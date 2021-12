Súboje titanov či vzájomná spolupráca, to je multiplayer na PlayStation 5

Prezúvaš sa do halovej obuvi a do

Prezúvaš sa do halovej obuvi a do Ultra HD Blu-Ray mechaniky pcháš NBA 2K22. Najnovší diel rozširuje schopnosti vysokých hráčov už teraz pestrej škály driblingov, smečov či magických striel. Postav proti sebe odvekých rivalov z Boston Celtics a LA Lakers, ktorí majú zhodne najviac titulov v histórii.

vo dvojici ťa čaká v hre It Takes Two.

Ultimátna kooperácia vo dvojici ťa čaká v hre It Takes Two. Ovládaš temperamentný párik, Codyho a May – manželov, ktorí sa premenili na vyšívané bábiky. V jednotlivých úrovniach sa pomocou unikátnych schopností oboch postáv budeš snažiť prekabátiť prekážky v sprievode výbuchov smiechu. Hra ku koncu roka pozbierala všemožné ocenenia aj vďaka úžasnému metaforickému zážitku v úžasnom level dizajne.

