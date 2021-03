„Točili sme v Duncane na ostrove Vancouver Island počas piatich dní. Tri z piatich dní mali byť príšerné, silný dážď a chlad," hovorí Iles. „Prišli sme na to, že by sme mohli zachovať kontinuitu a filmovať aj počas najhorších dní. Rád by som mal krajšie počasie, ale je to ostrov a v skutočnosti nemôžeš očakávať nič iné."