šaláty?

Nie som na to stavaný, aby som jedol na obedy iba šaláty. Človek sa musí naučiť tak, že všade, kde príde, mal by si vedieť vybrať tak, aby sa najedol dobre, kvalitne a čo najzdravšie. Nehovorím, že teraz budeš vyhľadávať len vegánske a vegetariánske reštaurácie. Ak si zdravý športujúci človek, tak to nepotrebuješ. Samozrejme, potom je iné, ak má niekto 140 kíl – vtedy musí dodržiavať určité návyky. Musí sa naučiť jesť zdravo, zmeniť množstvá a hýbať sa do toho.

Pokiaľ viem, na večeru už však šaláty jedávaš...

Keď si robím šalát, tak to skoro vždy obsahuje brokolicu, cibuľku, zelený šalát alebo niečo, čo mu dodá šťavu – jablko alebo kaleráb. K tomu soľ, čili, ligurček, makadamový olej (alebo čili olej) a celé to rozmiešam... Keď mám chuť, tak si do toho niekedy šupnem feta syr alebo vajíčka a tým získavaš veľmi hodnotný šalát, ktorý má kopu vitamínov, minerálov, tukov a bielkovín. Prípadne si k tomu zajem hrianku, alebo si urobím mäso či len otvorím tuniaka v skle. To je moja najčastejšia večera.

+2

A čo ak má niekto výhovorku, že nemá po práci čas si niečo pripraviť?

Pokiaľ človek nestíha, tak ako záchranná brzda je mne osobne vždy pomáha nátierka z avokáda a tuniaka vo vlastnej šťave. To si iba ochutíš, stačí ti to natrieť na tri chlebíky a si zasýtený. Obsahuje to všetko, čo tvoje telo potrebuje, a je to taká prvá pomoc. Vždy máme v chladničke minimálne tri tuniaky v skle, aby som neurobil nejakú hlúposť, keď už nič iné nie je.

Ďalší taký môj recept na rýchlu večeru je hrianka natretá maslom a cesnakom, a to je pre mňa topka. Koľkokrát sa však stane, že máme domácu klobásku, ktorú si nakrájam na kolieska a dám si k tomu hrianku so šalátom. Tiež som len človek a keď mám na to chuť, tak si to dám – samozrejme s mierou. Človek sa nemá stať otrokom jedla – rátať si kalórie a podobne. Lepšie je pravidelne sa hýbať a ak naozaj niekto nemá motiváciu mať 5% telesného tuku, chce byť normálny zdravý športujúci mladý človek, a chce sa hýbať bez zábran, tak si myslím, že z jedla by mal mať dobrý pocit. Nemáš jesť nič na silu, nemáš mať hlaďáky... Najedz sa s mierou, nikdy sa neprejedaj a máš mať z toho dobrý pocit, lebo psychická pohoda je veľmi dôležitá. Aj tá má totiž vplyv na trávenie a na celý dopad tvojho organizmu.

Jesť niečo na silu tiež nie je dobré, ale vždy si to vieš prispôsobiť. Ja napríklad nemám rád farebnú papriku, tak zjem aspoň zelenú a po troche. Snažím sa o čo najväčšiu pestrosť, lebo keď si zvykneš jesť stále to isté, telo si na to potom zvykne a zrazu ti niečo bude chýbať. Preto skúšam vždy niečo nové – či dáš do šalátu figu alebo doň nakrájaš kúsky melóna. Človek by mal byť kreatívny hlavne – vždy, keď si niekto chystá vlastné jedlo, tak je do toho viac zainteresovaný a dáva doň aj lásku. Podľa mňa je nezmysel objednávať si hlúpe krabičky, pretože sú nutrične vyvážené – toto by som sám neodporúčal.

Máš ešte niečo, čo obľubuješ na večer?

Sem tam si dám aj chlebík vo vajíčku. Niekedy mi však stačí iba mozzarella s paradajkou. Zajem si k tomu celozrnnú bagetku a tým to hasne. Niekedy si dám pol bagetky s rybičkami a potom si dám druhú polovicu bagetky s maslom a domácim medom, aby som si trošku ulahodil. Dám do mozgu trochu cukru a spím ako zarezaný.

