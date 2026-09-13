Sebastian Job riadi motokáru Red Bull Racing Esports počas podujatia Max vs 100 v Silverstone vo Veľkej Británii 22. júla 2026 a rúti sa po okruhu lemovanom pneumatikami.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Karting

Max vs 100 sa blíži: Verstappen špeciálny tréning nepotrebuje, komu čelí?

Max Verstappen sa na okruhu v Silverstone postaví proti 100 jazdcom v rýchlostnej súťaži na motokárach. Štvornásobný majster sveta Formuly 1 vie, že niektorí z jeho súperov budú veľmi rýchli.
Autor Thomas Peeters
4 min čítaniePublished on

Súčasť tohto článku

Max Verstappen

Narodil sa, aby bol rýchly. Max Verstappen, syn bývalého jazdca F1, Josa Verstappena, je najmladším víťazom pretekov v histórii Formuly 1.

NetherlandsNetherlands
Pozri si profil

Obsah článku

  1. 1
    Kto dokáže v pretekoch Max vs 100 zostať pred Verstappenom?
  2. 2
    Ako sledovať preteky Max vs 100 naživo
  3. 3
    Max vs 100: Súperi Maxa Verstappena
Max Verstappen si nemyslí, že potrebuje špeciálny tréning predtým, ako sa v Silverstone v súťaži Max vs 100 postaví proti stovke jazdcov. Štvornásobný majster sveta Formuly 1 tvrdí, že detstvo strávené pretekaním na motokárach mu dalo dostatok skúseností na to, aby sa 16. septembra mohol rovno zapojiť do pretekov. Čaká ho štart z konca poľa a bude mať len 30 kôl na to, aby dohnal a predbehol každého zo 100 súperov. Všetko sa to udeje v motokárových pretekoch, ktoré sa majú stať najväčšími na svete.
„Jazdil som na motokárach od štyroch do približne pätnástich rokov, takže pre mňa neexistuje žiadna výhovorka typu ‚oh, potrebujem viac tréningu‘ alebo ‚potrebujem viac času‘,“ hovorí Verstappen. „Keď tam dorazím, pôjde len o to, aby som sa zoznámil s traťou a zvykol si na priľnavosť motokár, to je všetko. O moc viac urobiť nemôžem. Určite však viem, že niektorí z mojich protivníkov budú tiež veľmi rýchli.“
Podujatie Max vs 100 prinesie veľkolepú šou.

Max Verstappen odštartuje z konca štartového poľa

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

V pretekoch Max vs 100 budú všetci 101 jazdci súťažiť na identických motokárach, pričom štartové pozície súperov sa určia na základe jedného rýchleho kola v kvalifikácii. Verstappen ako jediný už teraz vie, odkiaľ bude štartovať – zo samotného konca.

The Original Red Bull

Red Bull Energy Drink

Zisti viac
Red Bull Energy Drink
01

Kto dokáže v pretekoch Max vs 100 zostať pred Verstappenom?

Každý jazdec, ktorého predbehne, vypadáva. Pole sa tak v priebehu pretekov zmenšuje. Pre 100 súperov je cieľ jednoduchý: zostať pred jedným z najlepších jazdcov histórie F1 čo najdlhšie.
„Bude to dosť hektické. Pokúsiť sa pretekať proti 100 ľuďom bude veľmi ťažké,“ hovorí Verstappen. „V uplynulých rokoch som veľa šoférovaniu motokár nedal, čo je prirodzené vzhľadom na F1 a moje preteky v sérii GT. Vždy je však zábavné sa k tomuto odvetviu vrátiť a užiť si to.“
Max Verstappen pred Veľkou cenou Japonska Formule 1 na okruhu Fuji International Speedway 25. marca 2026 v meste Oyama v Japonsku.

Vo Verstappenovom nabitom programe nebolo na motokáry veľa priestoru

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Quotation
V uplynulých rokoch som veľa šoférovaniu motokár nedal,...vždy je však zábavné sa k tomuto odvetviu vrátiť
Max Verstappen
MAX VS 100 V SKRATKE

O čo ide

Max Verstappen bude súťažiť proti 100 jazdcom, ktorí budú štartovať pred ním a má 30 kôl na ich predbehnutie

Kde sa preteky konajú

Podujatie Max vs 100 bude hostiť legendárny britský okruh Silverstone

1/4
Proti jednému z najrýchlejších jazdcov na svete má 100 súperov jednu výhodu: rýchle kolo. Každý z nich môže v prvej polovici pretekov využiť jednu skratku, aby získal späť stratenú pozíciu, keď sa k nemu Verstappen priblíži. Verstappen bude mať k dispozícii vlastnú skratku, ktorá však bude uzamknutá až do polovice pretekov. To dá ostatným pretekárom prvých 15 kôl na to, aby svoju výhodu využili čo najlepšie.
Infografika vysvetľujúca preteky Max vs 100.

Dokáže Verstappen všetkých dobehnúť?

© 3MPG/Red Bull Content Pool

02

Ako sledovať preteky Max vs 100 naživo

Na britskom okruhu Silverstone sa bude na čo pozerať.

Verstappen si bude musieť preraziť cestu cez prehustenú trať

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Preteky Max vs 100 sa uskutočnia 16. septembra v Silverstone a hoci na mieste nebudú povolení žiadni diváci, fanúšikovia môžu sledovať dianie naživo na Disney+ a v aplikácii ESPN. Priame prenosy začínajú o 18:00 slovenského času, pričom preteky následne vypuknú o 19:00.
Podujatie Max vs 100 bude vysielané naživo aj v aplikácii ESPN pre predplatiteľov služby ESPN Unlimited v USA, neskôr v ten istý deň bude nasledovať záznam na kanáli ESPN2.
03

Max vs 100: Súperi Maxa Verstappena

Proti Maxovi nastúpia súperi z Portugalska, Spojeného kráľovstva, USA, Grécka, Juhoafrickej republiky, Nemecka, Španielska či Mexika. Medzi známymi menami, ktoré budú Verstappenovi klásť odpor, sú ultramaratónsky bežec Arda Saatçi, basketbalový strelec Chris „Lethal Shooter“ Matthews či freestylový horský cyklista Matt Jones. Za volant sa posadia aj streameri TheGrefg, Caedrel a TheDonato, spolu s tvorcami obsahu, osobnosťami a bežnými fanúšikmi z celého sveta.

