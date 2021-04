Outriders 🌍

PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4 a Xbox One

Autori Bulletstorm či Gears of War sa rozhodli vytvoriť akčnú kooperatívnu

Autori Bulletstorm či Gears of War sa rozhodli vytvoriť akčnú kooperatívnu sci-fi strieľačku z pohľadu tretej osoby na planéte Enoch. Tam sa po vyčerpaní všetkých zdrojov na Zemi totiž ľudstvo bude chcieť premiestniť, ak bude tento nový svet čistý a pripravený.

ktorá sa dostane aj do tvojho squadu. Vyberieš si jedného zo štyroch outriderov, pričom každý ponúka vlastnú paletu schopností a skill stromu vylepšení. Hra hneď v prvý deň

Lenže on nie je. Planéta

Lenže on nie je. Planéta obsahuje nadľudskú anomáliu, ktorá sa dostane aj do tvojho squadu. Vyberieš si jedného zo štyroch outriderov, pričom každý ponúka vlastnú paletu schopností a skill stromu vylepšení. Hra hneď v prvý deň vychádza aj cez Game Pass, takže stojí minimálne za vyskúšanie.

Oddworld: Soulstorm 🤐

sa uberá do ešte temnejších hlbín. Oslobodiť svoj druh zo spárov otroctva ti umožnia nové spôsoby craftovania predmetov, ktoré môžeš svojim vďačným priateľom dokonca venovať.

Pokračovanie platformového dobrodružstva s ikonickým mimozemšťanom Abe-om sa uberá do ešte temnejších hlbín. Oslobodiť svoj druh zo spárov otroctva ti umožnia nové spôsoby craftovania predmetov, ktoré môžeš svojim vďačným priateľom dokonca venovať.

vsadené do reálneho prepracovaného príbehu.

Sidescrolling v nádhernom falošnom 2D prevedení sa rozhodne podaril. Budeš riešiť logické aj akčné situácie, ktoré sú vsadené do reálneho prepracovaného príbehu. Ten beží naprieč sériou Oddworld už cez 20 rokov. Tento diel má byť pre hlavného hrdinu dokonca prelomový.

Star Wars: Republic Commando 🔫

Staré, no obľúbené Star Wars tituly sa pomaly vďaka remakeom vracajú, aby ich kúzlo mohli spoznať aj hráči dnešných dní, prípadne pre pamätníkov na navodenie nostalgie. Najnovšie ide o

Staré, no obľúbené Star Wars tituly sa pomaly vďaka remakeom vracajú, aby ich kúzlo mohli spoznať aj hráči dnešných dní, prípadne pre pamätníkov na navodenie nostalgie. Najnovšie ide o HD remaster FPS akcie Star Wars: Republic Commando pre PlayStation 4 a Nintendo Switch.

Štúdio si už jeden remaster odkrútilo a to preteky klzákov pre rovnaké duo platforiem. Hra pôvodne vyšla v roku 2005 na PC a Xbox. Dej sa odohráva

Štúdio si už jeden remaster odkrútilo a to preteky klzákov pre rovnaké duo platforiem. Hra pôvodne vyšla v roku 2005 na PC a Xbox. Dej sa odohráva počas vojny klonov, kde ako squad leader prevezmeš velenie štyroch elitných trooperov.

What The Dub?! 🎬

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Hobo: Tough Life 🛒

Vystúpiť v stanici „Praha hlavní nádraží“ je pre každého, kto nečaká to najhoršie, veľmi silný zážitok. Známe predstaničné námestie

Vystúpiť v stanici „Praha hlavní nádraží“ je pre každého, kto nečaká to najhoršie, veľmi silný zážitok. Známe predstaničné námestie okupuje mnoho ľudí bez domova, ktorí sú hlavnými hrdinami najnovšieho českého survival titulu.

Tiež ti to pripomína námestíčko Praha hlavní nádraží?

Nier Replicant ver.1.22474487139 😬

PC, PlayStation 4, Xbox One

New Pokémon Snap 📸

Značka Pokémon si v rámci hier prešla naozaj pestrou paletou žánrov. Nie vždy je totiž tvojou úlohou ich zbierať a trénovať. V New Pokémon Snap budeš

Značka Pokémon si v rámci hier prešla naozaj pestrou paletou žánrov. Nie vždy je totiž tvojou úlohou ich zbierať a trénovať. V New Pokémon Snap budeš namiesto hádzania pokéballov po nich tasiť svoj fotoaparát.

Returnal 🔁