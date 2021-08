Keď sa lietadlo stretne tvárou v tvár s formulou, nie je priestor na chybu

„Najlepšou vecou na tomto videu je to, že je to skutočné. Keď vidíš, ako je lietadlo tesne nad monopostom, je to naozaj reálne," okomentoval kúsok bývalý pretekár F1. „Mať nad sebou lietadlo, ktoré letí iba pár metrov nad tvojou hlavou, je niečo naozaj výnimočné. Je to príležitosť, akú dostaneš iba raz za život ," dodal.