Jazdec

Krajina pôvodu

Aidan Heslop

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Amar (Amar Al Naimi)

Nemecko 🇩🇪

Amber Gill

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

André da Silva Montoito

Portugalsko 🇵🇹

Arda Saatci

Nemecko 🇩🇪

Austin Sprinz

USA 🇺🇸

AustrianKiwi (Jonathan Balchin)

Rakúsko 🇦🇹

Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama)

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Bea Eguiraun

Španielsko 🇪🇸

Bella James

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Billy Bolt

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Brian Manuel Otero

Mexiko 🇲🇽

Caedrel (Marc Lamont)

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Charles André Alexandre

Francúzsko 🇫🇷

Daily Mail (Henry Robert Williams)

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Daniel Ahola

Fínsko 🇫🇮

Dantic (Daniel Moss)

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Dave Rosenburg

USA 🇺🇸

David Egan (Drift Games)

Írsko 🇮🇪

Developer Adam (Adam Powell)

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Diogo 'Move_Mind' Silva

Portugalsko 🇵🇹

Dyler

Saudská Arábia 🇸🇦

Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily)

USA 🇺🇸

Enis Kirazoğlu

Turecko 🇹🇷

Fresia Aria

Holandsko 🇳🇱

Gabs Djay (Gabs Djanogly)

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Germán Rodezel

Kostarika 🇨🇷

GoKartGod

USA 🇺🇸

Greg Gevojanyan (MrCarSounds)

USA 🇺🇸

Helydia (Tansel Celia)

Francúzsko 🇫🇷

Jakidale (Jacopo D'Alesio)

Taliansko 🇮🇹

James Doyle

Írsko 🇮🇪

Janja Garnbret

Slovinsko 🇸🇮

Joe Tasker

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

John-Marc van Wyk

Juhoafrická republika 🇿🇦

Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)

India 🇮🇳

Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)

USA 🇺🇸

Josh Richards

USA 🇺🇸

Juank Pérez

Mexiko 🇲🇽

Julia Haller

Švajčiarsko 🇨🇭

Kalia Lai

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Karol Zdęba

Poľsko 🇵🇱

Larry Chen

USA 🇺🇸

Leo Neugebauer

Nemecko 🇩🇪

Lethal Shooter (Chris Matthews)

USA 🇺🇸

Leticia Bufoni

Brazília 🇧🇷

Manny (Emmanuel David Brown)

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Mars (Zhang Jing)

Čína 🇨🇳

Matt Jones

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Melanie Buffetaud

Francúzsko 🇫🇷

Mike Dokas

Grécko 🇬🇷

Molly Carlson

Kanada 🇨🇦

Molly Marsh

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Nate Saunders

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Nathan Lust

Austrália 🇦🇺

Neo Yau (Yau Hawk Sau)

Hong Kong 🇭🇰

nnnurdaylet

Kazachstan 🇰🇿

Nugato (Ilija Ravlic)

Chorvátsko 🇭🇷

Nuri Amiraslan

Pableke (Pablo Jiménez)

Čile 🇨🇱

Paky TWC (Patrick Tremolada)

Taliansko 🇮🇹

Pamkutya Béla (Norbert Osbáth)

Maďarsko 🇭🇺

Pieface23 (Jack McDermott)

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Pol Tarres

Španielsko 🇪🇸

Qucee

Holandsko 🇳🇱

QueenB (Rebecca Evans)

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario)

Dominikánska republika 🇩🇴

Roberts Vītols

Lotyšsko 🇱🇻

Sarah Lezito

Francúzsko 🇫🇷

Shredded Fox (Jan Liška)

Česko 🇨🇿

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi)

India 🇮🇳

Si Hyun Park

Južná Kórea 🇰🇷

Simon de Montfort Walker

Sporttouchen (Timothé Rangström)

Švédsko 🇸🇪

Stuntpegg (Nieve Petruzziello)

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi)

talkSPORT (Joseph Brophy)

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Taylor Serage

Nový Zéland 🇳🇿

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia)

India 🇮🇳

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida)

Brazília 🇧🇷

TGFBro (Romell Henry)

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese)

Venezuela 🇻🇪

TheGrefg (David Canovas)

Španielsko 🇪🇸

Timothy Kwang Suk An (IitzTimmy)

USA 🇺🇸

Tommo McCluskey

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Tyrique Hyde

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

Vale Sulca

Uruguaj 🇺🇾

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen)

Nórsko 🇳🇴

Zac Alsop

Spojené kráľovstvo 🇬🇧

... tak čo, predbehne ich Max všetkých? 😎
Ak ťa tento článok zaujal, viac podobného obsahu nájdeš na našom webe. Ak chceš byť v pravidelnom obraze o dianí zo sveta Red Bullu, sleduj nás na TikToku a Instagrame.

Súčasť tohto článku

Max Verstappen

Narodil sa, aby bol rýchly. Max Verstappen, syn bývalého jazdca F1, Josa Verstappena, je najmladším víťazom pretekov v histórii Formuly 1.

NetherlandsNetherlands
Pozri si profil
Karting
F1

Nakupuj kolekciu

Go to Shop