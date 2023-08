Aký crosshair nastaviť vo Valorante? Inšpiruj sa od profi hráčov

Esports Unfold Nazri do životov a gamingovej kariéry tých najtalentovanejších hráčov.

Rozhodne sa však vyhni tomu, že kvôli prehnane vysokej senzitivite bude tvoj crosshair v hre aj pri malom pohnutí rukou lietať. Nechceš ani to, aby pri prudkom pohybe skončila tvoja myška mimo podložky.

vždy to ale bude o tom, čo vyhovuje najlepšie tebe.

Voľba správnej senzitivity závisí od niekoľkých faktorov, vždy to ale bude o tom, čo vyhovuje najlepšie tebe. Rozhodne sa však vyhni tomu, že kvôli prehnane vysokej senzitivite bude tvoj crosshair v hre aj pri malom pohnutí rukou lietať. Nechceš ani to, aby pri prudkom pohybe skončila tvoja myška mimo podložky.

Voľba správnej senzitivity závisí od niekoľkých faktorov, vždy to ale bude o tom, čo vyhovuje najlepšie tebe. Rozhodne sa však vyhni tomu, že kvôli prehnane vysokej senzitivite bude tvoj crosshair v hre aj pri malom pohnutí rukou lietať. Nechceš ani to, aby pri prudkom pohybe skončila tvoja myška mimo podložky.

Scope senzitivitu (pri zamierovaní, napr. so zbraňou Operator), využíva väčšina profi hráčov na 1.00. Priemerná hodnota je však 0.95.

Scope senzitivitu (pri zamierovaní, napr. so zbraňou Operator), využíva väčšina profi hráčov na 1.00. Priemerná hodnota je však 0.95.

Scope senzitivitu (pri zamierovaní, napr. so zbraňou Operator), využíva väčšina profi hráčov na 1.00. Priemerná hodnota je však 0.95.

, pretože vyššie hodnoty sú pre hardvér náročnejšie. Pokiaľ výkon nie je ideálny, môžeš skúsiť aj nastavenie na 1280×960 pixelov - niektorí Valorant hráči to dokonca preferujú.

Ešte predtým, než sa pustíš do nastavenia crosshairu,

Ešte predtým, než sa pustíš do nastavenia crosshairu, odporúčame ti prispôsobiť si video nastavenia . Väčšina profesionálnych hráčov využíva vo Valorante full screen. Dobrou voľbou je nastavenie rozlíšenia na maximálne 1920x1080 pixelov , pretože vyššie hodnoty sú pre hardvér náročnejšie. Pokiaľ výkon nie je ideálny, môžeš skúsiť aj nastavenie na 1280×960 pixelov - niektorí Valorant hráči to dokonca preferujú.

Ešte predtým, než sa pustíš do nastavenia crosshairu, odporúčame ti prispôsobiť si video nastavenia . Väčšina profesionálnych hráčov využíva vo Valorante full screen. Dobrou voľbou je nastavenie rozlíšenia na maximálne 1920x1080 pixelov , pretože vyššie hodnoty sú pre hardvér náročnejšie. Pokiaľ výkon nie je ideálny, môžeš skúsiť aj nastavenie na 1280×960 pixelov - niektorí Valorant hráči to dokonca preferujú.

FPS by si mal pri režime „FPS Limit Always" nastaviť na vypnuté. Pokiaľ máš možnosť využiť „Nvidia Reflex Low Latency", vyskúšaj ho zapnúť na „ON + boost.“ Môžeš porovnať, či sa výkon tvojej grafiky zlepšil.

FPS by si mal pri režime „FPS Limit Always" nastaviť na vypnuté. Pokiaľ máš možnosť využiť „Nvidia Reflex Low Latency", vyskúšaj ho zapnúť na „ON + boost.“ Môžeš porovnať, či sa výkon tvojej grafiky zlepšil.

FPS by si mal pri režime „FPS Limit Always" nastaviť na vypnuté. Pokiaľ máš možnosť využiť „Nvidia Reflex Low Latency", vyskúšaj ho zapnúť na „ON + boost.“ Môžeš porovnať, či sa výkon tvojej grafiky zlepšil.