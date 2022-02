The Waylanders 🔮

Keďže Dragon Age 4 je dátumovo v nedohľadne, pre fanúšikov taktických RPG-čiek s rozvetveným príbehom je The Waylanders celkom prijateľná záplata.

Dynamicky meniaci sa deň na noc ťa bude desiť, keďže nemrtví sú v tejto hre hlavne nočné tvory. Okrem klasického sekania všetkého, čo ti príde pod ruky, budeš parkourovými trikmi lietať po hernej mape. Vyzerá to naozaj fajn.

Sony a Epic podporili vývoj zaujímavej kung-fu bojovky z pohľadu tretej osoby. Menšie štúdio stojace za fightovačku Absolver ťa postaví do role študenta bojových umení na ceste za pomstou.

Študent v takýchto prípadoch zvykne prekonať svojho sensei-a, no teraz je tomu inak. Po tvojej smrti sa hra nenačíta na posledný checkpoint.

Študent v takýchto prípadoch zvykne prekonať svojho sensei-a, no teraz je tomu inak. Po tvojej smrti sa hra nenačíta na posledný checkpoint. Zmrazí čas a porazeného na zemi ťa posunie v čase. Každým pádom tak budeš starnúť a naberať väčšie bojové skúsenosti. Len ten život nebude už taký dlhý, ako za mlada.

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Atari VCS

