Opýtali sme sa Maroša Molnára, čo zaujímalo makačov na našom Instagrame

📲 Maroš na linke:

Odporúčať takto na diaľku cviky je dosť ťažké, pretože to je otázka pre fyzioterapeuta, ktorý musí rozpohybovať a uvoľniť celé zápästie. Zároveň ho treba začať posilňovať, až potom prichádza na rad tréner, takže na to treba ísť postupne.

Trénovať so mnou zatiaľ nie je možné, pretože som absolútne „full“ a som rád, že stíham vôbec svojich klientov.

Daj si Marošovu rannú rutinu a naštartuj tak svoje telo do nového dňa. Týchto 15 jednoduchých cvikov ťa dokonale prebudí alebo pripraví na aktivitu.

4. Som vysoká chudá vegetariánka. Nemôžem mlieko, cvičím jogu, no stále mám brucho – kde je problém?

Problém bude potom v príjme kalórií, lebo väčšinou, keď naberá človek do brucha, tak je problém stále to, že tá strava nie je úplne vyvážená a vždy je väčší kalorický príjem ako výdaj. Cvičiť jogu bohužiaľ ozaj nestačí, resp. stačí, ale treba žiť naozaj tým klasickým jogínskym životom. Na tom bola aj tá joga založená – v Indii nič nerobili, len meditovali, cvičili a zjedli misku ryže, čo predpokladám nie je tvoj prípad.

Masáže sú super voľba, hlavne rôzne mäkké techniky, ale ešte dôležitejšia je návšteva fyzioterapeuta, aby ti vytvoril nejaké kompenzačné cvičenie, alebo s tebou začal cvičiť cviky na uvoľnenie toho chrbta a posilnenie hlbokých svalov – to znamená jadra tela.

Ja to robím tak, že každý deň si doprajem trošku sladkého, aby toto nenastalo.

7. Ako si sa dostal do takej mega formy?

