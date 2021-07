Jackie Stewart – Winning is not Enough

Will Buxton - My Greatest Defeat

Marc Priestley - The Mechanic

Ross Brawn and Adam Parr: Total Competition

moju osobnú hitparádu TOP 11 publikácií, ktoré rozhodne stoja za to:

Hovorí sa tomu dokonalá kombinácia. Formulová vášeň a nekonečná túžba po poznaní. Milujem čítať, najradšej knihy a okrem kriminálok najmä chuťovky zo sveta efjednotky. Ako správnemu knihožrútovi sa mi knižnica za tie roky znamenite zaplnila. A hoci v českom či slovenskom preklade toľko toho nevyšlo, ponúkam ti moju osobnú hitparádu TOP 11 publikácií, ktoré rozhodne stoja za to:

Kto ti o zákulisí F1 môže prezradiť viac ako držiteľ ôsmich jazdeckých a konštruktérskych titulov, ktorý bol pravou rukou Michaela Schumachera, zachránil tím Brawn GP, znovu zrodil značku Mercedes a v neposlednom rade prehovoril na šokujúci prestup Lewisa Hamiltona? Príjemným osviežením rozprávania Rossa Brawna je fakt, že kniha je písaná formou plynulého rozhovoru. Znalci nájdu medzi riadkami inak distingvovaného Brita viacero „schovaných pokladov“, no aj bez toho sú Brawnove skúsenosti priam zlatou baňou zážitkov, ale aj poučných lekcií o budovaní profesionálneho formulového tímu a trebárs aj nepríjemných „granátoch“ od Bernieho Ecclestonea.

Trofeje. Víťazné šampanské. Párty. Toto všetko v tejto výnimočnej publikácii nájdeš len okrajovo. Will Buxton oslovil 22 šampiónov z rôznych sfér motoršportu a vyspovedal ich nočné mory. V krátkych svižných rozhovoroch sa tak dozvieš o problémoch s alkoholom, rodinných tragédiách v pozadí úspechu, ťažkých nehodách či toxických rivalitách. Hlavne však spoznáš cesty, ako sa odraziť od samotného dna. Veľmi inšpiratívne čítanie z odvrátenej strany reálneho života.

Exkluzívny pohľad do garáže Adriana Neweyho vrátane skíc