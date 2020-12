Dostali sme sa však na jeho samotný záver a tu nás čaká dvojité okienko v kalendári v podobe sladkej odmeny – Cyberpunku 2077. Úživaj.

🎮 Decembrový zoznam 10 najlepších hier pripravujeme v spolupráci s ProGamingShop.sk .

8. Empire of Sin 🕴️

Dátum vydania: 1. december

Platforma: PC, PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch

Empire of Sin je ďalším článkom do obľúbeného sektoru strategických hier. Dostaneš sa do zločineckého podsvetia 20. rokov minulého storočia. V Chicagu vtedy priebehala tvrdá prohibícia, čo znamená, že ti nenaliali ani ako dospelému a ani pred 10-tou hodiniu.

Hra ti ukáže, ako sa rýchlo a efektívne stať mocným mafiánom. Tvojou úlohou bude zastrašovať ostatné rodiny, vyberať výpalné či obchodovať s nelegálnym tovarom. Uvidíme, aké veľké impérium hriechu zvládneš vybudovať.

7. Twin Mirror 🔎

Dátum vydania: 1. december

Platforma: PC, PlayStation 4 a Xbox One

Autori príbehovky Life is Strange ku koncu roku prinášajú atraktívny, znova príbehovo orientovaný, počin. V Twin Mirror sa hlavný hrdina Sam Higgs vracia do rodného Baswoodu na pohreb svojho najlepšieho priateľa. Čo by čert s Mikulášom nechcel, nájdu si ho temné tajomstvá.

Ako investigatívny novinár sa nezaprieš. Musíš staviť na svoju dedukciu a prísť tomu všetkému na kĺb. Nebude chýbať ani možnosť presunu do myšlienkového paláca, kde môžeš všetky myšlienky a spomienky v pokoji utriediť a vyvodiť z nich závery. Hlavne sa pri tom všetkom nezblázniť.

6. Immortals: Fenyx Rising 🔱

Dátum vydania: 3. december

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S a Nintendo Switch

Ubisoft tentokrát na prekvapenie skúsil vykročiť z komfortnej zóny a na úvod mesiaca nám prináša zeldoidnú videohru na všetky možné platformy. RPGčko zasadené do gréckej mytológie vo vizuálne atraktívnom artovom štýle. Forbes hru opísal ako dieťa Zeldy a Assasin's Creed Odyssey.

Príbeh, ktorý je opradený humorom, ťa prevedie po viacerých svetoch, ktoré čakajú na tvoje vyslobodenie. Hráš za Fénixa, okrídleného poloboha, pre ktorého by takáto výprava nemala byť problém. Ak nemáš Switch, ale pokukuješ po Zelde, na Immortals pokojne žmurkni.

Immortals: Fenyx Rising vychádza s českými titulkami, takže si mytologický príbeh užiješ naplno. 🇨🇿 Lokalizácia

5. FIFA 21 NXT LVL Edition ⚽

Dátum vydania: 4. december

Platforma: PlayStation 5 a Xbox Series X|S

Na FIFU 21 môžeme síce nadávať a zároveň milovať už od októbra, no očakávaný next level upgrade prichádza až ku koncu roka. Ak sa ti pošťastilo uchmatnúť nový PlayStation či Xbox, čaká ťa free upgrade aj s prenosom postupu, prípadne nová krabicovka v obchode.

Posun na ďalší level je citeľný v rámci grafického prostredia štadiónov a vizuálov postáv. Čo je však výsadou nových konzol a Frostbite engine to naplno využije, je rýchlosť načítavania. Prvý výkop sa zaháji skôr, než si stihneš uvedomiť, že tu máme novú generáciu konzol.

FIFA 21 obsahuje české titulky. Nie je to síce komentár... 🇨🇿 Lokalizácia

4. Call of the Sea 🌊

Dátum vydania: 8. december

Platforma: PC, Xbox One a Xbox Series X|S

Microsoft podporil španielske indie štúdio, ktoré sa vrhlo na nevšedný titul odohrávajúci sa na neznámom ostrove v Pacifiku. Norah, hlavná postava, ktorú nadabovala Cissy Jones z walking simulátoru Firewatch, pátra po svojom manželovi, ktorý sa na ostrov vydal na expedíciu.

Z pohľadu prvej osoby budeš preskúmavať ostrov, hľadať stopy a odhaľovať tajomstvá v tejto puzzle adventúre. Príbeh je vyslovene emočná jazda, na ktorú sa oplatí vydať. Všetko podčiarkuje zaujímavé vizuálne prevedenie, ktoré sa na indie titul vyslovene hodí.

3. Cyberpunk 2077 🦾

Dátum vydania: 10. december

Platforma: PC, PlayStation 4 a Xbox One

Hlavný klinec večera, headliner tohto roka. Cyberpunk 2077 je hra podľa pôvodne stolovej spoločenskej hry. Šialenstvo, ktoré tento futuristický openworld medzi hráčmi vyvolal, je neopísateľné. Susedia z poľského štúdia CD Projekt RED práve nastolujú nový videoherný štandard.

V roku 2077, kedy je vylepšovanie svojho tela bežná vec, sa špinavým prostredím Night City premávajú viaceré gangy. Z pohľadu prvej osoby ovládaš kyberpankáča V, s ktorým sa vďaka biohackingu môžeš stať pouličnou legendou. Cyberpunk 2077 je hrateľný na poslednej, ale aj novej generácii konzol, no ten pravý next-gen upgrade príde až s patchom budúci rok. To nás však rozhodne nezastaví. Keanu Reeves by sa hneval a to nechce nikto.

ÁNO, ÁNO! CYBERPUNK 2077 OBSAHUJE ČESKÉ TITULKY 🤩 🇨🇿 Lokalizácia

2. Medal of Honor: Above and Beyond 🎖️

Dátum vydania: 11. december

Platforma: Oculus Rift, HTC Vive

O vojnovej sérii Medal of Honor nebolo chvíľu počuť, no len preto, aby sa s veľkou fanfárou vrátila vo VR prevedení. Autori nadšene hovoria o najvernejšom zážitku druhej svetovej vojny práve vďaka Oculusu.

Plazenie sa po nemeckej ponorke, strieľanie z tanku či už len hranie na klavíri je vo virtuálnej realite o veľkosti cez 150 GB naozaj nezabudnuteľné. Hra obsahuje šesť príbehových misií, ktoré ťa prevedú cez zákopy aj vojnové vozidlá. Nechýba ani multiplayer, čo len potvrdzuje, že tu konečne máme ďalšiu veľkú VR hru.

1. Grand Theft Auto Online: The Cayo Perico Heist 🏝️

Dátum vydania: 15. december

Platforma: PC, PlayStation 4 a Xbox One

Rockstar Games to s GTA Online nevzdáva a po rokoch jeho udržiavania prichádza s najväčším updatom od vydania Grand Theft Auto V. Do hry bude pridaný nový ostrov s vizuálom Južnej Ameriky, kde sa to hemží drogovým kartelom, ktorý sa chystáš okradnúť.

Najväčší heist tvojej GTA kariéry môžeš skúsiť zvládnuť sám alebo s priateľmi. Okrem ostrova s novým príbehom ti Rockstar zadarmo nadelí nové rádia so 100 skladbami, neopozerané zbrane či viaceré vozidlá vrátane veľkej ponorky. Môže byť.

Posledný výber hier v tomto roku vyšiel v spolupráci s ProGamingShop.sk , kde väčšinu z nich nájdeš za super ceny 😉.