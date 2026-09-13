F1
Kto dokáže v pretekoch Max vs 100 zostať pred Verstappenom?
V uplynulých rokoch som veľa šoférovaniu motokár nedal,...vždy je však zábavné sa k tomuto odvetviu vrátiť
Ako sledovať preteky Max vs 100 naživo
Max vs 100: Súperi Maxa Verstappena
Jazdec
Krajina pôvodu
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Nemecko 🇩🇪
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
André da Silva Montoito
Portugalsko 🇵🇹
Nemecko 🇩🇪
USA 🇺🇸
Rakúsko 🇦🇹
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Španielsko 🇪🇸
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Brian Manuel Otero
Mexiko 🇲🇽
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Francúzsko 🇫🇷
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Fínsko 🇫🇮
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
USA 🇺🇸
Írsko 🇮🇪
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Portugalsko 🇵🇹
Saudská Arábia 🇸🇦
USA 🇺🇸
Turecko 🇹🇷
Holandsko 🇳🇱
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Kostarika 🇨🇷
USA 🇺🇸
USA 🇺🇸
Francúzsko 🇫🇷
Taliansko 🇮🇹
Írsko 🇮🇪
Slovinsko 🇸🇮
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Juhoafrická republika 🇿🇦
India 🇮🇳
USA 🇺🇸
USA 🇺🇸
Mexiko 🇲🇽
Švajčiarsko 🇨🇭
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Poľsko 🇵🇱
USA 🇺🇸
Nemecko 🇩🇪
USA 🇺🇸
Brazília 🇧🇷
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Čína 🇨🇳
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Francúzsko 🇫🇷
Grécko 🇬🇷
Kanada 🇨🇦
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Austrália 🇦🇺
Hong Kong 🇭🇰
Kazachstan 🇰🇿
Chorvátsko 🇭🇷
Nuri Amiraslan
Čile 🇨🇱
Taliansko 🇮🇹
Maďarsko 🇭🇺
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Španielsko 🇪🇸
Holandsko 🇳🇱
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Dominikánska republika 🇩🇴
Lotyšsko 🇱🇻
Francúzsko 🇫🇷
Česko 🇨🇿
India 🇮🇳
Južná Kórea 🇰🇷
Švédsko 🇸🇪
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Nový Zéland 🇳🇿
India 🇮🇳
Brazília 🇧🇷
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Venezuela 🇻🇪
Španielsko 🇪🇸
USA 🇺🇸
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Spojené kráľovstvo 🇬🇧
Uruguaj 🇺🇾
Nórsko 🇳🇴
Spojené kráľovstvo 🇬🇧