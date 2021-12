2. Five Nights at Freddy's Security Breach 🐻

3. GTA Online: The Contract 📱

4. One Hand Clapping 🎤

9. Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice 👘

Pamätáš si ešte na november? Ani my 🤷

PC, PlayStation 4, Xbox One

Platforma: PC, PlayStation 4, Xbox One

Platforma: PC, PlayStation 4, Xbox One

Aiko’s Choice je samostatné rozšírenie obľúbenej real-time taktickej akcie Shadow Tactics: Blades of the Shogun zasadenej v Japonsku.

Aiko’s Choice je samostatné rozšírenie obľúbenej real-time taktickej akcie Shadow Tactics: Blades of the Shogun zasadenej v Japonsku. Nový obsah sa zameria na postavu Aiko, ktorá sa vie kamuflovať ako gejša.

Aiko’s Choice je samostatné rozšírenie obľúbenej real-time taktickej akcie Shadow Tactics: Blades of the Shogun zasadenej v Japonsku. Nový obsah sa zameria na postavu Aiko, ktorá sa vie kamuflovať ako gejša.

ale ako to s extra obsahom už býva, bola by škoda si nezahrať pôvodný titul.

Príbeh zaznamenáva tri plné príbehové misie, tri kratšie úlohy a úplne nové prostredia. Podstatnou informáciou je, že nepotrebuješ pôvodnú hru, ale ako to s extra obsahom už býva, bola by škoda si nezahrať pôvodný titul.

Príbeh zaznamenáva tri plné príbehové misie, tri kratšie úlohy a úplne nové prostredia. Podstatnou informáciou je, že nepotrebuješ pôvodnú hru, ale ako to s extra obsahom už býva, bola by škoda si nezahrať pôvodný titul.

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Platforma: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Platforma: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Ide o veľký skok v žánri do otvoreného sveta odohrávajúceho sa na samotnom prstenci prezývaného Halo.

Ide o veľký skok v žánri do otvoreného sveta odohrávajúceho sa na samotnom prstenci prezývaného Halo. Okrem prepracovanej kampane sa môže hra chváliť jedným z momentálne najlepších multiplayer zážitkov. Na Xboxe dokonca zadarmo.

Ide o veľký skok v žánri do otvoreného sveta odohrávajúceho sa na samotnom prstenci prezývaného Halo. Okrem prepracovanej kampane sa môže hra chváliť jedným z momentálne najlepších multiplayer zážitkov. Na Xboxe dokonca zadarmo.

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Monopoly si prešlo toľkými verziami, až je to šialené. No, nie tak šialené ako Monopoly Madness, kde

Monopoly si prešlo toľkými verziami, až je to šialené. No, nie tak šialené ako Monopoly Madness, kde pravidlá známej spoločenskej hry vôbec neplatia. Žiadne hádzanie kockou a čakanie na kolá, všetkých šesť hráčov hrá v reálnom čase.

Monopoly si prešlo toľkými verziami, až je to šialené. No, nie tak šialené ako Monopoly Madness, kde pravidlá známej spoločenskej hry vôbec neplatia. Žiadne hádzanie kockou a čakanie na kolá, všetkých šesť hráčov hrá v reálnom čase.

Môže však prísť druhý hráč, dať ťa do väzenia alebo tvoj podnik ponúknuť do aukcie. Šialená neviazaná zábava, ale ak čakáš jemne upravené Monopoly, si viac než kolo pozadu.

Úlohou je obsadiť a vylepšovať čo najviac prevádzok zbieraním peňazí a materiálu po mape. Za peniaze kúpiš podnik a materiálom ho vylepšuješ, aby zarábal viac. Môže však prísť druhý hráč, dať ťa do väzenia alebo tvoj podnik ponúknuť do aukcie. Šialená neviazaná zábava, ale ak čakáš jemne upravené Monopoly, si viac než kolo pozadu.

Úlohou je obsadiť a vylepšovať čo najviac prevádzok zbieraním peňazí a materiálu po mape. Za peniaze kúpiš podnik a materiálom ho vylepšuješ, aby zarábal viac. Môže však prísť druhý hráč, dať ťa do väzenia alebo tvoj podnik ponúknuť do aukcie. Šialená neviazaná zábava, ale ak čakáš jemne upravené Monopoly, si viac než kolo pozadu.

ozbrojencov ťa čakajú v podzemí nebezpečné úlohy zadávané entitou The Warden. Príbeh aj úlohy sa už nedržia reality, takže spolu s kamošmi môžete očakávať čokoľvek.

prechádzajú do hororu. Spoločne v štvorici

Tvorcovia kooperatívnej prepadovky Payday prechádzajú do hororu. Spoločne v štvorici ozbrojencov ťa čakajú v podzemí nebezpečné úlohy zadávané entitou The Warden. Príbeh aj úlohy sa už nedržia reality, takže spolu s kamošmi môžete očakávať čokoľvek.

Tvorcovia kooperatívnej prepadovky Payday prechádzajú do hororu. Spoločne v štvorici ozbrojencov ťa čakajú v podzemí nebezpečné úlohy zadávané entitou The Warden. Príbeh aj úlohy sa už nedržia reality, takže spolu s kamošmi môžete očakávať čokoľvek.

Skratka GTFO znamená presne to, čo si myslíš.

Skratka GTFO znamená presne to, čo si myslíš. Plnením úloh entity, plazením sa pomedzi spiace monštrá či ich tichým odstraňovaním sa tvoja štvorica online spoluhráčov dostáva stále bližšie k slobodye Spolupráca je alfou a omegou.

Skratka GTFO znamená presne to, čo si myslíš. Plnením úloh entity, plazením sa pomedzi spiace monštrá či ich tichým odstraňovaním sa tvoja štvorica online spoluhráčov dostáva stále bližšie k slobodye Spolupráca je alfou a omegou.

Nostalgický štvrtok: Ako išiel čas so sériou Resident … Ako sa v priebehu rokov vyvíjala akčne ladená …

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android

ale dá sa hrať od mobilov po PC. Hlasom totiž ovládaš prostredie levelu, kedy výškou spevu dokážeš vytvoriť napríklad most pre hlavnú postavu.

Úplný úlet predstavuje hra, ktorá sa názvom snaží vyvrátiť známe heslo „jedna ruka netlieska“. Na jej hranie je potrebný mikrofón, ale dá sa hrať od mobilov po PC. Hlasom totiž ovládaš prostredie levelu, kedy výškou spevu dokážeš vytvoriť napríklad most pre hlavnú postavu.

Úplný úlet predstavuje hra, ktorá sa názvom snaží vyvrátiť známe heslo „jedna ruka netlieska“. Na jej hranie je potrebný mikrofón, ale dá sa hrať od mobilov po PC. Hlasom totiž ovládaš prostredie levelu, kedy výškou spevu dokážeš vytvoriť napríklad most pre hlavnú postavu.