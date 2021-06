majster sveta v MTB cross-country do 23 rokov

dokáže zvíťaziť na elitnej úrovni v cyklokrose, a nedávno si ho mohol videť predstaiť sa a vyhrať aj na cestnej World Tour, ale mohol by

postaviť na štart short tracku do jendého z prvých dvoch radov. Len pre doplnenie – v Česku skončil v XCC druhý a XCO dokonca dokázal ovládnuť. Neskutočné!

No, nie tak celkom, ale bolo to blízko!

Možno si myslíš, že za takým pôsobivým výkonom sa skrýva dokonalé prevedenie precízneho plánu, ale Pidcock hovorí, že nedošlo k nijakému podrobnému rozpisu toho, ako by mal jazdiť. Namiesto toho bolo jeho cieľom – veľmi britským spôsobom – jednoducho zostať pokojný a pokračovať !

Skutočne neexistoval plán, viac ako: príliš sa nestresuj, buď trpezlivý a využi svoje príležitosti. Cieľom bolo nedostať sa príliš do červenej zóny a prepracovať sa čo najviac dopredu.

Táto flexibilita pomohla udržať veci čo najviac uvoľnené. Skrátka sa nestresoval z toho, že by nedosiahol nejaké umiestnenie, pretože tu bol len jeden jednoduchý celkový cieľ, ktorý držal v hlave.

pre úspešné preteky. Piatkové preteky (XCC) majú skutočne veľký význam pre možnosť získať v nedeľom štarte pozíciu v prvom rade. Ako sa teda Pidcock psychicky vyrovnáva s nevýhodou štartu tak ďaleko vzadu? Najskôr to otočí a hľadá pozitívum:

Toľko sa hovorí o tom, aký dôležitý je dobrý štart pre úspešné preteky. Piatkové preteky (XCC) majú skutočne veľký význam pre možnosť získať v nedeľom štarte pozíciu v prvom rade. Ako sa teda Pidcock psychicky vyrovnáva s nevýhodou štartu tak ďaleko vzadu? Najskôr to otočí a hľadá pozitívum:

Odrátaj si 11. rad a to je miesto, z ktorého Pidcock začínal

Zatiaľ to bolo všetko o tom, byť kráľom pokoja, ale čo tak zbesilý boj o pozície, akonáhle sa svetlá rozsvietia nazeleno?

; trochu sa prepletať a vystrčiť lakte. Ak chceš získať nejakú pozíciu, musíš mať riadidlá vpredu. Potom si skús pre seba urobiť miesto v prvej zákrute, pretože tam je to tesné všetci sa do nej tlačia.“

„Najprv musíš bez problémov odštartovať. Potom je dôležité vytvoriť si priestor pre seba ; trochu sa prepletať a vystrčiť lakte. Ak chceš získať nejakú pozíciu, musíš mať riadidlá vpredu. Potom si skús pre seba urobiť miesto v prvej zákrute, pretože tam je to tesné všetci sa do nej tlačia.“

Trať by mala určovať tvoju taktiku predbiehania

Musíš to skúšať a počkať si, kým sa naskytne priestor na predbiehanie. Aby si veľa získal, musíš sekundu stratiť.

Nechoď až do červeného

jazdiť na tenkej hrane tlačenia na pílu, ale zároveň nezájsť až do červenej zóny

To všetko bolo samozrejme vyvážené obrovskou fyzickou námahou predviesť niektoré z najrýchlejších časov na kolo v pretekoch. Ako je možné ovládať

To všetko bolo samozrejme vyvážené obrovskou fyzickou námahou predviesť niektoré z najrýchlejších časov na kolo v pretekoch. Ako je možné ovládať úsilie a jazdiť na tenkej hrane tlačenia na pílu, ale zároveň nezájsť až do červenej zóny ?