Niekto zastáva filozofiu, že po 18:00 by sa už nemalo jesť. Súhlasíš?

Podobné veci, ako keď niekto po šiestej večer u neje a podobne, veľmi neuznávam. Predsa ak mám tréning, ktorý končí o šiestej, tak sa môžem v pohode najesť hodinu na to. Nedokázal by som si ísť ľahnúť a zaspávať mega hladný. Buď si urobím len tri vajíčka s trochou slaninky a fazule, alebo quinou s troškou zeleniny (quinou si inak robím aj na raňajky na sladko – je to super zdravé). Ak teda športuješ, tak sa v pohode najedz.

Quinoa, feta syr, brokolica, avokádo, čili, jablko a mrkva © Maroš Molnár

A čo moderné „fastingy“ (hladovania)?

Sem tam si dám aj menšiu hladovku, čo pomáha trochu rozhýbať metabolické procesy v tele, ale robím to napríklad cez víkend, keď nemám nič na práci. Vtedy si urobím večeru a potom na druhý deň začnem až obedom. Aby som tam mal tých štrnásť hodín pauzu. To sa cez týždeň niekedy nedá dodržiavať, keď človek maká 8-10 hodín.

Maroš a diéty

Ako si na tom s mäsom?

Ja jem všetky druhy mäsa. Zminimalizoval som kuracie, z dôvodu, ako sa tie kurence chovajú – morka je podľa mňa preto omnoho zdravšia. Milujem králika a raz za čas si dám aj hovädzí steak, ale to je naozaj raz za mesiac a minimalizujem aj bravčové. Sem tam ryba, sem tam morka, sem tam králik, ale je to vo veľmi malých množstvách. Nejem mäso sedemkrát do týždňa. Dám si ho možno trikrát, pričom raz z toho rybu. Nie vždy to vyjde, ale snažím sa to minimalizovať a trochu rozmýšľať nad tým, pretože je to celé o tom, ako sa k jedálničku človek postaví. Vždy by si sa mal sledovať, ako sa cítiť, keď niečo zješ, či ti to nerobí dobre alebo sa cítiš svieži. A potom to treba aj aplikovať – keď vieš, že si nemôžeš dovoliť, aby sa ti poobede zatvárali oči, tak si musíš dať niečo, po čom sa cítiš dobre. Ide o to, aby si mal z jedla dobrý pocit a aby si vládal celý deň fungovať a byť plný energie.

Čo by si povedal niekomu, kto zastáva obmedzovanie lepku a múčnych produktov?

Osobne nemám žiadnu alergiu na lepok ani nič, takže lepok jem normálne, ale nejem ho vo veľkých dávkach. Nikto s tým u nás v rodine nemá problém, takže to nemusím riešiť. Keby však nastala takáto situácia, tak sa určite aj ja tomu prispôsobím, aby som toho blízkeho čo najmenej dráždil. Nemôže jeden v rodine dodržiavať diétu a ten druhý nie, lebo by mu mal vytvárať nejakú podporu. Napríklad aj o mojej žene viem, že by zjedla celú čokoládu, tak sa snažím jej ju doma nenechávať, aby nemala to pokušenie. Niekedy sa to podarí, niekedy nie, ale treba sa aspoň snažiť.

Maroš Molnár © Filip Benček

Mlieko a laktóza – áno či nie?

Niekedy som vypil aj dva litre mlieka denne, ale potom mi zistili alergiu a teraz som ho niekoľko rokov vôbec nepil. Začal som jesť viac zeleniny a otužovať sa, a asi mi to pomohlo, lebo mi tá alergia výrazne ustúpila. Síce som aj dostal lieky, ale poznám sa a bolo mi jasné, že ich nebudem brať pravidelne. Vedel som preto, že budem musieť nejako zmeniť životný štýl, aby mi bolo lepšie. Teraz si sem tam mlieko dám, aj dvakrát za týždeň – dva deci dobrého plnotučného, ale potom zas si dám pauzu. Prípadne si dám aj čisté cereálie s mliekom. To však väčšinou na dovolenke.

