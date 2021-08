When Trent met Wrighty

Hľadáš viac futbalových dokumentov, do ktorých by si sa mohol pustiť?

je to fascinujúca štúdia

Ofenzívny obranca Liverpoolu a Anglicka, Trent, ktorý je slávny vďaka svojej schopnosti rozdávať prihrávky a doručovať asistencie, otestoval svoje periférne videnie a reakcie všetkými spôsobmi prostredníctvom digitálnych aj reálnych cvičení, ktoré vyvrcholili konečnou kombináciou koordinácie chodidla a oka. Celkovo, je to fascinujúca štúdia toho, čo športová veda dokáže.

