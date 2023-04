Trvalo to dlhých päť rokov, kým sa Michal Bekeš a aj ostatní speedskieri konečne dočkali a legendárne podujatie Speed Masters vyvesilo zelenú vlajku. To znamená len jediné – a teda, že sa budú atakovať svetové rekordy.

„Za svetovým rekordom som zaostal iba o 7 km/h, takže verím tomu, že ho mám na dosah! Ďakujem všetkým za podporu – fanúšikom, kamarátom a hlavne svojej manželke, ktorá je so mnou už sedem rokov a vie, že je za tým aj veľa trápenia,“ vysvetľuje Michal. „Spolu bojujeme v speedskiingu už sedem rokov, snažíme sa niečo dosiahnuť a teraz sa to konečne podarilo.“

Aj samotný súťažný týždeň vo Vars bol plný lepších a aj horších chvíľ. Každé ráno bolo totiž treba vstať a byť 100% pripravený, poraziť veľa kvalitných súperov a postupne sa tak prebíjať predkolami. Do samotného veľkého finále, ktoré štartuje až z najvyššieho bodu zjazdovky a iba odtiaľ je možné útočiť na svetový rekord, sa totiž dostala iba najlepšia desiatka. Už len účasť v nej bola obrovským úspechom, pretože tú možnosť atakovať na lyžiach 240-250 km/h dostane len hŕstka ľudí na celej planéte. Napokon to však všetko vyšlo a celé to úsilie rozhodne stálo za to.