Skúšal si už jesť vegánsky?

Vegán určite nie som a ani som nebol. Skôr jedávam vegetariánske jedlá, lebo žena je z veľkej časti vegetariánka a vždy sa dohodneme, že keď som predtým mal ťažšie jedlo, tak si urobíme niečo bezmäsité...

Suroviny © Maroš Molnár 01 / 03

Tipy a triky, keď príde kríza

Čo by si odporučil niekomu, koho zvykne prepadávať chuť na sladké?

Pokiaľ mám chuť na sladké, tak si dám napríklad šesť vlašských orechov s jednou čajovou lyžičkou medu. To mi ulahodí a som vybavený. Niekedy si napríklad banán potriem domácou nulletou. Alebo, keď som športoval, tak sme si pomačkali banán, pridali sme orechy a med, a natreli sme si to na pečivo. Brutálna energia a navyše zdravá výborná vec.

Vďaka a zas nabudúce! © Filip Benček

Nejaký tajný tip na univerzálne jedlo?

Na vysokej škole sme mali recept na jedno veľmi univerzálne jedlo – na raňajky, obed aj večeru. Iba sme si nasypali ovsené vločky do dvoch vajíčok, osolili, okorenili, pridali čili a urobili si z toho na panvici placky. Na to išiel kečup, zelenina a hotovo. Jednoduché, rýchle a malo to všetko, čo jedlo musí mať. Ak sa chceš viac zasýtiť, pridaj si mozzarellu alebo čokoľvek podľa chuti.

Pitný režim vie veľa zachrániť

Na záver si ešte prejdime pitný režim. Ako u teba vyzerá?

Pitný režim je môj najväčší problém, lebo veľakrát zabúdam piť. Je to však možno aj najdôležitejšia zložka toho celého. Ak niekto športuje, tak by mal vypiť aspoň tri litre tekutín denne. Na to by sa nemalo zabúdať. Ja si napríklad ráno nalejem tri deci vody a potom si beriem so sebou pollitrovú/sedem-decovú fľašku, ktorú musím vypiť počas cvičenia. A potom ešte jednu fľašu vypijem doobeda + poobede ďalšie dve fľaše. A tak si to postrážiš. Ty máš totiž piť aj keď nie si smädný.

Čo v prípade, že potrebuješ cez deň doplniť energiu?

Keď mám čas, tak si rád robím zelený čaj alebo „Pu Erh“ čaj – ten milujem hlavne poobede. Veľmi mám rád tú zemitú vôňu. Zelený/mate čaj ma zas vie povzbudiť a pridať energiu, takže nepotrebujem ani kávu. Keď som bol mladý, miloval som Red Bull a pil som plechovku denne. Stále ho mám rád, ale tým, že teraz má aj organické drinky, tak keď mám chuť na sladké, to mi úplne stačí. Pokiaľ však idem ťažký bajk, tak si beriem plechovku so sebou a keď už cítim, že mi upadá energia, tak som si ju šupnem na nabudenie. To je v podstate to isté, ako keď si dá niekto tie energetické gumené cukríky. A možno Red Bull je pre telo ešte zdravší ako tie gumené cukríky. Nepijem ho na dennej báze, ale keď sa človek potrebuje nabudiť energiou počas ťažšieho dňa, alebo cestuje či športuje, tak je to fajn.

Keď vidíš tú radosť v tvárach druhých © Filip Nagy

Poďme si to teda na záver zhrnúť... Ak plánuješ nejakú fyzicky náročnú aktivitu, je dobré si pred ňou dať určité zdravé živiny , aby telo malo, čo spaľovať (prípadne po nej doplniť). Dôležitá je hlavne pestrosť stravy a vôbec nie je dobré prejedať sa . Pokiaľ máš aj na niečo nezdravé veľkú chuť, raz za čas a s mierou to vôbec nevadí, pretože psychická pohoda sa tiež počíta. A nezabúdaj piť . Hlavne ak človek cvičí alebo robí nejakú inú aktivitu, telo potrebuje tekutiny.