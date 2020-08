Rozhovor: Prvý Slovák na TT Isle of Man - Miro „Laki“ Sloboda

TT na ostrove Man je legendárna záležitosť tvrdých chlapov na motorkách, ktorí nepoznajú strach. Od roku 1907 sa tu vo vysokých rýchlostiach predháňajú motorky a miestami dokonca vzduchom. Rok 2017 sa zapísal do histórie najnebezpečnejšieho okruhu Mountain Course tým, že na ňom prvýkrát zabojoval Slovák – Miro „Laki“ Sloboda . Opýtali sme sa ho, ako to na Mane prebieha a tu je jeho odpoveď.

TT na ostrove Man je legendárna záležitosť tvrdých chlapov na motorkách, ktorí nepoznajú strach. Od roku 1907 sa tu vo vysokých rýchlostiach predháňajú motorky a miestami dokonca vzduchom. Rok 2017 sa zapísal do histórie najnebezpečnejšieho okruhu Mountain Course tým, že na ňom prvýkrát zabojoval Slovák – Miro „Laki“ Sloboda . Opýtali sme sa ho, ako to na Mane prebieha a tu je jeho odpoveď.

Prvá motorka a poznanie samého seba 🛵 👦➡️👨

To je dlhý príbeh. Keď som mal 11 rokov , tak s bratrancom sme u deda v šope našli pinčla (Jawa Pionier). Dedo nám povedal, že keď si ho odhrabeme a spravíme, tak sa môžeme voziť. A tak sa aj stalo. Trvalo to asi týždeň, deda to skoro stálo život , ale pinčel išiel. Ako som ho naštartoval, plné točky , pustil som spojku a už som letel vedľa deda. Potom bolo týždeň nadávok, až kým neprišiel otec a videl, že naozaj chceme jazdiť, tak nás začal učiť.

Preteky, preteky a ešte raz preteky 🏁

Niekto to robí pre poháriky, ja to robím, lebo ma to napĺňa. Keď sa vypnú červené svetlá, tak zmiznú všetky starosti sveta a užívam si to. ako sa len dá.

Vysnívané TT sa stáva realitou

To bolo tak, že som odjazdil preteky v Hořiciach a odtiaľ som bral techniku do Liberca, kde sme všetko naložili do dodávky. Naposledy sme išli veľkým Sprinterom, dodávkou s karavanom , lebo na to TTčko už bolo potrebné mať lepšie zázemie.

Čiže od utorka do piatku sú briefingy . Potom previerky , ktoré sú rozdelené na technické a aj také, ktoré sa týkajú čisto len oblečenia a to nie iba jazdca, ale aj mechanikov. Potom je ďalší týždeň, ktorý je tréningový . Medzitým je aj dosť voľna a to pre počasie, ktoré sa na Mane rýchlo mení. Preto si nechávajú dosť času na to, aby vedeli všetko posúvať tak, ako treba. Nakoniec je konečne týždeň, kedy súťažíme.

Tréningový týždeň prebieha štýlom, že ráno vstaneš, berieš motorku znovu na technickú kontrolu a odtiaľ do Parc fermé (uzavreté parkovisko), kde čakáš či ten tréning vlastne bude alebo nie. To záleží na počasí. Samotné tréningy sú od cca 18:00 do 21:00 , dojazdíme, dáme si večeru a ideme spať. Ďalší deň ťa čaká opäť to isté . Tréningy sú rozdelené podľa kategórii, takže ak štartuješ v niekoľkých, môže sa ti stať, že v jeden deň odjazdíš v oboch. Ako jazdec si idem tú trať prejsť aj cez deň mimo tréningu , buď na motorke alebo autom, samozrejme v premávke.

